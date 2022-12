Peser les avantages, les inconvénients des agents de ressources scolaires – Shaw Local

Le massacre brutal d’élèves et de membres du personnel de la Robb Elementary School à Uvalde, au Texas, nous oblige, en tant que nation, à examiner de plus près non seulement la situation globale et la réponse de la police, mais aussi le programme des agents de ressources scolaires.

La présence des forces de l’ordre dans les écoles est controversée depuis des décennies. Les fusillades très médiatisées dans les écoles, combinées aux préoccupations concernant l’augmentation des taux de violence chez les jeunes dans les années 1990, ont été un catalyseur pour le financement fédéral d’un plus grand nombre de policiers dans les écoles, souvent appelés agents de ressources scolaires ou agents de police scolaire. L’explosion des SRO dans les écoles remonte à 1999 en réponse à la fusillade de Columbine High School.

Dans l’Illinois, il y a une pression pour retirer complètement les policiers des campus scolaires. Il y a eu un projet de loi à Springfield au cours des deux dernières années pour faire exactement cela, mais le projet de loi n’a pas été adopté par l’Assemblée générale. Cela ne signifie pas que les législateurs ont laissé tomber la question. Il continue d’être poussé par certains législateurs tout au long de la session législative.

Il y a beaucoup de parents, d’activistes et même d’administrateurs scolaires eux-mêmes qui s’opposent aux agents de ressources scolaires et au programme des agents de ressources scolaires. L’expression « pipeline vers la prison » est fréquemment utilisée pour justifier l’élimination des agents de ressources scolaires. Il s’agit d’un terme utilisé pour saisir les gros titres et les extraits sonores et pour faire passer le point de vue d’un groupe très spécifique d’individus qui veulent éliminer la police des écoles.

Je dirai qu’au fil des ans, il y a eu des cas où les agents de ressources scolaires ont complètement échoué dans leur mission. Le problème à Uvalde se déroule, mais il y a des allégations selon lesquelles la police a attendu 77 minutes pour éliminer la menace. Si cela finit par être factuel, cela en soi changera à jamais le programme des agents de ressources scolaires.

Un autre échec de ce type a été la fusillade de masse à Parkland, en Floride, au lycée Marjory Stoneman Douglas. Les faits concernant la réponse de l’OAR à cet incident, ou plus précisément l’absence de réponse, sont bien documentés et justifiés. Cependant, je ne crois pas qu’il faille jeter le bébé avec l’eau du bain.

Ceux qui disent que les programmes d’agents de ressources scolaires devraient être éliminés et que trop d’élèves appartenant à des minorités tombent dans le « pipeline vers la prison » doivent lire l’étude du 19 août 2020 des écoles publiques de Chicago intitulée « Chicago Public Schools Propose Progressive Reforms to School Resource Officer, Programme SRO basé sur les commentaires.

L’étude décrit une réduction des arrestations d’élèves en milieu scolaire des années scolaires 2012 à 2019. La réduction des arrestations par les policiers de Chicago affectés aux écoles a été spectaculaire. Les arrestations de Noirs ont diminué de 78 %, les arrestations de Latino ont diminué de 86 % et il y a eu une baisse globale en pourcentage de 80 %. Cela était dû à des réformes spécifiques qui ont été mises en place dans le programme SRO des écoles publiques de Chicago.

Dans l’Illinois, le programme d’agent de ressources scolaires est contrôlé et certifié par le Illinois Law Enforcement Training Standards Board. Il existe une exigence de formation spécifique que tous les agents de ressources scolaires doivent suivre et être certifiés pour être sur les campus.

Que pouvons-nous faire pour améliorer et bonifier le programme des agents de ressources scolaires? La première chose serait d’y mettre des ressources. Les OAR ont besoin de ressources pour faire leur travail spécifique, y compris une formation en résolution de conflits, des programmes éducatifs, des services de santé mentale et d’autres formations traditionnelles non liées à l’application de la loi.

Existe-t-il des preuves que les programmes des OAR sont utiles ? Je citerais les recherches effectuées à l’Université Carleton au Canada. Ils ont mené une étude de deux ans sur le programme SRO dans la municipalité régionale de Peel et le rapport a conclu que pour chaque dollar investi dans le programme, un minimum de 11,13 $ de valeur sociale et économique était créé.

Ce même rapport a énuméré de nombreux avantages du programme, y compris la prévention et la minimisation des dommages matériels à l’école et aux environs; la prévention des blessures, voire de la mort, des élèves dues à la violence, aux drogues et aux surdoses ; réduction de la nécessité pour les écoles d’appeler le 911; réduction de la probabilité qu’un étudiant obtienne un casier judiciaire; augmentation de la probabilité que les élèves (principalement ceux qui ont des problèmes de santé mentale) obtiennent l’aide dont ils ont besoin des services scolaires et du système de soins de santé; et un sentiment de sécurité accru parmi les étudiants et le personnel.

Je ne suis pas ici pour vous dire qu’il n’y a pas de problèmes avec certains programmes d’agents de ressources scolaires, mais je ne crois pas ici en Illinois, ou ailleurs dans notre pays, que nous devrions abandonner ce programme scolaire communautaire valable. Le responsable des ressources scolaires est sélectionné à l’issue d’un processus d’entretien rigoureux, notamment avec la police et les responsables de l’école, les parents, les organisations de prise de force et la communauté. Le SRO est un élément précieux du campus de l’école et de sa communauté.

Note finale : S’il est déterminé que la réponse de la police à Uvalde, au Texas, était défectueuse, mal supervisée par le personnel de commandement et que les communications entre la répartition, la police et les élèves à l’intérieur de l’école étaient inexistantes, je serai de retour dans cette colonne pour résoudre ce problème. Quand la police réussit, je le dis, mais quand la police échoue, je le reconnais aussi.