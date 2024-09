Peser le pour et le contre de l’arrivée de Max Pacioretty chez les Maple Leafs

Selon Darren Dreger et Frank Seravalli, les Maple Leafs et Max Pacioretty devraient s’entendre sur les conditions avant le début du camp d’entraînement et de la pré-saison plus tard ce mois-ci.

Le type d’entente dont il s’agira – un essai professionnel ou un contrat de joueur standard – reste incertain pour le moment, mais il est assez clair à ce stade qu’il sera avec les Leafs lorsque le camp d’entraînement débutera.

Il y a quelques angles différents à prendre en compte lors de l’évaluation du déménagement.

Le premier facteur est le joueur lui-même. Pacioretty aura 36 ans en novembre et vient de terminer sa première demi-saison de hockey en trois ans après deux déchirures du tendon d’Achille en cinq mois. Il a joué 47 matchs cette saison avec Washington après son retour à la mi-saison – un bon signe – et il a inscrit quatre buts et 23 points tout en gardant une moyenne de 14:26 par soir.

Le verre à moitié plein serait qu’il a tiré un pourcentage étonnamment bas de 4,2 pour cent (il a tiré à 11,1 pour cent en carrière) et qu’il va sûrement rebondir dans une certaine mesure. Il a également passé l’été à s’entraîner et à se préparer pour la saison, plutôt qu’à se remettre d’une opération ou d’une blessure grave. Cela fait une grande différence pour un joueur de la LNH – quelque chose dont OEL a admis avoir bénéficié la saison dernière lorsqu’il a rebondi avec la Floride, par exemple.

Tout bien considéré, Pacioretty a produit un score assez respectable de 0,49 point par match la saison dernière dans une mauvaise équipe de Washington. Jouer dans une meilleure équipe après un été d’entraînement et de préparation permettrait-il d’améliorer ses statistiques et son jeu global ?

À 1,88 m, Pacioretty ajoute également de la taille à une équipe qui penche plutôt vers la petite offensive, avec Max Domi, Mitch Marner, William Nylander, potentiellement Calle Jarnkrok et Nick Robertson dans les neuf premiers rôles, aux côtés de Connor Dewar et Pontus Holmberg.

Le verre à moitié vide : vient-il vraiment de se heurter à un mur ? Il a 36 ans et s’est déchiré le tendon d’Achille à deux reprises. Son patinage a clairement été affecté, ce qui a nui à son jeu en général.

Si le pourcentage de tirs de Pacioretty était faible, ses taux de réussite l’étaient tout autant. Son taux de réussite de 2,02 tirs par match était le plus bas depuis sa deuxième saison dans la ligue il y a près de 15 ans. Il en était de même pour ses tirs par 60 minutes. S’il est trop lent à s’impliquer et qu’il ne marque pas quand il obtient des occasions, il ne pourra pas offrir grand-chose d’autre. Le temps est invaincu, et son âge et son historique de tendon d’Achille l’ont peut-être simplement rattrapé.

Cela pourrait au moins valoir le coup de tenter sa chance avec un contrat bon marché d’un an, étant donné la profondeur extrêmement faible des Leafs à l’aile gauche.

Même avec Nick Robertson dans le giron, Bobby McMann, 28 ans, a une longueur d’avance sur les six meilleurs ailiers gauches après seulement 15 buts et 24 points en 56 matchs la saison dernière à l’âge de 28 ans – son premier séjour prolongé dans la ligue. Son principal concurrent est Robertson, qui a inscrit 27 points en 56 matchs la saison dernière. Aucun des deux n’est loin des 23 points en 47 de Pacioretty, mais les deux joueurs sont plus jeunes, plus frais et plus capables de mener l’attaque eux-mêmes.

Pacioretty a au moins un bon bilan de production et pourrait servir d’assurance si les options plus jeunes et plus fraîches vacillaient ou avaient simplement besoin d’une journée de congé. Les Leafs devraient être en mesure de conserver 13 attaquants dans l’effectif de la LNH, ce qui signifie qu’ils peuvent gérer Pacioretty et le faire tourner, ainsi que d’autres, dans et hors de l’alignement.

Mais il y a un autre aspect à prendre en compte au-delà du risque de parier sur Pacioretty : le coût d’opportunité. Il faudra faire des efforts pour l’intégrer à l’alignement des Leafs. Les Leafs ont déjà 13 attaquants de la LNH sous contrat, et il est peu probable qu’ils puissent en garder 14 dans leur effectif. Cela signifie que quelqu’un devra bouger pour faire de la place dans l’effectif et sous le plafond salarial.

Qui va bouger aura un impact sur la manière dont se déroulera au moins une partie de cette potentielle signature de Pacioretty. Frank Seravalli a tweeté que Robertson « est susceptible » d’être échangé :

Malgré le nouveau contrat, il semble que Nick Robertson soit toujours plus susceptible d’être échangé que d’ouvrir la saison avec les #Feuilles. Il y a toujours un intérêt solide pour Robertson. Et il est toujours plus facile d’échanger un actif sous contrat plutôt qu’avec un RFA, ce qui l’a aidé à signer. – Frank Seravalli (@frank_seravalli) 10 septembre 2024

Plus tôt cet été, Nick Kypreos a spéculé sur le transfert de David Kampf par les Leafs pour dégager de l’argent, tout comme Chris Johnston, qui a également évoqué le nom de Calle Jarnkrok. Évidemment, les deux sont toujours des Maple Leafs, mais il est juste de suggérer que s’ils étaient sur la table plus tôt cet été, ils le seraient peut-être encore, étant donné que rien d’autre n’a vraiment changé entre maintenant et ce moment-là.

Miser sur Pacioretty en l’absence de contrat est raisonnable, mais parier sur Pacioretty au prix d’échanger un jeune joueur productif est un pari tout à fait différent.

Il y a tellement de variables qu’il n’est pas utile de spéculer davantage, mais le faible risque de tout accord avec Pacioretty devrait être mesuré en partie par rapport à qui ils vendent et à ce qu’ils obtiennent en échange de ce joueur (ou de ces joueurs) pour que cela fonctionne. Ils peuvent vendre un très bon joueur mais obtenir un bon retour qui les aide à être des acheteurs plus importants à la date limite des échanges.

En substance, cela pourrait être un véritable terrier de lapin à explorer, mais ce mouvement ne sera pas considéré de manière isolée ; il aura un effet d’entraînement qui impactera l’effectif à plusieurs niveaux.

Il est légitime de se demander si tout cela en vaut la peine pour Max Pacioretty à ce stade de sa carrière. S’ils font un bon échange pour aider l’équipe à l’intégrer, et qu’il tient le fort jusqu’à la date limite des échanges, ce sera probablement bien. S’il leur donne autre chose que des minutes utiles, ce serait vraiment bien.

D’un autre côté, si les Leafs dégagent un bon joueur pour l’intégrer et que Pacioretty rencontre des difficultés, l’équipe ne vieillira pas aussi bien.

D’après les informations de mardi, c’est ainsi que je vois la situation. Il ne nous reste plus qu’à attendre de voir comment tout cela va évoluer, tant en ce qui concerne la nature de l’accord avec Pacioretty que l’impact de l’ajout potentiel sur l’effectif.