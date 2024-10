Pesce, Hughes et Woll reviennent ; Mises à jour sur Duclair, Sharangovich et Karlsson – 25 octobre – DobberHockey

Brett Pesce et Luke Hughes sont tous deux revenus dans l’alignement du New Jersey jeudi soir. Aucun des deux n’avait encore joué cette saison en raison de blessures respectivement à la jambe et à l’épaule. Cela vient certainement renforcer une ligne bleue qui a du mal à rester en bonne santé depuis le début de la saison dernière.

*

Joseph Woll était de retour devant le filet de Toronto jeudi soir pour son premier départ de la saison. Woll se remettait d’une blessure depuis quelques semaines et aurait peut-être besoin d’un peu de temps pour se remettre à niveau, mais il semble qu’il soit prêt à partir pour le moment.

Anthony Stolarz a extrêmement bien joué en attendant que Woll soit en bonne santé, il sera donc curieux de voir combien de temps dure la laisse. C’est une bonne nouvelle pour les propriétaires de Woll Fantasy en ce moment, mais il doit bien performer.

Sur le front des blessures, Max Pacioretty n’était pas à l’entraînement :

Pacioretty (bas du corps) n’est pas sur la glace depuis le #Feuilles patinage du matin – Terry Koshan 🇺🇦 (@koshtorontosun) 24 octobre 2024

Les Leafs ont déclaré qu’il était au quotidien, donc cela ne semble pas être quelque chose de grave, mais avec ses récents antécédents de blessures, c’est toujours quelque chose auquel il faut prêter une attention particulière.

*

Les Islanders ont fait le point sur Antoine Duclair:

Les choses pourraient être pires, alors nous attendrons le retour de Duclair dans environ un mois. Il avait pris un bon départ avec deux buts et trois points en cinq matchs.

*

Alexandre Barkov n’a pas joué jeudi soir, mais il a patiné après l’entraînement de Floride :

Barkov et Gadjovich patinent tous les deux après l’entraînement de ce matin. –Jameson Olive (@JamesonCoop) 24 octobre 2024

Après cet entraînement, l’entraîneur Paul Maurice a déclaré que Barkov pourrait être de retour ce week-end, mais que le match de lundi à Buffalo était plus probable. Cela donnerait à Barkov un match pour éliminer toute rouille avant que l’équipe ne se rende en Europe pour deux matchs contre Dallas.

*

Alex Vlasic faisait partie de la meilleure unité en avantage numérique de Chicago à l’entraînement jeudi. Vlasic a jusqu’à présent trois passes décisives, sept tirs, cinq coups sûrs et 19 blocs en sept matchs, il avait donc quand même un attrait multi-chats, mais cela changerait radicalement ses perspectives. Nous verrons combien de temps cela durera, mais il convient de mentionner que Chicago aura une semaine de quatre matchs la semaine prochaine, dont des matchs à San Jose et Anaheim. Deux de ces quatre matchs se déroulent également par temps léger, il pourrait donc être une très bonne option de streaming s’il peut jouer ce rôle PP pendant le week-end.

*

Egor Sharangovitch il semble être sur le point de revenir :

Yegor Sharangovich (bas du corps) et Sam Honzek (haut du corps) sont passés au jour le jour, selon l’entraîneur-chef Ryan Huska. Sharangovich a raté les six matchs cette saison. Honzek a raté les deux derniers. Ni jouer ce soir contre la Caroline. –Pat Steinberg (@Fan960Steinberg) 24 octobre 2024

Calgary se débrouillait très bien sans lui, mais ajouter un gars qui a atteint le plateau des 30 buts la saison dernière serait toujours le bienvenu. Lorsqu’il reviendra, cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour le statut de premier trio de Matt Coronato, d’autant plus qu’il a été déplacé vers le quatrième trio pour le match de jeudi contre la Caroline.

*

Très bonne nouvelle pour William Karlsson:

Bruce Cassidy dit que le plan est que William Karlsson fasse ses débuts dans la saison samedi contre San Jose. -Danny Webster (@DannyWebster21) 24 octobre 2024

Karlsson n’a pas encore joué cette saison, mais il semble être un attaquant clé pour le milieu de terrain de l’équipe alors qu’ils cherchent à stabiliser ces lignes. Nous verrons si cela se traduit par du temps de jeu de puissance, et il pourrait y avoir beaucoup de bonté fantastique s’il parvient à gérer cette utilisation.

En restant avec Vegas, ils ont prolongé le défenseur Karité Théodore pendant sept ans avec son contrat comportant un AAV de plus de 7,4 millions de dollars par saison. Lorsque ce contrat débutera, Theodore en sera à sa saison de 30 ans et il a des antécédents de blessures, donc cela ne se fait pas sans risque.

Quoi qu’il en soit, si Théodore reste en bonne santé et peut éviter ce déclin après 30 ans, il est l’un des meilleurs défenseurs de la ligue pour déplacer la rondelle. Il s’agit cependant d’une augmentation d’environ 40 % par rapport à son plafond salarial actuel, et sans d’énormes périphériques, il pourrait être exclu de nombreux formats de plafond salarial fantastiques.

*

La Floride s’est rendue à New York hier soir et a infligé aux Rangers leur première défaite réglementaire de la saison grâce à une victoire 3-1. Anton Lundell a marqué son cinquième but de l’année, Sam Bennett a eu son sixième, et Carter Verhaeghe est finalement arrivé dans la colonne des buts. Le but de Verhaeghe en début de première période a été le but gagnant alors qu’Alexis Lafrenière a été le seul Ranger à passer la rondelle en douce. Sergueï Bobrovski.

Bobrovsky a terminé le match avec 25 arrêts sur 26 tirs pour remporter sa quatrième victoire de la saison.

Verhaeghe a terminé avec une belle soirée multi-chats avec son but, six tirs au total et quatre PIM. Il compte désormais 34 tirs en neuf matchs cette saison, et il semble que son pourcentage de tirs commence à évoluer dans la bonne direction. Il y a encore beaucoup d’objectifs à venir.

Lundell connaît clairement un excellent début offensif cette année. La saison dernière, il n’a marqué son cinquième but qu’à la mi-février, il a donc environ quatre mois d’avance sur calendrier là. Son rythme de points par match sera difficile à suivre, mais il semble qu’il franchisse un cap offensivement.

*

Dallas s’est rendu à Boston et est reparti avec une victoire facile de 5-2. Tyler Séguin et Matt Duchène chacun a récolté un but et deux passes, Duchene gérant ses deux passes en avantage numérique et le but de Seguin avec l’avantage numérique. Seguin compte maintenant sept points en cinq matchs cette saison et il a été incroyablement productif chaque fois qu’il a réussi à demeurer dans l’alignement.

Jason Robertson et Logan Stankoven ont tous deux marqué des buts en avantage numérique tandis que Indice de Ropee a ajouté un décompte de filet vide. Robertson a terminé le match avec quatre tirs, un bloc et un coup sûr dans un solide effort multi-chats.

Thomas Harley a obtenu une passe décisive, un tir, deux blocs et un coup sûr au cours d’une solide soirée multi-catégories pour lui-même alors que Miro Heiskanen a inscrit son premier point de la saison.

Casey DeSmith a commencé le match pour Dallas et a arrêté 25 des 27 lors de la victoire. DeSmith n’a accordé que cinq buts lors de ses trois départs, remportant deux victoires.

David Pastrnak et Justin Brazeau ont chacun marqué dans un effort perdant pour Boston, Brazeau marquant son but en avantage numérique. Pastrnak a réussi sept tirs au total, un bloc, quatre PIM et trois coups sûrs pour accompagner son but. Il compte désormais cinq buts en huit matchs cette saison alors que Elias Lindholm, Pavel Zacha, Charlie Coyleet Brad Marchand ont combiné pour quatre.

Jérémie Swayman a accordé quatre buts sur 31 tirs dans la défaite.

*

Les grands garçons se sont présentés pour le Minnesota alors que Kirill Kaprizov a marqué deux fois tandis que Matt Boldy (PP) et Joel Eriksson Ek chacun a marqué une fois alors que le Wild a pris deux points contre le Lightning de Tampa Bay jeudi soir. Kaprizov a contribué au but PP de Boldy, donnant à Kaprizov une soirée de trois points et 13 points en sept matchs cette saison. Il connaît un début tout à fait incroyable.

Boldy a aidé le but d’Eriksson Ek, lui donnant une soirée multipoint. Boldy a terminé avec cinq tirs et deux blocs. Il compte jusqu’à 10 points en sept matchs alors que son formidable départ se poursuit.

Marco Rossi a aidé le premier but de Kaprizov, ce qui permet à Rossi de maintenir un rythme de point par match (sept sur sept) pour commencer sa saison. Un bon début pour un gars qui n’a pas encore inscrit de point en avantage numérique.

Zach Bogosian a réalisé une très bonne performance multi-cat avec une passe décisive, un tir, deux blocs et deux coups sûrs.

Marc-André Fleury a stoppé 22 des 24 tirs affrontés pour la victoire.

Brandon Hagel (SH) et Nikita Koucherov les deux ont marqué pour Tampa Bay. Hagel compte neuf points en six matchs et, comme Rossi, n’a pas encore inscrit de point en avantage numérique.

Andreï Vasilevski a accordé trois buts sur 17 tirs dans la défaite.

*

Jordan Binnington a fait la différence pour St. Louis lors du premier départ de Joseph Woll cette saison alors que le premier a stoppé 40 des 41 tirs reçus pour permettre aux Blues de l’emporter 5-1 sur Toronto. Les gardiens de St. Louis ont maintenant stoppé 132 des 139 tirs reçus au cours de leurs quatre derniers départs, soit un pourcentage d’arrêts de ,950. On peut dire sans se tromper que les deux gardiens sont un peu en difficulté en ce moment.

Anciens pétroliers Dylan Holloway (x2, un sur le PP) et Philip Broberg ont chacun marqué pour les Blues tandis que les fraîchement signés Jake Neighbours et Alexandre Texier a compté les autres. Broberg a terminé le match avec un but, un tir, deux blocs et deux coups sûrs.

Pavel Boutchnevitch a obtenu deux passes décisives et un tir alors que Jordan Kyrou a obtenu deux passes décisives, deux tirs, un blocage et un coup sûr au cours d’une bonne soirée multi-chats.

Justin Faulk a obtenu une passe décisive, un tir, cinq blocs, deux PIM et deux coups sûrs dans un superbe effort général. Faulk compte jusqu’à cinq points, 15 blocs et 16 coups sûrs en huit matchs.

Olivier Ekman-Larsson a marqué le seul but de Toronto de la soirée pour Toronto. Woll a accordé quatre buts sur 26 tirs.

*

Ce n’était pas tout à fait la performance qu’ils ont eue contre les Islanders de New York, mais Détroit a été largement dominé par le New Jersey, dominé 40-19 au chapitre des tirs, et a pourtant remporté une victoire de 5-3. Alex DeBrincat et Patrick Kane chacun a marqué un but et une passe décisive, le premier aidant sur un Dylan Larkin But PP alors que les deux points de ce dernier étaient avec l’avantage de l’homme. En fait, cinq des huit buts marqués dans ce match l’ont été en avantage numérique.

Christian Fischer et Michael Rasmussen avait les autres buts pour Detroit.

Simon Edvinsson a obtenu une passe, quatre blocs et un coup sûr en 20 :15 de temps de glace. Il a maintenant dépassé les 20 minutes de temps de jeu en quatre matchs consécutifs, et il y est même parvenu ce soir malgré le fait que Detroit ait habillé sept défenseurs parce que JT Compher C’était une égratignure pendant le match.

Nicolas Hischier a marqué deux fois, tous deux en avantage numérique, tandis que Erik Haula a marqué un but PP dans la défaite.

Dougie Hamilton a obtenu une passe décisive, six tirs, deux blocs et un coup sûr en 24 :28 de temps de glace.

Luke Hughes a enregistré une passe décisive à son retour, patinant sur la deuxième unité.

Cam Talbot a été formidable devant le filet, arrêtant 37 des 40 tirs dans la victoire.