Pervez Musharraf, ancien président pakistanais, mort à 79 ans après des années d’exil

Le général Pervez Musharraf, qui a pris le pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang et a ensuite conduit un Pakistan réticent à aider la guerre américaine en Afghanistan contre les mêmes combattants talibans que son pays soutenait de manière obscure alors même que des militants islamiques l’ont visé à deux reprises pour assassinat, est décédé, a déclaré un responsable. Dimanche. Il avait 79 ans.

Musharraf, un ancien commando des forces spéciales, est devenu président après le dernier d’une série de coups d’État militaires qui ont secoué le Pakistan depuis sa fondation au milieu de la partition sanglante de l’Inde en 1947. Il a dirigé l’État doté d’armes nucléaires après son coup d’État de 1999 à travers des tensions avec l’Inde, un scandale de prolifération atomique et une insurrection islamiste extrémiste. Il a démissionné en 2008 alors qu’il risquait d’être destitué.

Plus tard dans la vie, Musharraf a vécu en exil volontaire à Dubaï pour éviter des accusations criminelles, malgré une tentative de retour politique en 2012. Mais ce n’était pas le cas car sa mauvaise santé a tourmenté ses dernières années. Il a maintenu le fatalisme d’un soldat après avoir évité une mort violente qui semblait toujours le traquer.

“J’ai affronté la mort et l’ai défiée plusieurs fois dans le passé parce que le destin et le destin m’ont toujours souri”, a écrit un jour Musharraf. “Je prie seulement pour avoir plus que les neuf vies proverbiales d’un chat.”

Attirés par le 11 septembre

La famille de Musharraf a annoncé en juin 2022 qu’il avait été hospitalisé pendant des semaines alors qu’il souffrait d’amylose, une maladie incurable qui voit les protéines s’accumuler dans les organes du corps.

“Passant par une étape difficile où la récupération n’est pas possible et les organes fonctionnent mal”, a déclaré la famille. Ils ont dit plus tard qu’il avait également besoin d’avoir accès au médicament daratumumab, qui est utilisé pour traiter le myélome multiple. Ce cancer de la moelle osseuse peut provoquer une amylose.

Shazia Siraj, porte-parole du consulat pakistanais à Dubaï, a confirmé sa mort et a déclaré que des diplomates apportaient un soutien à sa famille.

Musharraf prend la parole en 2007 à la Maison du président à Islamabad, au Pakistan. (John Moore/Getty Images)

Le Pakistan, un pays presque deux fois plus grand que la Californie le long de la mer d’Oman, abrite aujourd’hui 220 millions d’habitants. Mais ce serait sa frontière avec l’Afghanistan qui allait bientôt attirer l’attention des États-Unis et dominer la vie de Musharraf un peu moins de deux ans après sa prise de pouvoir.

Le chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, a lancé les attentats du 11 septembre 2001 depuis l’Afghanistan, à l’abri des dirigeants talibans du pays. Musharraf savait ce qui allait suivre.

“L’Amérique était sûre de réagir violemment, comme un ours blessé”, écrit-il dans son autobiographie. “S’il s’avérait que l’agresseur était al-Qaïda, cet ours blessé se précipiterait droit sur nous.”

“Avec nous ou contre nous”

Le 12 septembre, le secrétaire d’État américain de l’époque, Colin Powell, a déclaré à Musharraf que le Pakistan serait soit “avec nous, soit contre nous”. Musharraf a déclaré qu’un autre responsable américain avait menacé de bombarder le Pakistan “de retour à l’âge de pierre” s’il choisissait ce dernier.

Musharraf a choisi le premier. Un mois plus tard, il se tenait aux côtés du président de l’époque, George W. Bush, au Waldorf Astoria de New York pour déclarer le soutien indéfectible du Pakistan à lutter avec les États-Unis contre « le terrorisme sous toutes ses formes, où qu’il existe ».

Le Pakistan est devenu un point de transit crucial pour les fournitures de l’OTAN destinées à l’Afghanistan enclavé. C’était le cas même si la puissante agence de renseignement inter-services (ISI) du Pakistan avait soutenu les talibans après leur arrivée au pouvoir en Afghanistan en 1994. Avant cela, la CIA et d’autres acheminaient de l’argent et des armes par l’intermédiaire de l’ISI vers des combattants islamiques combattant le Occupation soviétique de l’Afghanistan dans les années 1980.

L’invasion de l’Afghanistan menée par les États-Unis a vu des combattants talibans fuir la frontière vers le Pakistan, y compris Ben Laden, que les États-Unis tueraient en 2011 dans un complexe à Abbottabad. Ils se sont regroupés et la ramification des talibans pakistanais a émergé, déclenchant une insurrection de plusieurs années dans la région frontalière montagneuse entre l’Afghanistan et le Pakistan.

La CIA a commencé à faire voler des drones Predator armés depuis le Pakistan avec la bénédiction de Musharraf, en utilisant une piste d’atterrissage construite par le président fondateur des Émirats arabes unis pour le fauconnage dans la province pakistanaise du Baloutchistan. Le programme a aidé à repousser les militants, mais a vu plus de 400 frappes rien qu’au Pakistan tuer au moins 2 366 personnes, dont 245 civils, selon le groupe de réflexion New America Foundation basé à Washington.

Bien que le Pakistan sous Musharraf ait lancé ces opérations, les militants ont continué à prospérer alors que des milliards de dollars américains affluaient dans le pays. Cela a conduit à des soupçons qui pèsent toujours sur les relations des États-Unis avec le Pakistan.

USA-Pakistan : un mariage sans amour

“Après le 11 septembre, le président Musharraf a opéré un changement stratégique pour abandonner les talibans et soutenir les États-Unis dans la guerre contre le terrorisme, mais aucune des parties ne pense que l’autre a répondu aux attentes découlant de cette décision”, a déclaré un câble américain de 2009 de l’époque. -L’ambassadrice Anne Patterson publiée par WikiLeaks a déclaré, décrivant ce qui était devenu l’équivalent diplomatique d’un mariage sans amour.

« La relation est une relation de co-dépendance que nous admettons à contrecœur – le Pakistan sait que les États-Unis ne peuvent pas se permettre de s’en aller ; les États-Unis savent que le Pakistan ne peut pas survivre sans notre soutien.

Mais ce serait la vie de Musharraf qui serait en jeu. Des militants ont tenté d’assassiner Musharraf à deux reprises en 2003 en ciblant son convoi, d’abord avec une bombe posée sur un pont, puis avec des voitures piégées. Cette deuxième attaque a vu le véhicule de Musharraf soulevé dans les airs par l’explosion avant de toucher à nouveau le sol. Il a couru vers la sécurité sur ses seules jantes, Musharraf tirant un pistolet Glock au cas où il aurait besoin de se frayer un chemin.

Musharraf, à droite, se lève après avoir prêté serment en tant que président civil au palais présidentiel d’Islamabad en 2007. (Aamir Qureshi/AFP/Getty Images)

Ce n’est que lorsque sa femme, Sehba, a vu la voiture couverte de sang qu’il a pris conscience de l’ampleur de l’attaque.

“Elle est toujours calme face au danger”, a-t-il raconté. Mais ensuite, “elle criait de façon incontrôlable, hystérique”.

Fui vers l’ouest

Né le 11 août 1943 à New Delhi, en Inde, Musharraf était le deuxième fils d’un diplomate. Sa famille a rejoint des millions d’autres musulmans pour fuir vers l’ouest lorsque l’Inde à prédominance hindoue et le Pakistan islamique se sont séparés lors de l’indépendance de la Grande-Bretagne en 1947. La partition a vu des centaines de milliers de personnes tuées dans des émeutes et des combats.

Musharraf est entré dans l’armée pakistanaise à l’âge de 18 ans et y a fait sa carrière alors qu’Islamabad menait trois guerres contre l’Inde. Il lancerait sa propre tentative de prise de territoire dans la région himalayenne contestée du Cachemire en 1999 juste avant de prendre le pouvoir au Premier ministre Nawaz Sharif.

Sharif avait ordonné le limogeage de Musharraf alors que le chef de l’armée rentrait chez lui après une visite au Sri Lanka et avait refusé à son avion le droit d’atterrir au Pakistan, alors même qu’il manquait de carburant. Sur le terrain, l’armée a pris le contrôle et après son débarquement, Musharraf a pris les commandes.

Pourtant, en tant que dirigeant, Musharraf a presque conclu un accord avec l’Inde sur le Cachemire, selon les diplomates américains de l’époque. Il a également travaillé à un rapprochement avec le rival de longue date du Pakistan.

Un autre scandale majeur a éclaté sous son règne lorsque le monde a découvert que le célèbre scientifique nucléaire pakistanais AQ Khan, longtemps associé à la bombe atomique du pays, avait vendu des conceptions de centrifugeuses et d’autres secrets à des pays comme l’Iran, la Libye et la Corée du Nord, faisant des dizaines de millions de dollars. Ces conceptions ont aidé Pyongyang à s’armer d’une arme nucléaire, tandis que les centrifugeuses des conceptions de Khan tournent toujours en Iran au milieu de l’effondrement de l’accord nucléaire de Téhéran avec les puissances mondiales.

Musharraf a déclaré qu’il soupçonnait Khan, mais ce n’est qu’en 2003, lorsque le directeur de la CIA de l’époque, George Tenet, lui a montré les plans détaillés d’une centrifugeuse pakistanaise que le scientifique vendait, qu’il a réalisé la gravité de ce qui s’était passé.

Khan avouerait à la télévision d’État en 2004 et Musharraf lui pardonnerait, bien qu’il soit ensuite assigné à résidence.