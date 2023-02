Pervez Musharraf, ancien président pakistanais, décède à 79 ans

C’était un dictateur qui croyait pouvoir sauver une démocratie défaillante ; un allié des États-Unis dans une société fortement anti-américaine ; un soldat de carrière qui a succombé à l’ambition politique et a été contraint de quitter ses fonctions après avoir tenté de prolonger son séjour. Pervez Musharraf, le général de l’armée qui a pris le pouvoir au Pakistan en 1999 et a dirigé la nation appauvrie à majorité musulmane pendant neuf années tumultueuses, et plus tard a été condamné à mort par contumace pour haute trahison résultant de son invocation de poing de fer des pouvoirs d’urgence, est décédé , a rapporté l’Associated Press dimanche, citant une porte-parole du consulat pakistanais à Dubaï. Il avait 79 ans.

La cause n’a pas été signalée, mais il recevait des soins médicaux à Dubaï.

Son mandat a coïncidé avec des événements dramatiques à l’étranger qui ont propulsé le Pakistan au centre de l’attention internationale et l’ont laissé maladroitement perché entre le monde musulman et l’Occident.

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et l’invasion américaine de l’Afghanistan ont forcé le général Musharraf à choisir entre l’alliance du Pakistan avec les talibans afghans et la demande de coopération de Washington dans la guerre contre le terrorisme. Sa décision de se ranger du côté de l’Occident était impopulaire dans son pays et a contribué à alimenter les groupes islamistes violents qui ont terrorisé le Pakistan.

Son règne a commencé par un coup d’État sans effusion de sang le 12 octobre 1999, alors qu’il était chef de l’armée. Le Premier ministre Nawaz Sharif avait tenté de renvoyer le général, qui était en vol alors qu’il rentrait chez lui après une conférence à l’étranger, mais les responsables de l’armée ont déjoué le complot et Sharif a été arrêté.

Le coup d’État a été condamné internationalement mais bien accueilli au Pakistan, où Sharif était considéré comme corrompu et où le public était depuis longtemps habitué aux interventions de l’armée. Mais dans une série d’événements coup de fouet, Sharif a exercé un troisième mandat en tant que Premier ministre, de 2013 à 2017, avant d’être évincé au milieu des révélations sur les avoirs offshore de sa famille dans les rapports d’enquête des Panama Papers. Il a été condamné à une décennie de prison.

Le général Musharraf, qui avait 56 ans au moment de la prise de pouvoir, a fait un chiffre contradictoire. Officier de carrière qui a gravi les échelons, il a occupé de nombreux commandements et a servi dans le groupe des services spéciaux hautement qualifié. Il détestait l’élitisme et le copinage de la politique civile, qu’il qualifiait de “démocratie factice”, mais il était aussi un fils de diplomate bien éduqué, un musulman modéré et un admirateur de Mustafa Kemal Atatürk, l’officier de l’armée à tendance laïque qui a fondé la Turquie moderne.

Une fois aux commandes, le général Musharraf a présenté un vaste programme de réformes pour le pays de 180 millions d’habitants. Il s’est engagé à dépolitiser les institutions de l’État, à rendre le gouvernement responsable, à s’attaquer aux maux sociaux, à relancer l’économie et à freiner l’exploitation de la religion par les fondamentalistes islamiques.

« Il y a cinquante-deux ans, nous avons commencé avec une lueur d’espoir, et aujourd’hui . . . nous sommes dans les ténèbres », a déclaré le général Musharraf après le coup d’État. Il s’est présenté comme un usurpateur réticent du régime civil, déterminé à ressusciter la promesse manquée de la fondation du Pakistan en 1947 après sa séparation traumatisante de l’Inde.

Il a pris de nombreuses mesures pour cimenter son emprise sur le pouvoir, mais il a insisté sur le fait qu’elles étaient pour le bien de la nation. Il a suspendu la constitution, s’est déclaré président et a forcé tous les juges de la Cour suprême à démissionner ou à prêter serment pour soutenir son règne. “Ce n’est pas la loi martiale, seulement une autre voie vers la démocratie”, a-t-il affirmé.

Le général Musharraf a fait des progrès significatifs dans le redressement de l’économie pakistanaise criblée de dettes. Mais bon nombre de ses objectifs se sont heurtés à une forte résistance sociale, religieuse ou bureaucratique, ou ont été sacrifiés par opportunisme politique. Il a reculé sur les projets de modernisation des séminaires, de criminalisation des crimes d’honneur et de modification des lois qui punissaient les victimes de viol.

Au sein de l’armée, son efficacité a été entravée par son passé de « mojahir » parlant ourdou, ou d’immigrant de l’Inde, où il est né le 11 août 1943. Les rangs de l’armée étaient dominés par les Punjabis et les Pachtounes, laissant le général Musharraf un outsider même au sommet de son institution.

« Musharraf avait une occasion en or de redresser la situation », de « renforcer les compétences civiles et de permettre à l’armée de se retirer de la gouvernance. Il l’a raté », a écrit Stephen P. Cohen, un expert pakistanais à la Brookings Institution. “Pourtant, en tant qu’homme fort, Musharraf avait un défaut fatal : il voulait être aimé.”

Le général Musharraf s’est dit très préoccupé par la croissance de l’extrémisme islamiste et du terrorisme. En 2002, il a interdit plusieurs groupes islamistes et sectaires, avertissant que « le danger qui nous ronge vient de l’intérieur. . . . Le Pakistan ne permettra pas que son territoire soit utilisé pour une activité terroriste où que ce soit dans le monde. L’année suivante, il survit à deux tentatives d’assassinat attribuées à des militants sunnites.

Sous son commandement, les agences de sécurité gouvernementales ont capturé de nombreux suspects d’Al-Qaïda, notamment Khalid Sheikh Mohammed, le cerveau des attentats du 11 septembre. Cet effort lui a valu les éloges et l’aide de Washington. Pour la première fois depuis les années 1980, lorsque le Pakistan a aidé à vaincre l’occupation militaire soviétique de l’Afghanistan, il a acquis une nouvelle stature en tant qu’allié de l’Occident.

Pourtant, les tendances laïques du général et son partenariat avec Washington étaient en conflit avec d’autres agendas. Il a continué à soutenir secrètement les insurgés islamistes combattant les forces indiennes dans la région frontalière contestée du Cachemire, et son service de renseignement a maintenu des liens secrets avec des militants pro-talibans dans le nord-ouest.

En tant que soldat, le général Musharraf a été élevé pour combattre l’Inde à majorité hindoue. Il a participé à de brefs conflits frontaliers en 1965 et 1971, ce dernier ayant conduit à l’éclatement du Pakistan et à la création du Bangladesh. Il était chef de l’armée en 1999, lorsque des combattants pakistanais se sont infiltrés dans les pics indiens de Kargil et ont combattu les forces indiennes pendant 12 semaines. Sharif et le général Musharraf se sont blâmés pour l’aventure ratée, mais le général s’est vanté plus tard qu’elle serait un jour “écrite en lettres d’or”.

Une fois qu’il est devenu le chef du Pakistan, cependant, le général Musharraf aspirait à entrer dans l’histoire en brisant l’impasse de plusieurs décennies avec l’Inde sur le Cachemire. En 2001, il a rencontré le Premier ministre indien Atal Bihari Vajpayee à Agra, mais alors qu’ils approchaient d’un accord de paix, le sommet s’est effondré. Il y avait des accusations selon lesquelles des faucons dans les deux pays l’avaient saboté. Le général Musharraf, qui avait fait des concessions sans précédent dans son désir de paix, est rentré chez lui amèrement vaincu.

L’autre facteur qui était en conflit avec ses opinions religieuses modérées et son programme réformiste était l’ambition politique. Le général aspirait à la légitimité et utilisait une variété de méthodes pour l’atteindre. En 2002, il a organisé un référendum qui a prolongé son mandat de cinq ans, puis une élection au cours de laquelle un parti qui a soutenu sa présidence a pu former une coalition au pouvoir au Parlement.

Avec le temps, sa popularité s’est estompée et son programme a faibli, mais le général Musharraf en est venu à considérer son règne personnel comme indispensable. Il a commencé à prendre ce que beaucoup considéraient comme des mesures répressives et sans scrupules pour rester au pouvoir, ce qui s’est finalement retourné contre lui. En 2003, il a conclu un accord avec les partis religieux pakistanais qui lui a donné suffisamment de soutien pour amender la constitution, lui permettant de légaliser le coup d’État et les décrets élargissant ses pouvoirs.

Pourtant, le général s’est accroché à son image de héros de la démocratie. Il a prononcé des discours sérieux sur la nécessité des droits des femmes, de l’alphabétisation universelle et de la «modération éclairée» dans la religion. Il courtise les médias avec une franchise désarmante et se fait facilement piquer par les critiques.

En 2006, le général Musharraf a décrit ses grands rêves pour le Pakistan dans un mémoire en anglais, “In the Line of Fire”. Le livre était une version défensive de l’histoire qui justifiait son long règne comme une mission inachevée pour sauver son pays. “Le Pakistan est plus démocratique aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été dans le passé”, a-t-il écrit. “Ironiquement, pour le devenir, il fallait que je porte l’uniforme.” Aux critiques qui doutaient de ses intentions, il a déclaré : « J’écoute ma conscience et les besoins de mon pays.

Les événements de l’année suivante, cependant, ont coûté au général Musharraf sa crédibilité restante et l’ont forcé à quitter le pouvoir. Un moment charnière s’est produit à l’été 2007, lorsque des religieux sunnites armés ont pris le contrôle d’une mosquée et d’un séminaire dans la capitale, créant un bunker provocateur de l’islam radical à quelques pâtés de maisons d’enclaves fédérales et diplomatiques.

Finalement, les forces du général Musharraf ont pris d’assaut l’enceinte, faisant plus de 100 morts. En représailles, des groupes militants se sont retournés contre leurs anciens protecteurs de l’État et ont déclenché une campagne nationale d’attentats à la bombe.

Le président a également été confronté à une contestation croissante de la part de la communauté juridique pakistanaise, qui a lancé des manifestations de rue exigeant la fin du régime militaire. Craignant que le juge en chef de la Cour suprême n’invalide le coup d’État et son droit de se faire réélire, le général Musharraf l’a suspendu à deux reprises, provoquant à chaque fois des manifestations.

Bien qu’il ait remporté une élection indirecte en octobre 2007, les tribunaux ont contesté son droit de gouverner en uniforme et les opposants l’ont pressé de démissionner de l’armée. Au lieu de cela, le général a déclaré l’état d’urgence et limogé les juges dissidents de la Cour suprême.

Malgré la répression, les protestations ont pris de l’ampleur et le général Musharraf a démissionné à contrecœur de son commandement militaire en novembre, restant président civil. Sous la pression des États-Unis, il a autorisé le retour de Benazir Bhutto, l’ancien premier ministre en exil, qui briguait à nouveau les élections. Lorsqu’elle a été assassinée lors d’un rassemblement le 27 décembre, le gouvernement a blâmé les insurgés talibans, mais les critiques ont exprimé des soupçons quant à l’implication du général.

Confronté à des demandes croissantes pour sa destitution, le général Musharraf a démissionné de son poste de président le 18 août 2008, déclarant à la nation dans un discours émouvant : « Je n’ai jamais rien fait pour moi-même ; tout était pour le Pakistan.

De nombreux experts ont été moins aimables dans leur évaluation de son règne. « Il est arrivé au pouvoir sur une vague de popularité », a écrit l’analyste Ahmed Rashid en 2008, « pourtant l’héritage de Musharraf est un gouvernement civil en lambeaux et divisé qui a été émasculé par l’armée, une population polarisée et lourdement armée, une crise économique désastreuse. . . et les nouveaux talibans pakistanais frappent maintenant à la porte d’Islamabad.

En 1968, il épousa Sehba Farid et ils eurent deux enfants. Une liste complète des survivants n’était pas immédiatement disponible.

Le général à la retraite a déménagé à Londres puis à Dubaï et a suivi le circuit des conférences, laissant entendre qu’il pourrait revenir se présenter aux élections, mais un tribunal pakistanais a ordonné son arrestation en 2011 pour implication dans la mort de Bhutto.

Après son retour dans son pays natal en 2013, il a été disqualifié pour se présenter aux élections et accusé de trahison en raison de sa suspension de la constitution et de l’imposition de l’état d’urgence.

En décembre 2019, un tribunal spécial de trois membres à Islamabad a reconnu le général Musharraf coupable de violation de la constitution et a prononcé la peine de mort. Il était peu probable qu’il soit appliqué en raison de l’absence du général du pays.