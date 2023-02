Pervez Musharraf, allié américain dans la “guerre contre le terrorisme”, décède à 79 ans

L’ancien dirigeant militaire pakistanais Pervez Musharraf est décédé.

Musharraf souffrait d’amylose.

Il avait 79 ans.

L’ancien dirigeant militaire pakistanais en exil, Pervez Musharraf, qui est devenu un allié clé des États-Unis pendant la “guerre contre le terrorisme”, est décédé dimanche dans un hôpital de Dubaï à l’âge de 79 ans après une longue maladie.

Musharraf a pris le pouvoir lors d’un coup d’État sans effusion de sang en 1999 et agissait simultanément en tant que chef de l’armée pakistanaise, directeur général et président lorsque les attentats du 11 septembre contre les États-Unis ont eu lieu.

Le général a suspendu la constitution à deux reprises et a été accusé d’avoir truqué un référendum pour renforcer son pouvoir, ainsi que d’atteintes généralisées aux droits, notamment d’avoir rassemblé des opposants.

Néanmoins, il est devenu le principal allié régional de Washington lors de leur invasion de l’Afghanistan voisin.

LIRE | Au moins 28 morts dans l’explosion d’une mosquée à Peshawar au Pakistan visant la police

La décision – prise après que les États-Unis ont lancé un ultimatum “pour nous ou contre nous” – l’a placé dans le collimateur des militants islamistes, qui ont tenté à plusieurs reprises de le tuer.

Mais cela a également valu au Pakistan un énorme afflux d’aide étrangère qui a soutenu l’économie.

“La décision du Pakistan sous Musharraf de rejoindre la guerre contre le terrorisme s’est avérée être une aubaine”, a déclaré à l’AFP l’analyste Hasan Askari.

“Il restera dans les mémoires comme celui qui a présidé le Pakistan à un moment très critique.”

Musharraf souffrait d’une maladie rare connue sous le nom d’amylose et l’été dernier, sa famille a déclaré qu’il n’avait aucune perspective de guérison.

Les hauts responsables militaires “expriment leurs plus sincères condoléances à l’occasion du triste décès du général Pervez Musharraf”, selon un bref communiqué publié samedi par la branche médias de l’armée.

La déclaration a ajouté:

Qu’Allah bénisse l’âme du défunt et donne la force à la famille endeuillée.

Le général quatre étoiles est décédé dimanche matin à l’hôpital de Dubaï, selon les médias et un haut responsable de la sécurité qui s’est entretenu avec l’AFP.

“Je peux confirmer que feu le général a rendu son dernier souffle à Dubaï ce matin… Il n’est plus”, a déclaré à l’AFP le responsable, sous couvert d’anonymat.

Une source de l’armée de l’air pakistanaise a déclaré à l’AFP que le corps de Musharraf serait rapatrié au Pakistan lundi.

Musharraf a dirigé le Pakistan pendant près de neuf ans, à partir du moment où le Premier ministre de l’époque, Nawaz Sharif, a tenté de le destituer de son poste de chef de l’armée.

De nombreux Pakistanais ont distribué des bonbons pour célébrer son coup d’État de 1999, qui a mis fin à une administration corrompue et économiquement désastreuse.

Mais sa personnalité facile à vivre n’a pas réussi à masquer le flou de la division entre l’État et l’armée, et Musharraf est tombé en disgrâce après avoir tenté de limoger le juge en chef et échoué à contrôler une économie en déliquescence.

Il a déclaré que la constitution “n’est qu’un morceau de papier à jeter à la poubelle” – et a mis en œuvre l’état d’urgence lorsqu’une tentative de limoger le juge en chef du pays a déclenché des mois de protestations.

Pervez Musharraf est décédé. AFP PHOTO : Aamir Qureshi, AFP

Après l’assassinat en décembre 2007 du chef de l’opposition Benazir Bhutto, l’humeur nationale s’est encore plus détériorée et les pertes écrasantes subies par ses alliés lors des élections de 2008 l’ont laissé isolé.

Il démissionne la même année et est contraint à l’exil.

Le projet de Musharraf de revenir au pouvoir en 2013 a été anéanti lorsqu’il a été disqualifié pour se présenter aux élections remportées par Nawaz Sharif – l’homme qu’il a renversé en 1999.

Il a été inculpé du meurtre de Bhutto et placé en résidence surveillée alors qu’une série d’affaires contre lui étaient portées devant les tribunaux.

En 2013, Human Rights Watch a exhorté le gouvernement de l’époque à le tenir responsable des “violations généralisées et graves des droits de l’homme” pendant son règne.

En 2016, une interdiction de voyager a été levée et Musharraf s’est envolé pour Dubaï pour se faire soigner.

Trois ans plus tard, il a été condamné à mort par contumace pour trahison, liée à sa décision de 2007 d’imposer l’état d’urgence.

Cependant, un tribunal a par la suite annulé la décision.

Le président pakistanais Arif Alvi a prié “pour le repos éternel de l’âme du défunt et le courage à la famille endeuillée de supporter cette perte”, a indiqué son bureau dans un communiqué.