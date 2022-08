La Peru Federal Savings Bank a obtenu la meilleure note (cinq étoiles) de BauerFinancial, Inc.

Bauer évalue toutes les banques américaines assurées par le gouvernement fédéral selon les mêmes normes. Tout est une question de chiffres, et dans le cas de la Caisse d’épargne fédérale du Pérou, les chiffres montrent la force.

Pour obtenir la meilleure note de Bauer (cinq étoiles), la Caisse d’épargne fédérale du Pérou doit exceller dans les domaines de l’adéquation du capital, de la rentabilité, de la qualité des prêts, entre autres. Et il l’a fait.

Peru Federal Savings Bank avait obtenu la meilleure note de Bauer de manière continue depuis octobre 2009 (53 trimestres consécutifs), ce qui lui a valu la distinction supplémentaire d’Exceptional Performance Bank, une désignation réservée uniquement aux banques qui ont obtenu cette meilleure note pendant 40 (ou plus) années consécutives. quarts.

“La Banque fédérale d’épargne du Pérou a des niveaux de capital bien supérieurs à ce que les régulateurs considèrent comme” adéquats “”, a déclaré Karen Dorway, présidente de BauerFinancial. “Ce tampon de capital est ce qui aidera la Caisse d’épargne fédérale du Pérou à surmonter tout ralentissement qui pourrait se diriger vers nous, comme elle l’a fait par le passé. Le capital est roi dans le secteur bancaire. C’est ce qui permet à une banque de poursuivre ses activités comme d’habitude, même lorsque ceux qui l’entourent sont en difficulté. Ce que vous voulez, c’est une banque avec des niveaux de capital élevés, une forte souscription de prêts et des bénéfices solides, et c’est ce que vous avez avec la Peru Federal Savings Bank. Les voisins et les amis devraient se sentir en sécurité là-dedans.

Fondée en 1887, la Caisse d’épargne fédérale du Pérou est un pilier de la communauté depuis 135 ans. Pour plus d’informations sur la Caisse d’épargne fédérale du Pérou, rendez-vous sur perufederalsavings.com.