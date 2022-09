Peru Liberty Village célèbre de nouveaux programmes de soins de la mémoire – Shaw Local

L’épouse de Wayne Zebron, Carol, de La Salle, est devenue résidente de Liberty Village au Pérou après avoir été diagnostiquée avec une maladie neurologique rare inhibant sa capacité à communiquer.

Carol souffre d’aphasie progressive primaire, et son état a évolué de sa capacité à communiquer via un iPad à dire quelques phrases, et maintenant elle n’est plus du tout capable d’avoir une conversation.

Zebron lui a servi de gardien pendant un certain temps jusqu’à ce que s’occuper des tâches d’hygiène de base, comme la faire prendre une douche, devienne trop pour lui. C’est alors que sa femme est devenue résidente de Liberty Village en 2020, où aucun visiteur n’était autorisé en raison des restrictions liées au COVID-19.

En 2021, lui et sa femme ont célébré leur 50e anniversaire de mariage. Le personnel de Liberty Village a disposé des fleurs, dressé une table et joué de la musique pendant que les deux renouvelaient leurs vœux.

Regarder sa femme atteinte de la maladie n’a pas été facile, et Zebron a déclaré qu’il ne remercierait jamais assez le personnel de Liberty Village pour ce qu’ils ont fait pour sa femme, même les choses simples comme avoir des vêtements propres et une douche.

“Vous ne réalisez pas à quel point vous appréciez ces choses jusqu’à ce qu’elles disparaissent.”

Wayne Zebron, de La Salle, parle de son expérience avec Liberty Village après que sa femme, Carol, soit résidente depuis 2020 lors de la cérémonie d’inauguration de Memory Lane le jeudi 22 septembre 2022 à Liberty Village au Pérou. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Zebron était l’un des orateurs lors de la cérémonie d’inauguration de Liberty Village annonçant jeudi un nouveau programme appelé Memory Lane – Fitness for the Mind.

Les résidents et le personnel ont parlé des objectifs du nouveau programme d’exercice du cerveau, d’amélioration de la mémoire et de maintien de l’autonomie.

Un nouvel aspect est l’utilisation de l’Allen Cognitive Screening Assessment, un test mesurant le déficit cognitif d’un individu. En fonction des résultats, une personne se verra attribuer une couleur qui correspond aux jeux et activités recommandés. Ce processus de codage couleur correspond également à un tableau indiquant au personnel spécialement formé la meilleure façon de communiquer, que ce soit visuel, verbal, modelé et plus encore.

La couleur a également été mise en place pour améliorer la sécurité dans les salles de bains et augmenter la consommation de nourriture et de boissons des résidents. Peindre un mur des salles de bains d’une couleur différente permet d’avoir un point focal pour éviter de tomber, et un couvercle de siège de toilette noir aide les patients atteints de démence à trouver le siège.

Michelle Sommer, directrice du marketing, s’adresse à un public lors de la cérémonie d’inauguration de Memory Lane le jeudi 22 septembre 2022 à Liberty Village au Pérou. (Scott Anderson – sanderson@shawmedia.com)

Des plats rouges sont également utilisés pendant les repas, aidant à augmenter la quantité de nourriture et d’eau que les résidents consomment pour prévenir la perte de poids. La directrice du marketing, Michelle Sommer, a déclaré que l’utilisation de la couleur est importante car les personnes atteintes de démence traitent la couleur différemment des autres. Par exemple, si un morceau de poulet est dans une assiette blanche, une personne atteinte de démence peut ne pas manger parce qu’elle ne le voit pas.

“C’est un simple changement qui signifie tellement”, a déclaré Sommer.

L’objectif du nouveau programme est de créer un plan personnel pour tous les résidents afin de les garder mentalement actifs tout en encourageant l’interaction et la socialisation. La promotion de l’indépendance personnelle, comme le maintien de l’hygiène personnelle, est un autre objectif du programme.

“Nous nous efforçons toujours d’être meilleurs et nous voulons prendre soin de nos aînés dans la communauté du mieux que nous pouvons, donc tout ce que nous pouvons faire pour améliorer ce que nous faisons déjà est ce que nous voulons”, a déclaré Sommer. « Nous sommes ravis parce que c’est une nouvelle façon de subvenir aux besoins de nos aînés qui souffrent de la maladie d’Alzheimer et de démence.