« Perturbés, affligés et attristés »: les dirigeants mondiaux réagissent après que la violence s’est emparée du Capitole américain, appelant au calme et au « respect de la démocratie »

« Perturbés, affligés et attristés »: les dirigeants mondiaux réagissent après que la violence s’est emparée du Capitole américain, appelant au calme et au « respect de la démocratie »

Une série de dirigeants mondiaux ont pesé sur une explosion de violents troubles à Washington, DC, appelant à la désescalade de tous les côtés après que des manifestants aient pris d’assaut le Capitole américain, voyant une femme mortellement abattue par la police au milieu du chaos.

Un rassemblement politique organisé pour protester contre les résultats de la course présidentielle de 2020 a sombré dans une émeute mercredi après-midi, avec des centaines de partisans du président Donald Trump se frayant un chemin dans le bâtiment du Capitole, où ils ont brisé des fenêtres et occupé des chambres pendant des heures avant d’être enlevés par forces de l’ordre.

Un certain nombre d’hommes d’État du monde entier, parmi lesquels le chef des Nations Unies, ont réagi aux événements avec choc, beaucoup condamnant la violence tout en exhortant au calme dans la capitale américaine.

«Les Canadiens sont profondément troublés et attristés par l’attaque contre la démocratie aux États-Unis, notre plus proche allié et voisin,» Le premier ministre canadien Justin Trudeau a écrit sur Twitter.

La violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être maintenue – et elle le sera.

Les Canadiens sont profondément troublés et attristés par l’attaque contre la démocratie aux États-Unis, notre plus proche allié et voisin. La violence ne réussira jamais à renverser la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être maintenue – et elle le sera. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 6 janvier 2021

« [UN Secretary-General Antonio Guterres] est attristé par les événements d’aujourd’hui à Washington », a déclaré un porte-parole de l’organisme international, ajoutant «Dans de telles circonstances, il est important que les dirigeants politiques insistent auprès de leurs partisans sur la nécessité de s’abstenir de toute violence, ainsi que de respecter les processus démocratiques et l’état de droit.»

.@antonioguterres est attristé par les événements d’aujourd’hui à Washington. Dans de telles circonstances, il est important que les dirigeants politiques insistent auprès de leurs partisans sur la nécessité de s’abstenir de toute violence, ainsi que de respecter les processus démocratiques et l’état de droit. https://t.co/SOm1edhbhF – Porte-parole des Nations Unies (@UN_Spokesperson) 7 janvier 2021

Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré qu’il était «Affligé de voir des nouvelles sur les émeutes et la violence à Washington, DC.

«Le transfert de pouvoir ordonné et pacifique doit se poursuivre. Le processus démocratique ne peut être détourné par des manifestations illégales. »

Affligé de voir des nouvelles sur les émeutes et la violence à Washington DC. Un transfert de pouvoir ordonné et pacifique doit se poursuivre. Le processus démocratique ne peut être détourné par des manifestations illégales. – Narendra Modi (@narendramodi) 7 janvier 2021

Le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, a qualifié les scènes de troubles de victoire pour «Les ennemis de la démocratie», disant qu’ils seraient « Ravi de ces terribles images de Washington, DC » en s’adressant au président et à ses soutiens:

Trump et ses partisans doivent enfin accepter la décision des électeurs américains et cesser de piétiner la démocratie.

Die Feinde der Demokratie werden sich über diese unfassbaren Bilder aus #Washington DC freuen. Aus aufrührerischen Worten werden gewaltsame Taten – auf den Stufen des Reichstages, und jetzt im #Capitole. Die Verachtung demokratischer Institutionen hat verheerende Auswirkungen. (1) – Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) 6 janvier 2021

«Scènes très pénibles au Congrès américain», Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré dans sa déclaration sur les événements de mercredi. «Nous condamnons ces actes de violence et nous attendons avec intérêt un transfert pacifique du gouvernement à l’administration nouvellement élue dans la grande tradition démocratique américaine.»

Scènes très pénibles au Congrès américain. Nous condamnons ces actes de violence et attendons avec intérêt un transfert pacifique du gouvernement à l’administration nouvellement élue dans la grande tradition démocratique américaine. – Scott Morrison (@ScottMorrisonMP) 6 janvier 2021

Cette vague de déclarations a fait suite à des réponses similaires de la part des dirigeants du Royaume-Uni, de France, de l’OTAN et d’Amérique latine, entre autres, plus tôt dans la journée, chacun condamnant à son tour la violence politique. En plus d’une femme qui a été mortellement abattue par la police alors qu’elle tentait d’entrer dans la chambre du Sénat à l’intérieur du Capitole, trois autres ont été tuées dans« urgences médicales » pendant les troubles, selon les forces de l’ordre de DC. Au moins 14 policiers ont été blessés alors que la police a procédé à plus de 50 arrestations tout au long des affrontements, tandis qu’un certain nombre d’explosifs improvisés et d’autres armes ont été récupérés dans les environs du Capitole.

Aussi sur rt.com La démocratie «doit être respectée»! La France, le Royaume-Uni et l’OTAN condamnent le chaos à Washington et appellent à un « transfert pacifique du pouvoir »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!