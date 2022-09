Perturbations d’Internet en Iran au milieu des protestations généralisées contre la mort de Mahsa Amini

Les Iraniens ont connu mercredi des perturbations généralisées d’Internet au milieu de jours de manifestations de masse contre le gouvernement, notamment une perte d’accès à Instagram et WhatsApp, deux des dernières plateformes de médias sociaux occidentales disponibles dans le pays.

Un responsable iranien avait précédemment laissé entendre que de telles mesures pourraient être prises pour des raisons de sécurité, et la perte de connectivité rendra plus difficile pour les gens d’organiser des manifestations et de partager des informations sur la répression continue du gouvernement contre la dissidence.

L’Iran a connu des manifestations à l’échelle nationale contre la mort de Mahsa Amini, 22 ans, qui a été arrêtée pour avoir prétendument porté trop lâchement le foulard islamique obligatoire. Des manifestants se sont affrontés avec la police et ont appelé à la chute de la République islamique elle-même, alors même que le président iranien Ebrahim Raisi s’adressait mercredi à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le groupe de défense des droits basé à Londres, Amnesty International, a déclaré mercredi que les forces de sécurité avaient utilisé des matraques, des tirs d’oiseaux, des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestants. Il fait état de huit décès liés aux troubles, dont quatre personnes tuées par les forces de sécurité. Il a indiqué que des centaines d’autres ont été blessés.

Les responsables iraniens ont fait état de trois morts, les accusant de groupes armés anonymes.

“Un effondrement quasi total de la connectivité Internet”

Des témoins en Iran, qui ont parlé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles, ont déclaré à l’Associated Press mercredi soir qu’ils ne pouvaient plus accéder à Internet à l’aide d’appareils mobiles.

“Nous constatons que des services Internet, y compris des données mobiles, ont été bloqués en Iran au cours des deux dernières heures”, a déclaré mercredi soir Doug Madory, directeur de l’analyse Internet chez Kentik, Inc., une société de renseignement sur les réseaux.

“Il s’agit probablement d’une action du gouvernement compte tenu de la situation actuelle dans le pays”, a-t-il déclaré. “Je peux confirmer un effondrement quasi total de la connectivité Internet pour les fournisseurs de téléphonie mobile en Iran.”

NetBlocks, un groupe basé à Londres qui surveille l’accès à Internet, avait précédemment signalé des perturbations généralisées à la fois sur Instagram et WhatsApp. Les deux appartiennent à la société mère de Facebook, Meta, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les manifestants descendent dans les rues de Téhéran mercredi. (AFP/Getty Images)

Plus tôt mercredi, le ministre iranien des Télécommunications, Isa Zarepour, a été cité par les médias officiels comme ayant déclaré que certaines restrictions pourraient être imposées « en raison de problèmes de sécurité », sans donner plus de détails.

L’Iran bloque déjà Facebook, Telegram, Twitter et YouTube, même si de hauts responsables iraniens utilisent des comptes publics sur ces plateformes. De nombreux Iraniens contournent les interdictions en utilisant des réseaux privés virtuels, appelés VPN, et des proxys.

Dans un développement séparé, plusieurs sites Web officiels, y compris ceux du guide suprême, du président et de la Banque centrale, ont été supprimés au moins brièvement car des pirates ont affirmé avoir lancé une cyberattaque contre des agences de l’État.

Des manifestants brandissent des images d’Amini lors d’une manifestation devant le consulat général d’Iran à Istanbul mercredi. (Francisco Seco/Associated Press)

Des pirates liés au mouvement Anonymous ont déclaré avoir ciblé d’autres agences de l’État iranien, y compris la télévision d’État.

Le porte-parole de la Banque centrale, Mostafa Qamarivafa, a nié que la banque elle-même ait été piratée, affirmant seulement que le site Web était “inaccessible” en raison d’une attaque contre un serveur qui l’héberge, dans des propos tenus par l’agence de presse officielle IRNA. Le site Web a ensuite été restauré.

L’Iran a été la cible de plusieurs cyberattaques ces dernières années, dont beaucoup par des pirates exprimant des critiques sur sa théocratie. L’année dernière, une cyberattaque a paralysé des stations-service à travers le pays, créant de longues files d’automobilistes en colère incapables d’obtenir du carburant subventionné pendant des jours. Les messages accompagnant l’attaque semblaient faire référence au guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei.

Condamnation nationale et internationale

La mort d’Amini a déclenché des protestations à travers le pays. La police affirme qu’elle est décédée d’une crise cardiaque et qu’elle n’a pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte, affirmant qu’elle n’avait aucun problème cardiaque antérieur et qu’on les avait empêchés de voir son corps.

Le bureau des droits de l’homme de l’ONU affirme que la police des mœurs a intensifié ses opérations ces derniers mois et a eu recours à des méthodes plus violentes, notamment en giflant des femmes, en les battant avec des matraques et en les poussant dans des véhicules de police.

Le président américain Joe Biden, qui s’est également exprimé mercredi à l’Assemblée générale des Nations unies, a exprimé son soutien aux manifestants, déclarant “nous sommes aux côtés des braves citoyens et des braves femmes d’Iran, qui manifestent en ce moment pour garantir leurs droits fondamentaux”.

Le Royaume-Uni a également publié mercredi une déclaration appelant à une enquête sur la mort d’Amini et à l’Iran de “respecter le droit de réunion pacifique”.

Raisi a demandé une enquête sur la mort d’Amini. Les responsables iraniens ont imputé les manifestations à des pays étrangers anonymes qui, selon eux, tentent de fomenter des troubles.

L’Iran a été aux prises avec des vagues de protestations ces dernières années, principalement à cause d’une crise économique de longue durée exacerbée par les sanctions occidentales liées à son programme nucléaire.

L’administration Biden et ses alliés européens s’efforcent de relancer l’accord nucléaire iranien de 2015, dans lequel l’Iran a limité ses activités nucléaires en échange d’un allégement des sanctions, mais les pourparlers sont dans l’impasse depuis des mois.

Dans son discours à l’ONU, Raisi a déclaré que l’Iran s’est engagé à relancer l’accord nucléaire, mais s’est demandé s’il pouvait faire confiance à l’engagement de l’Amérique envers un quelconque accord.

L’Iran insiste sur le fait que son programme nucléaire est à des fins pacifiques. Il a commencé à intensifier ses activités nucléaires après que le président de l’époque, Donald Trump, s’est retiré unilatéralement de l’accord de 2015, et les experts affirment qu’il dispose désormais probablement d’assez d’uranium hautement enrichi pour fabriquer une bombe s’il choisit de le faire.