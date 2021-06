Perturbation du service : la carrière du pilote de Formule 1 Nikita Mazepin sur Haas pourrait être interrompue par un appel de l’armée russe, selon son père

Le nouveau chauffeur de Haas Mazepin, 22 ans, pourrait devoir effectuer 12 mois de service militaire obligatoire en commun avec des hommes âgés de 18 à 27 ans en Russie, a admis son père, Dmitry.

Cela provoquerait presque certainement un cauchemar de programmation avec le calendrier chargé de la Formule 1, qui comprend 23 week-ends de Grand Prix cette année.

« Nikita a 23 courses, et ils lui disent qu’il doit rejoindre l’armée », Mazepin senior, qui est l’actionnaire majoritaire des partenaires de l’équipe Uralkali, a déclaré au Forum économique international de Saint-Pétersbourg.

« Ils lui ont dit qu’il devait être présent régulièrement au camp d’entraînement. Il n’y aurait pas d’exceptions.

« Il a une course toutes les deux semaines. Comment fait-il ? À qui dois-je poser cette question ?

« Et je ne parle pas seulement de Nikita Mazepin mais de tout le monde : athlètes et professionnels dans la même situation. La question de l’éducation et du sport est pertinente. »

Ne pas effectuer son service militaire est un crime passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans en vertu de la loi russe, bien que les exceptions incluent les médecins et enseignants ruraux et les hommes avec de très jeunes enfants.

Latifi, Schumacher, Mazepin, Giovinazzi, Promenez-vous au premier trimestre. Norris fait l’objet d’une enquête pour avoir enfreint les procédures de drapeau rouge. pic.twitter.com/obcAHp1KHn – formularacers (@formularacers_) 5 juin 2021

Le développement pourrait présenter une nouvelle préoccupation pour Haas après un début de saison difficile au cours duquel ils espèrent se remettre de campagnes successives se terminant par un total record de points bas.

Ni Mazepin ni son coéquipier Mick Schumacher – le fils de la légende de la F1 Michael – n’ont encore marqué de point, le Russe partant en tête-à-queue dans le premier tour de sa première course, qui s’est terminée avec Schumacher en dernière position des voitures d’arrivée.

Mazepin a terminé légèrement devant Schumacher au Grand Prix de Monaco le mois dernier, bien qu’ils aient été les deux derniers pilotes à terminer.

Ce fut également le cas lors des qualifications pour le Grand Prix d’Azerbaïdjan ce week-end, Mazepin terminant 18e, derrière Schumacher (17e).