Perturbation à l’échelle nationale des plateformes de médias sociaux au milieu d’un événement virtuel PTI : Netblocks – Pakistan

Le moniteur Internet Netblocks a signalé samedi une perturbation des plateformes de médias sociaux à l’échelle nationale au milieu d’un événement virtuel organisé par le PTI.

“Confirmé : les mesures en direct montrent une perturbation à l’échelle nationale des plateformes de médias sociaux à travers le Pakistan, notamment X/Twitter, Facebook, Instagram et YouTube”, a déclaré l’agence de suivi Internet à 19h12.

Il a ajouté que “l’incident survient alors que le parti politique du chef de l’opposition persécuté Imran Khan, le PTI, lance son deuxième rassemblement virtuel”.

“Nous pouvons confirmer la restriction à l’échelle nationale des plateformes de médias sociaux à travers le Pakistan”, a déclaré Alp Toker, directeur de Netblocks.

Il a dit AFP que la panne était « remarquablement systématique » et « conforme aux restrictions précédentes imposées lors des événements PTI ».

En réponse à la confirmation de l’agence de suivi, le PTI a déclaré : « Honte aux gardiens qui causent des dommages uniquement aux Pakistanais. »

Le parti a déclaré que son événement virtuel commencerait à 20 heures.

Les utilisateurs ont également signalé avoir rencontré des difficultés pour accéder aux plateformes de médias sociaux à Karachi, Lahore et Islamabad.

Une perturbation similaire s’est produite le 7 janvier lorsque le PTI a organisé un téléthon virtuel de collecte de fonds.

Lorsqu’on lui a demandé un commentaire, un porte-parole de la Pakistan Telecommunication Authority (PTA) avait déclaré Aube.com que tous les réseaux sociaux étaient actifs et que l’autorité n’avait reçu aucune plainte.

Le PTI a exhorté la Cour suprême à prendre connaissance de la suspension du service Internet et du blocage des sites de médias sociaux pendant le téléthon de collecte de fonds du parti.

Dans un communiqué, le porte-parole du PTI a affirmé que 240 millions de personnes avaient été privées de leurs droits fondamentaux à cause de la suspension, ce qui avait également entraîné des pertes financières pour le pays.

Les opérateurs de télécommunications ont également exprimé leur inquiétude face aux fréquentes coupures d’Internet « pour des raisons politiques ».

Interrogé à ce sujet le 10 janvier par des journalistes, le ministre par intérim de l’Information, Murtaza Solangi, avait déclaré que de tels problèmes techniques s’étaient également produits dans le passé.

“Les raisons étaient techniques et n’avaient rien à voir avec la politique”, avait-il affirmé et conseillé aux journalistes de contacter la PTA pour plus de détails.

Les plateformes de médias sociaux ont également été touchées de la même manière le 17 décembre, lorsque le PTI a organisé une démonstration virtuelle du pouvoir.

Pendant ce temps, l’avocat et militant des droits Jibran Nasir a dénoncé la « troisième » perturbation d’Internet à l’échelle nationale dans le pays en un peu plus d’un mois.

“Nos libertés, notre constitution, notre économie, tout cela n’est qu’une blague de l’establishment et de ce gouvernement fédéral fantoche”, a-t-il déclaré dans un article sur X.

Il a déclaré que de telles perturbations constituaient une violation flagrante des articles 10, 18, 19 et 25 de la Constitution.

Nasir a déclaré que, dans les circonstances actuelles, la PTA n’avait pas l’autorité légale pour fermer Internet ou restreindre l’accès aux médias sociaux.

Le militant des droits numériques Usama Khilji, dans un article sur X, a qualifié cette action de « absolument ridicule ». Il a appelé le ministre par intérim des Technologies de l’information, Umar Saif, et la PTA à préciser si le blocage temporaire des applications de médias sociaux était une politique officielle.

« En vertu de quelle loi cela se produit-il ? Qui ordonne le blocage des plateformes de médias sociaux ? Est-ce que cela aide l’économie numérique ? » il a interrogé.