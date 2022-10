Pertes russes évidentes dans une ville ukrainienne libérée

LYMAN, Ukraine (AP) – Les corps de soldats russes gisaient dans les rues d’une ville clé de l’est de l’Ukraine mardi après la retraite de leurs camarades qui a marqué la dernière défaite de Moscou alors même que la chambre haute du parlement russe devait approuver l’annexion des régions ukrainiennes mardi.

Les troupes russes se sont retirées de Lyman ce week-end pour éviter d’être encerclées par les forces ukrainiennes. La libération de la ville a donné à l’Ukraine un point de vue clé pour enfoncer son offensive plus profondément dans les territoires sous contrôle russe.

Les militaires ukrainiens ont récupéré les corps de leurs camarades après de féroces batailles pour le contrôle de Lyman, un hub logistique et de transport clé, mais n’ont pas immédiatement enlevé ceux des Russes.

“Nous nous battons pour notre terre, pour nos enfants, pour que notre peuple puisse mieux vivre, mais tout cela a un prix très élevé”, a déclaré un soldat ukrainien qui se fait appeler Rud.

Les habitants de Lyman ont émergé des sous-sols où ils s’étaient cachés pendant la bataille pour le contrôle de la ville et ont construit des feux de joie pour cuisiner. La ville n’a ni eau, ni électricité, ni gaz depuis mai.

Une femme de 85 ans, qui s’est identifiée par son nom et son patronyme, Valentyna Kuzmichna, s’est souvenue d’une récente explosion à proximité.

“Je me tenais dans le hall, à environ 5 mètres, quand ça a explosé”, a-t-elle déclaré. “Dieu m’en garde, maintenant je n’entends plus bien.”

Les forces russes ont lancé mardi de nouvelles frappes de missiles sur des villes ukrainiennes alors que les forces ukrainiennes poursuivaient leurs contre-offensives à l’est et au sud.

Plusieurs missiles ont touché la deuxième plus grande ville d’Ukraine, Kharkiv, endommageant ses infrastructures et provoquant des coupures de courant. Le gouverneur de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a déclaré qu’une personne avait été tuée et qu’au moins deux autres, dont une fillette de 9 ans, avaient été blessées.

Dans le sud, quatre civils ont été blessés lorsque des missiles russes ont frappé la ville de Nikopol.

Après avoir repris le contrôle de Lyman dans la région de Donetsk, les forces ukrainiennes ont poussé plus à l’est et sont peut-être allées jusqu’à la frontière de la région voisine de Louhansk alors qu’elles avançaient vers Kreminna, a déclaré l’Institut pour l’étude de la guerre basé à Washington dans son dernier Analyse de la situation de combat.

Lundi, les forces ukrainiennes ont également marqué des gains significatifs dans le sud, levant des drapeaux sur les villages d’Arkhanhelske, Myroliubivka, Khreshchenivka, Mykhalivka et Novovorontsovka.

Les succès ukrainiens à l’est et au sud sont survenus alors même que la Russie se déplaçait pour absorber quatre régions ukrainiennes au milieu des combats.

La chambre haute du parlement russe, le Conseil de la Fédération, a voté mardi pour ratifier les traités visant à faire de l’est de Donetsk et de Lougansk et des régions du sud de Kherson et de Zaporizhzhia une partie de la Russie.

La chambre basse avait rapidement approuvé les pactes d’adhésion après les « référendums » d’annexion orchestrés par le Kremlin la semaine dernière que l’Ukraine et ses alliés occidentaux ont rejetés comme illégaux et frauduleux.

Le président russe Vladimir Poutine devrait approuver rapidement les traités d’annexion.

Les démarches de la Russie pour incorporer les régions ukrainiennes ont été faites si hâtivement que même les frontières exactes des territoires absorbés n’étaient pas claires.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré lundi que Donetsk et Louhansk rejoignaient la Russie avec les mêmes frontières administratives qui existaient avant qu’un conflit n’y éclate en 2014 entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes. Il a déclaré que les frontières de Zaporizhzhia et de Kherson sont toujours indécises.

Mais un législateur russe de haut rang a proposé un point de vue différent. Pavel Krasheninnikov a déclaré que Zaporizhzhia serait absorbée dans ses “frontières administratives”, ce qui signifie que Moscou prévoit d’incorporer des parties de la région encore sous le contrôle de Kyiv. Il a déclaré qu’une logique similaire s’appliquerait à Kherson, mais que la Russie inclurait deux districts de la région voisine de Mykolaïv qui sont maintenant occupées par la Russie.

Schreck a rapporté de Kyiv.

Adam Schreck et Vasilisa Stepanenko, Associated Press