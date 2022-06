Pertes inattendues – Le New York Times

ARTS ET IDÉES

Quel est le son de l’Amérique ?

La musique classique n’est pas une forme originaire des États-Unis – une grande partie du canon est antérieure à l’existence du pays – mais les compositeurs américains ont trouvé des moyens de se l’approprier. Souvent, cela vient de la fusion du classique avec la grande innovation musicale américaine, le jazz.

Dans The Times, Seth Colter Walls passe en revue trois nouveaux albums qui fusionnent le classique et le jazz pour présenter leur propre vision de la musique américaine (chacun présente une variation de “America” ​​dans le titre). Son préféré : « What Is American » de PUBLIQuartet, un quatuor à cordes expérimental.

