Pertes et dommages : lutte contre les dommages humains, coûts climatiques énormes

SHARM EL-SHEIKH, Égypte (AP) – C’était une perte totale – le type qui est généralement passé sous silence dans les grandes statistiques impersonnelles comme 40 milliards de dollars de dégâts causés par les inondations de cet été au Pakistan qui ont plongé un tiers de la nation sous l’eau.

« Nous avons tout perdu, notre maison et nos biens », a déclaré Taj Mai, une mère de sept enfants qui est enceinte de quatre mois et qui se trouve dans un camp de secours dans la province pakistanaise du Pendjab. “Au moins dans un camp, nos enfants auront de la nourriture et du lait.”

C’est le côté humain d’une question litigieuse qui dominera probablement les négociations sur le climat en Égypte ce mois-ci. Il s’agit de gros sous, de justice, de blâme et de prise de responsabilité. Les conditions météorologiques extrêmes s’aggravent à mesure que le monde se réchauffe, une étude calculant que le changement climatique d’origine humaine a augmenté jusqu’à 50 % les pluies provoquant des inondations au Pakistan.

Alors que le Pakistan était inondé, six sociétés énergétiques – ExxonMobil, Chevron, Shell, BP, Saudi Aramco et Total Energies – ont réalisé 97,49 milliards de dollars de bénéfices de juillet à septembre. Les nations les plus pauvres, le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, les dirigeants européens et le président américain Joe Biden appellent les entreprises de combustibles fossiles à payer un impôt sur les bénéfices exceptionnels. Beaucoup veulent qu’une partie de cet argent, ainsi qu’une aide supplémentaire des pays riches qui ont craché la part du lion des gaz piégeant la chaleur, soit utilisée pour payer les pays victimes de la pollution passée, comme le Pakistan.

La question des pollueurs qui paient pour leurs dégâts climatiques est appelée pertes et dommages dans les négociations internationales sur le climat. Tout est question de réparations.

“Les pertes et les dommages vont être la priorité et le facteur déterminant du succès ou non de la COP27”, a déclaré la militante climatique kenyane Elizabeth Wathuti, faisant référence aux pourparlers sur le climat en Égypte. Les hauts responsables des Nations Unies disent qu’ils recherchent “quelque chose de significatif dans les pertes et dommages” et ont été “certainement encouragés” par les négociations de vendredi, samedi et dimanche qui ont mis la question à l’ordre du jour de la réunion.

L’argent pour les pertes et dommages est différent des deux autres systèmes d’aide financière déjà en place pour aider les pays les plus pauvres à développer une énergie sans carbone et à s’adapter au réchauffement futur.

Depuis 2009, les nations riches du monde ont promis de dépenser 100 milliards de dollars en aide climatique pour les nations pauvres, la majeure partie étant destinée à les aider à sevrer du charbon, du pétrole et du gaz naturel et à construire des systèmes énergétiques plus verts. Les responsables souhaitent désormais que la moitié de cette somme soit consacrée à la mise en place de systèmes permettant de s’adapter aux futures catastrophes climatiques.

Aucun des deux engagements financiers n’a encore été tenu, mais les deux n’abordent pas la question du paiement des catastrophes climatiques actuelles et passées, telles que les vagues de chaleur en Inde, les inondations au Pakistan et les sécheresses en Afrique.

“Nos niveaux actuels de réchauffement climatique à 1,1 degrés Celsius (2 degrés Fahrenheit) ont déjà causé des pertes et des dommages dangereux et généralisés à la nature et à des milliards de personnes”, a déclaré Adelle Thomas, scientifique de Climate Analytics, des Bahamas.

“Les pertes et les dommages sont inévitables et inégalement répartis”, les pays les plus pauvres, les personnes âgées, les pauvres et les personnes vulnérables étant plus durement touchés, a-t-elle déclaré.

Après des années à ne pas vouloir parler de réparations dans les négociations sur le climat, les responsables américains et européens se disent prêts à avoir des discussions sur les pertes et les dommages. Mais les États-Unis – le pollueur de carbone historique n ° 1 – n’accepteront rien qui ressemble à une responsabilité, a déclaré l’envoyé spécial John Kerry.

Les émissions américaines qui ont créé des températures plus chaudes ont causé au moins 32 milliards de dollars de dommages au produit intérieur brut du Pakistan entre 1990 et 2014, selon les calculs des climatologues de Dartmouth Christopher Callahan et Justin Mankin sur la base des émissions passées. Et cela est uniquement basé sur les dommages liés à la température, pas sur les précipitations.

“Les pertes et les dommages sont un moyen à la fois de reconnaître les dommages passés et de compenser ces dommages passés”, a déclaré Mankin. « Ces dommages sont scientifiquement identifiables. Et maintenant, c’est à la politique de défendre ce mal ou de rémunérer ce mal.

Selon les chiffres du Global Carbon Project, les États-Unis rejettent en 16 jours plus de dioxyde de carbone dans l’air en brûlant des combustibles fossiles que le Pakistan en un an.

La PDG de l’American Gas Association, Karen Harbert, a déclaré que les Américains n’accepteraient pas de tels paiements à des pays lointains et que ce n’est pas la façon de penser à la question.

« Il n’y a pas que le Pakistan. Parlons de Porto Rico. Parlons de la Louisiane. D’autres choses qui se passent ici chez nous auxquelles nous devons également prêter attention et aider nos compatriotes américains », a déclaré Harbert dans une interview à l’Associated Press.

“S’il y avait une opportunité de parler aux gens au Pakistan, je dirais… la solution est tout d’abord, vous avez la possibilité avec le gaz naturel d’avoir un système électrique beaucoup plus propre que celui que vous avez aujourd’hui”, a-t-elle déclaré.

Mais pour Aaisa Bibi, une mère enceinte de quatre enfants de la province du Pendjab, une énergie plus propre et moins chère ne signifie pas grand-chose lorsque sa famille n’a pas d’autre endroit où vivre, à l’exception d’un camp de réfugiés.

“Avec moins de 1% des émissions mondiales, le Pakistan ne fait certainement pas partie du problème du changement climatique”, a déclaré Shabnam Baloch, directeur de la Croix-Rouge internationale du Pakistan, ajoutant que des personnes comme Bibi essaient simplement de survivre aux inondations, aux vagues de chaleur. , les sécheresses, les faibles rendements des cultures, les pénuries d’eau et l’inflation.

Dans le comté semi-aride de Makueni au Kenya, où une sécheresse dévastatrice dure depuis plus de trois ans, John Gichuki, un éleveur de chèvres et de moutons de 47 ans, a déclaré : « C’est traumatisant de voir son bétail mourir de soif et de faim.

Les récoltes de maïs et de légumineuses de Gichuki ont échoué quatre saisons consécutives. “La ferme est uniquement à la merci du climat”, a-t-il déclaré.

En Inde, c’est la chaleur record liée au changement climatique qui a fait des morts et ruiné les récoltes. Ailleurs, c’est la dévastation des cyclones tropicaux qui sont plus humides et plus forts à cause de la combustion de combustibles fossiles.

Ce problème mondial a un parallèle aux États-Unis dans des discussions parfois controversées sur le paiement des dommages causés par l’esclavage.

« À bien des égards, nous parlons de réparations », a déclaré Sacoby Wilson, professeur de santé environnementale et de justice à l’Université du Maryland. “C’est un terme approprié à utiliser”, a-t-il dit, car les pays riches du Nord profitent des combustibles fossiles, tandis que les pays du Sud plus pauvres subissent les dommages des inondations, des sécheresses, des réfugiés climatiques et de la faim.

Le gouvernement de la Barbade a suggéré des changements dans la façon dont les banques multinationales de développement prêtent aux pays les plus pauvres pour tenir compte de la vulnérabilité et des catastrophes climatiques. Le Pakistan et d’autres ont appelé à un allégement de la dette.

Il s’agit de “se mettre à la place de tout le monde”, a déclaré Avinash Persaud, envoyé spécial auprès du Premier ministre de la Barbade, Mia Mottley.

Persaud suggère une taxe à long terme sur les prix élevés du pétrole, du charbon et du gaz naturel, mais en sens inverse. Aux prix élevés actuels de l’énergie, il n’y aurait pas de taxe, donc pas d’augmentation de l’inflation. Mais une fois que les prix des combustibles fossiles baisseront de 10 %, 1 % de la baisse des prix irait à un fonds pour indemniser les victimes des pertes et dommages climatiques, sans augmenter le coût de la vie.

Le chef des Nations Unies, Guterres, qui a qualifié le mouvement sur les pertes et dommages de “test décisif” pour le succès de la conférence égyptienne sur le climat, a nommé deux responsables nationaux de haut niveau pour tenter de conclure un accord : l’envoyé allemand sur le climat et l’ancien chef de Greenpeace Jennifer Morgan et la ministre chilienne de l’environnement, Maisa Rojas.

“Le fait qu’il ait été adopté comme point à l’ordre du jour démontre des progrès et les parties adoptent une attitude mature et constructive à cet égard”, a déclaré le secrétaire de l’ONU pour le climat, Simon Stiell, lors d’une conférence de presse dimanche. « C’est un sujet difficile. Il flotte depuis plus de trente ans. Donc, le fait qu’il soit là en tant que point de fond de l’ordre du jour, je pense que c’est de bon augure.

“Ce qui sera le plus révélateur, c’est la façon dont ces discussions progressent dans la discussion de fond au cours des deux prochaines semaines”, a déclaré Stiell.

les journalistes des données climatiques Mary Katherine Wildeman à Hartford, Connecticut, et Camille Fassett à Seattle ; Wanjohi Kabukuru à Mombasa, Kenya ; Frank Jordans à Berlin ; Ellen Knickmeyer à Washington ; Shazia Bhatti à Rajanpur, au Pakistan ; Aniruddha Ghosal à New Delhi et Megan Janetsky à La Havane, Cuba, ont contribué.

Suivez la couverture climatique et environnementale d’AP sur https://apnews.com/hub/climate-and-environment

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Seth Borenstein, Associated Press