Vladimir Khubulov, un jeune international russe de 20 ans, aurait qualifié Kasatkina de « putain de merde » et dit au numéro 35 mondial de « va te faire foutre », réagissant furieusement à sa défaite atrocement étroite au deuxième tour contre Jelena Ostapenko au Grand Chelem, perdant un tie-break au troisième set 8-6.

Shocked Kasatkina a souligné les messages sur Instagram, où elle les avait reçus de la rage de Khubulov, et a suggéré que sa colère provenait de la perte d’un pari sur le match.

« C’est le genre de messieurs qui jouent notre football », a-t-elle ajouté, taguant dans son club actuel, Alania Vladikavkaz, tout en leur disant de lui attribuer une prime de consolation.

Le FC Alania a toujours prôné le strict respect des normes de moralité et d’éthique. Nous ne sommes pas étrangers à la solidarité sportive et au respect professionnel des représentants de tous les sports.👇 pic.twitter.com/oL1Qunr1OI — ФК « Алания » (@fc_alania) 2 juillet 2021

La situation avec notre joueur Vladimir Khubulov fera l’objet d’une enquête interne, dont nous vous communiquerons le résultat sous peu. Au nom du club, nous nous excusons auprès de @DKasatkina personnellement, sa famille et les membres de son équipe, ainsi que les fans. — ФК « Алания » (@fc_alania) 2 juillet 2021

L’équipe de la Ligue nationale de football russe a répondu en lançant une enquête sur l’incident, punissant plus tard l’ailier dans sa poche.

« Pour avoir porté atteinte à la réputation du club et avoir eu un comportement inapproprié, il a été décidé d’infliger à Khubulov une amende de trois salaires mensuels », a-t-il ajouté. ont-ils déclaré dans un communiqué.

« Nous nous excusons encore une fois auprès de Daria Kasatkina et lui souhaitons du succès dans sa carrière. »

Khubulov a exprimé ses remords sur la plate-forme de médias sociaux. « Amis, mes récents messages directs à Daria Kasatkina ont eu des conséquences désagréables », il a dit.

Khubulov a présenté des excuses officielles à Kasatkina, qu’il a insulté lors de la journée Instagram DM un an plus tôt. Pas d’histoires sur son frère prenant le téléphone ou quelque chose comme ça. Admet la culpabilité, dit qu’il est émotif quand il l’a écrit, mais dit toujours qu’il n’a pas d’excuses et qu’il essaiera de faire mieux pic.twitter.com/O7W3L5ji3N – Dmitry Shakhov (@Shahovez) 2 juillet 2021

« Je sais qu’il n’y a aucune excuse pour mon comportement, et j’admets ma culpabilité. Tout d’abord, je présente mes sincères excuses à Daria, au club de football d’Alania, aux fans et à tous ceux dont les sentiments ont été touchés par mes mots, écrits sur les émotions .

« Je regrette ce que j’ai fait et promets de ne pas commettre d’actes aussi téméraires à l’avenir. Je souhaite à Daria bonne chance et succès dans sa carrière. »

S’exprimant avant les excuses de Khubulov, Kasatkina a déclaré qu’elle avait l’habitude « réagit calmement » à des messages similaires.

« Mais depuis cette fois, il a été écrit par un athlète professionnel – un footballeur qui joue dans une équipe professionnelle – cela a suscité en moi des sentiments différents », a-t-il ajouté. a déclaré le jeune homme de 24 ans à Tass.

Le FC Alania inflige une amende de 3 mois à Khubulov : « Pour avoir porté atteinte à la réputation du club et avoir eu un comportement inapproprié, il a été décidé d’infliger à Khubulov une amende de trois salaires mensuels. Une fois de plus, nous nous excusons auprès de Daria Kasatkina et lui souhaitons beaucoup de succès dans sa carrière. » https://t.co/18YgFuG0HLpic.twitter.com/V8RCOLwVUu – Dmitry Shakhov (@Shahovez) 2 juillet 2021

« On ne sait pas comment un athlète qui doit comprendre ce que vivent les autres athlètes, à quel point c’est difficile et, en fait, qui est dans le même bateau que moi, peut écrire cela. Cela ne m’a pas vraiment dérangé, mais Je considère qu’il est nécessaire de le partager.

« De plus, je pense qu’une personne qui vise clairement le succès et les résultats, pour être un footballeur célèbre, doit comprendre ce qu’elle peut et ne peut pas dire, et comment se comporter.

« Je voudrais qu’il tire les bonnes conclusions et au moins s’excuse. Le club d’Alania doit aussi être responsable de ses joueurs, qui, en fait, sont le visage du club.

« J’espère que tout le monde vivra en harmonie, se soutiendra et que cette situation ne se reproduira plus. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Daria Kasatkina🐬 (@kasatkina)

La championne russe de patinage artistique Tuktamysheva faisait partie de ceux qui soutenaient Kasatkina. « Je pense que Dasha a tout fait correctement », la sensation Instagram observée lors d’une session de questions-réponses avec les fans.

« Celles-ci [offenders] doivent être mis en place. Aucun homme normal n’écrirait jamais des mots aussi offensants à une femme. »

Le professionnel de tennis kazakh Dmitry Popko, qui a perdu en qualifications au All England Club, a ri de l’altercation en écrivant : « Trois mois sans salaire ne suffisent pas. »

Championat a rapporté que la chaîne Telegram Mash Gor avait affirmé que Khubulov avait déclaré aux responsables du club que son frère aîné avait été responsable des messages à un moment donné de l’enquête.