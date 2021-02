LAS CRUCES, Nouveau-Mexique – Un suspect a tiré et tué un agent de la police de l’État du Nouveau-Mexique avant d’être abattu jeudi sur une autoroute lors d’une fusillade capturée sur vidéo.

Le suspect, qui n’a pas été identifié, a tiré sur le policier de l’État sur l’Interstate 10 avant de s’enfuir vers l’est. Environ 40 miles plus tard, le suspect a été tué dans une fusillade avec des policiers de Las Cruces et les adjoints du shérif du comté de Doña Ana.

Un policier de Las Cruces, qui a été abattu lors de la rencontre, a été transporté au centre médical universitaire d’El Paso, où il se remet de blessures non mortelles, selon le porte-parole de la LCPD, Dan Trujillo.

Le NMSP n’a pas identifié le policier d’État qui a été tué.

La I-10 a été fermée dans les deux sens autour de la zone de la fusillade pendant une grande partie de la journée, a déclaré la police d’État.

Le LCPD s’attendait à ce que l’enquête dure jusqu’à jeudi soir.

Une vidéo largement partagée en ligne montre la fusillade.

La vidéo, tournée par Austin Contreras, montre une unité de police de Las Cruces poussant une camionnette blanche sur l’Interstate 10 East à Las Cruces. La camionnette fait face à la mauvaise direction dans la vidéo, ce qui donne l’impression de faire marche arrière.

Contreras réparait une porte arrière près de la I-10 quand lui et son équipage de quatre autres ont entendu des sirènes. Alors que le camion franchissait le virage, Contreras a dit qu’ils pouvaient l’entendre frapper les bandes de crampons, mais le conducteur a quand même essayé de partir.

La police a utilisé une manœuvre PIT pour arrêter le camion en fuite, qui a glissé sur l’autoroute dans sa voie. Après avoir été poussés pendant plusieurs dizaines de mètres, les véhicules s’arrêtent.

Le chauffeur de la camionnette et l’agent de la LCPD sont sortis de leur véhicule à peu près au même moment. Le suspect – qui semble porter un couvre-chef – tire à plusieurs reprises sur l’officier. La vidéo montre l’officier tombant au sol, mais on ne sait pas s’il a été touché par des coups de feu. L’officier revient à une position accroupie.

Des dizaines de coups de feu sont échangés avant que d’autres officiers et adjoints de Las Cruces du bureau du shérif du comté de Doña Ana arrivent sur les lieux et tirent sur le suspect.

Après que le suspect soit tombé au sol, des agents des forces de l’ordre de plusieurs agences l’entourent, pointant leurs armes à feu sur lui.

«C’était choquant, je veux dire, personne ne s’attendait à ce que cela se termine par une fusillade», a déclaré Contreras.

La représentante Yvette Herrell, RN.M., a d’abord publié une déclaration disant que deux officiers du NMSP avaient été tués, mais a ensuite envoyé une correction notant un décès.

« Je suis dévasté d’apprendre qu’un policier de l’État du Nouveau-Mexique a été tué et plusieurs autres policiers ont été blessés, plus tôt dans la journée », a déclaré Herrell. « La mort de tout agent des forces de l’ordre en service est un rappel de la dette que nous avons. les braves hommes et femmes qui se tiennent dans la brèche pour nous protéger du mal. Mes prières vont à la famille de l’officier et pour le rétablissement des officiers blessés.

Le district de Herrell comprend tout le sud du Nouveau-Mexique.

La gouverneure Michelle Lujan Grisham a commandé tous les drapeaux à la moitié du personnel de l’État du vendredi au coucher du soleil le mardi 9 février.

« Je suis choqué, navré et enragé par la perte de ce fonctionnaire », a déclaré Lujan Grisham dans un communiqué. « Je prie pour que l’officier local ait également été blessé par balle. »

Elle a ajouté: « Je me joins à toute la communauté de la police de l’État du Nouveau-Mexique et du Nouveau-Mexique pour pleurer cette perte insensée et odieuse. »

