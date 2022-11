Perte “inimaginable”: Mémorial tenu pour 1 des 4 victimes de l’Idaho

MOUNT VERNON, Washington (AP) – Des amis et des membres de la famille se sont réunis lundi pour se souvenir de l’un des quatre étudiants de l’Université de l’Idaho poignardé à mort chez eux au début du 13 novembre, alors que la police de la ville universitaire de Moscou n’a pas encore identifié de suspect dans les massacres.

Le service commémoratif pour Ethan Chapin a eu lieu à Mount Vernon, Washington, une ville de Puget Sound au nord de Seattle.

“Nous voulons remercier chacun d’entre vous d’avoir fait partie de la vie d’Ethan”, a écrit sa famille dans un programme pour le mémorial. “C’est un témoignage incroyable de son personnage sur le nombre de vies qu’il a touchées au cours de ses 20 courtes années. La perte est inimaginable mais notre famille va persévérer.

Chapin, 20 ans, était un triplé et laisse dans le deuil ses parents et ses frères et sœurs Maizie et Hunter. Il a fréquenté le Mount Vernon High School, où il a joué au basketball. Les trois triplés se sont inscrits à l’Université de l’Idaho en août dernier.

“Depuis qu’il a fréquenté l’Université de l’Idaho, Ethan a vécu sa meilleure vie”, selon sa nécrologie. « Il aimait la vie sociale, intra-muros et tolérait les universitaires. Il a également continué à faire du sport.

“S’il n’était pas sur le terrain de golf ou ne travaillait pas, vous pouviez généralement le trouver en train de surfer, de jouer au volley-ball sur sable ou au pickle ball”, a déclaré la nécrologie.

Dimanche, les forces de l’ordre enquêtant sur les décès ont demandé de la patience après une semaine passée sans arrestation.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient aucun suspect ni arme dans les meurtres, qui ont secoué Moscou, une ville de 25 000 habitants de l’Idaho Panhandle qui n’avait pas enregistré d’homicide depuis environ cinq ans.

Les étudiants et les résidents se sont dits préoccupés par le manque de détails de la police, qui a d’abord déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour le public, mais quelques jours plus tard, a reconnu qu’elle ne pouvait pas dire qu’il n’y avait pas de menace.

“Nous savons que les gens veulent des réponses – nous voulons aussi des réponses”, a déclaré le colonel de la police de l’État de l’Idaho, Kedrick Wills. “S’il vous plaît, soyez patient pendant que nous menons cette enquête.”

Le chef de la police de Moscou, James Fry, a déclaré que les autorités avaient reçu près de 650 informations et mené 90 entretiens. La police a également demandé aux commerces et aux résidences de certains quartiers de la ville de partager avec eux des images enregistrées entre 3 heures et 6 heures du matin le jour du meurtre.

L’université est en vacances cette semaine pour Thanksgiving.

Les victimes étaient Chapin; les seniors Madison Mogen, 21 ans, de Coeur d’Alene, Idaho, et Kaylee Goncalves, 21 ans, de Rathdrum, Idaho ; et la junior Xana Kernodle, 20 ans, de Post Falls, Idaho. Les femmes étaient colocataires et Chapin sortait avec Kernodle.

Les autorités ont déclaré dimanche qu’ils avaient chacun été poignardés à plusieurs reprises et que certains avaient des blessures défensives.

La police a déclaré que deux autres colocataires qui se trouvaient dans la maison la nuit du meurtre ont dormi pendant l’attaque, se réveillant plus tard dans la journée. La police a déclaré qu’un de leurs téléphones avait été utilisé pour appeler le 911 depuis l’intérieur de la résidence à 11 h 58. Dimanche, la police a refusé de dire qui avait appelé le 911.

La police a déclaré que des preuves la portaient à croire que les étudiants étaient ciblés, bien qu’elle n’ait pas donné de détails et ait refusé de le faire à nouveau dimanche. Les enquêteurs disent que rien ne semble avoir été volé aux victimes ou à la maison. La police a déclaré qu’il n’y avait aucun signe d’entrée par effraction et les premiers intervenants ont trouvé une porte ouverte à leur arrivée.

Des dizaines d’agents des forces de l’ordre supplémentaires sont arrivés à Moscou, ont indiqué des responsables.

Le département de police de Moscou a déclaré que quatre détectives, cinq membres du personnel de soutien et 24 patrouilleurs travaillaient sur l’affaire. Le Federal Bureau of Investigation dispose de 22 enquêteurs qui aident à Moscou et de 20 autres agents qui aident de l’extérieur de la région. La police de l’État de l’Idaho a fourni 20 enquêteurs, 15 soldats pour les patrouilles et son équipe mobile de scène de crime.

