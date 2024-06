Perte d’odorat liée au risque d’insuffisance cardiaque

Résumé: Une mauvaise olfaction chez les personnes âgées peut prédire le développement d’une insuffisance cardiaque. L’étude a suivi 2 537 participants et a révélé que ceux qui avaient un odorat réduit avaient un risque 30 % plus élevé de développer une insuffisance cardiaque congestive.

Cette découverte suggère la nécessité d’explorer davantage la relation entre les déficits sensoriels et la santé cardiaque. Comprendre ce lien pourrait conduire à de meilleures interventions précoces auprès des populations à risque.

Faits marquants:

Un mauvais odorat chez les personnes âgées est lié à un risque 30 % plus élevé d’insuffisance cardiaque. L’étude a suivi 2 537 adultes âgés de 70 à 79 ans pendant 12 ans. Les résultats mettent en évidence la nécessité de poursuivre les recherches sur la perte olfactive en tant que biomarqueur potentiel de la santé cardiaque.

Source: American Heart Association

Selon de nouvelles recherches, la perte de la capacité de sentir correctement – ​​un déficit sensoriel courant à mesure que les gens vieillissent – ​​pourrait aider à prédire, voire contribuer au développement de l’insuffisance cardiaque.

L’étude, publiée dans le Journal de l’American Heart Associations’ajoute à un nombre croissant de recherches portant sur le rôle qu’une mauvaise olfaction (le sens de l’odorat) peut jouer sur la santé des adultes vieillissants.

« Nous savons que c’est un marqueur de maladies neurodégénératives telles que la maladie de Parkinson et la démence », a déclaré le Dr Honglei Chen, auteur principal de l’étude et professeur au département d’épidémiologie et de biostatistique du Michigan State University College of Human Medicine à East Lansing. .

« Une mauvaise olfaction peut être liée à une accélération de l’âge », a-t-il déclaré, un domaine qui doit être étudié plus en profondeur. Crédit : Actualités des neurosciences

« Nous apprenons que l’olfaction peut avoir une grande importance pour la santé des personnes âgées, ce qui nous a amené à explorer comment elle peut être liée à d’autres maladies au-delà de la neurodégénérescence. »

À mesure que les gens vieillissent, il n’est pas rare de ressentir une certaine perte de leur odorat. La recherche montre que près d’une personne sur quatre souffre de déficience olfactive au début de la cinquantaine. Après 80 ans, plus de la moitié le font.

La perte de la capacité de sentir correctement peut entraîner une qualité de vie inférieure, notamment une perte du plaisir de manger et des risques accrus pour la santé en raison de problèmes tels qu’une capacité réduite à détecter des aliments avariés ou à sentir une fuite de gaz.

Être incapable de sentir correctement peut avoir d’autres conséquences. Des études antérieures ont suggéré qu’un mauvais odorat pourrait être un marqueur précoce de la perte des fonctions cognitives, trouvant une association entre un dysfonctionnement olfactif et une performance cognitive générale, une mémoire et un langage inférieurs.

Il a été démontré qu’il prédit la maladie de Parkinson et est considéré comme un symptôme précoce de la maladie d’Alzheimer. Il a également été démontré que le dysfonctionnement olfactif est un puissant prédicteur de décès dans les 10 ans chez les personnes âgées et peut être le signe potentiel d’un ralentissement de la régénération cellulaire ou d’années d’exposition environnementale toxique, ou les deux.

Étant donné que la démence et la maladie de Parkinson ne représentent que 22 % de la surmortalité associée à un mauvais odorat, les chercheurs de la nouvelle étude se sont demandé si le dysfonctionnement olfactif pouvait être un marqueur de problèmes de santé plus graves.

Chen et ses collègues ont analysé les données de 2 537 personnes dans le cadre de l’étude ABC sur la santé du National Institute on Aging, une enquête sur les relations entre les conditions associées au vieillissement, les facteurs sociaux et comportementaux et les changements fonctionnels chez les personnes âgées.

Lorsqu’ils se sont inscrits à l’étude en 1997 et 1998, les participants étaient des adultes en bonne santé âgés de 70 à 79 ans qui vivaient dans les régions entourant Pittsburgh et Memphis, Tennessee.

Les participants ont été suivis à partir du moment où leur odorat a été testé lors de leur visite clinique de trois ans en 1999 ou 2000 pendant une période pouvant aller jusqu’à 12 ans, ou jusqu’à ce qu’ils aient un événement cardiovasculaire ou décèdent.

Les chercheurs recherchaient un lien entre une mauvaise olfaction et une crise cardiaque, un accident vasculaire cérébral, une angine de poitrine, un décès dû à une maladie coronarienne ou une insuffisance cardiaque congestive, qui survient lorsque le cœur ne pompe pas aussi bien qu’il le devrait. Les chercheurs ont considéré qu’une personne souffrait d’insuffisance cardiaque lorsqu’elle était hospitalisée pendant la nuit pour cette maladie.

Le sens de l’odorat a été testé en demandant aux participants de renifler et d’identifier 12 éléments parmi une liste de quatre réponses possibles. Un point était attribué pour chaque bonne réponse pour un score de 0 à 12. Une mauvaise olfaction était définie comme un score de 8 ou moins.

Dans des analyses antérieures de ce même groupe de participants, les chercheurs ont découvert de fortes associations entre une mauvaise olfaction et la maladie de Parkinson, la démence, la mortalité et l’hospitalisation pour pneumonie.

Dans la nouvelle analyse, les participants souffrant de perte olfactive avaient un risque environ 30 % plus élevé de développer une insuffisance cardiaque congestive que les participants ayant un bon odorat. Il n’y avait aucune association entre la perte olfactive et les maladies cardiaques ou les accidents vasculaires cérébraux.

Chen a déclaré qu’il restait difficile de savoir si un mauvais odorat pouvait contribuer au développement de l’insuffisance cardiaque ou simplement le prédire.

« Une mauvaise olfaction peut être liée à une accélération de l’âge », a-t-il déclaré, un domaine qui doit être étudié plus en profondeur.

Ce domaine de recherche en est encore à ses débuts et soulève de nombreuses questions intéressantes, a déclaré le Dr Khadijah Breathett, cardiologue avancé en transplantation d’insuffisance cardiaque au sein de l’équipe avancée d’insuffisance cardiaque, d’assistance circulatoire mécanique et de transplantation cardiaque de l’Indiana University Health à Indianapolis.

« Je suis curieux de savoir si la perte olfactive est un biomarqueur d’un autre processus physiologique », a déclaré Breathett, qui n’a pas participé à l’étude. « Cela n’a pas vraiment de sens que la perte de l’odorat puisse entraîner une insuffisance cardiaque. »

Parmi les multiples causes d’insuffisance cardiaque, les maladies cardiaques sont la principale cause, a déclaré Breathett, également professeur agrégé titulaire de médecine à l’Université d’Indiana.

« La perte olfactive n’était pas associée à la maladie coronarienne dans cette étude, ce qui m’amène à m’interroger un peu plus sur cette relation. »

Breathett s’est également demandé si quelque chose pouvait être appris des personnes qui ont perdu leur odorat à cause du COVID-19. Le symptôme peut persister pendant des semaines ou plus chez certaines personnes. L’étude a analysé les données recueillies avant la pandémie de COVID-19.

« Cette étude ne montre pas de lien de causalité », a-t-elle déclaré. « Cela soulève des questions, mais c’est une bonne chose, car cela pourrait nous aider à orienter vers une nouvelle direction en matière d’objectifs visant à améliorer les soins. »

À propos de cette actualité de la recherche sur l’olfaction et les maladies cardiovasculaires

Auteur: Laura Williamson

Source: American Heart Association

Contact: Laura Williamson – Association américaine du cœur

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« Déficience olfactive et risque d’effets cardiovasculaires indésirables majeurs chez les personnes âgées» par Keran W. Chamberlin et al. Journal de l’American Heart Association

Abstrait

Déficience olfactive et risque d’effets cardiovasculaires indésirables majeurs chez les personnes âgées

Arrière-plan

La déficience olfactive est fréquente chez les personnes âgées et peut être associée à une mauvaise santé cardiovasculaire ; cependant, les preuves empiriques sont rares. Nous avons examiné l’olfaction en relation avec le risque de maladie coronarienne (CHD), d’accident vasculaire cérébral et d’insuffisance cardiaque congestive (ICC).

Méthodes et résultats

Cette étude a inclus 2 537 personnes âgées (âgées de 75,6 ± 2,8 ans) de l’étude Health ABC (Health, Aging, and Body Composition) dont l’olfaction était évaluée par le bref test d’identification de l’odeur en 12 éléments en 1999 et 2000, définie comme mauvaise (score ≤ 8), modéré (9-10) ou bon (11-12). Les résultats étaient les incidents de coronaropathie, d’accident vasculaire cérébral et d’ICC. Au cours d’un suivi allant jusqu’à 12 ans, 353 incidents de coronaropathie, 258 accidents vasculaires cérébraux et 477 événements d’ICC ont été identifiés. L’olfaction était associée de manière statistiquement significative à l’ICC incidente, mais pas à la coronaropathie ou à l’accident vasculaire cérébral.

Après ajustement sur les données démographiques, les facteurs de risque et les biomarqueurs de l’ICC, le risque relatif (HR) spécifique à une cause de l’ICC était de 1,32 (IC à 95 %, 1,05 à 1,66) pour les cas modérés et de 1,28 (IC à 95 %, 1,01 à 1,64) pour les cas faibles. olfactive. Ces associations étaient robustes dans les analyses de sous-groupes planifiées par âge, sexe, race et maladies coronariennes/accidents vasculaires cérébraux prévalents.

Même si les résultats des sous-groupes ne différaient pas de manière statistiquement significative, l’association de l’olfaction avec l’ICC semblait être évidente parmi les participants qui ont déclaré une santé très bonne à excellente (HR : 1,47). [95% CI, 1.01–2.14] pour modéré; et 1,76 [95% CI, 1.20–2.58] pour une mauvaise olfaction), mais pas parmi ceux dont l’état de santé autodéclaré est passable à mauvais (HR, 1,04 [95% CI, 0.64–1.70] pour modéré; et 0,92 [95% CI, 0.58–1.47] pour une mauvaise olfaction).

Conclusions

Chez les personnes âgées vivant dans la communauté, un seul test olfactif était associé à un risque à long terme d’ICC incidente, en particulier chez ceux se déclarant en très bonne ou excellente santé.