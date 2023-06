Perte d’odorat liée à la dépression chez les seniors : étude

Un mauvais odorat a été associé à un risque accru de dépression chez les personnes âgées.

Selon la nouvelle étude de chercheurs de la Johns Hopkins University School of Medicine Baltimore, bien qu’un mauvais odorat ne cause pas de dépression, il pourrait être un indicateur de problèmes affectant la santé et le bien-être en général.

L’auteur principal Vidya Kamath est professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement.

« Nous avons vu à plusieurs reprises qu’un mauvais odorat peut être un signe avant-coureur de maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer et la maladie de Parkinson, ainsi qu’un risque de mortalité », a déclaré Kamath dans un communiqué de presse. « Cette étude souligne son association avec des symptômes dépressifs. De plus, cette étude explore les facteurs qui pourraient influencer la relation entre l’olfaction et la dépression, y compris la mauvaise cognition et l’inflammation. »

L’étude a utilisé des données recueillies sur huit ans auprès de 2 125 personnes âgées vivant dans des environnements communautaires aux États-Unis. Des tests ont régulièrement suivi la mobilité, la dépression et la capacité des sujets à détecter certaines odeurs. Lorsque l’odorat a été mesuré à partir de 1999, près de la moitié avait un sens normal (48 %), tandis que les autres ont signalé une diminution de l’odorat (28 %), connue sous le nom d’hyposmie ou une perte profonde de l’odorat (24 %). connue sous le nom d’anosmie.

Au cours de l’étude de huit ans, un quart des participants (25 %) ont développé des symptômes significatifs de dépression. Grâce à l’analyse, un mauvais odorat était associé à un risque accru de six pour cent de symptômes dépressifs modérés à élevés. Ceux qui avaient un sens plus fort avaient tendance à être plus jeunes.

Les chercheurs pensent que l’odorat et la dépression peuvent être liés par des facteurs comportementaux et biologiques. Les odeurs sont traitées par le bulbe olfactif du cerveau, qui est associé à d’importantes structures cérébrales qui permettent la mémoire, la prise de décision et les émotions.

« La perte de votre odorat influence de nombreux aspects de notre santé et de notre comportement, tels que la détection d’aliments avariés ou de gaz nocifs, et le plaisir de manger », a déclaré Kamath. « Maintenant, nous pouvons voir que cela peut également être un indicateur de vulnérabilité important de quelque chose dans votre santé qui a mal tourné. L’odorat est un moyen important de s’engager avec le monde qui nous entoure, et cette étude montre qu’il peut être un signe avant-coureur d’une dépression tardive. . »

Les chercheurs prévoient maintenant d’examiner les modifications du bulbe olfactif pour déterminer s’il est altéré chez les personnes souffrant de dépression. L’étude évaluée par des pairs a été publiée lundi dans le Journal of Gerontology: Medical Sciences.