‘Perte déchirante’: une agence de la Colombie-Britannique examine un appel d’ambulance après un rapport sur la mort d’un nourrisson

Le service de santé d’urgence de la Colombie-Britannique a déclaré qu’il examinait les circonstances du décès signalé d’un nourrisson la semaine dernière alors qu’il attendait une ambulance dans une petite communauté du sud de l’intérieur, qualifiant cela de “perte déchirante”.

Un communiqué des services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique indique en réponse aux questions sur le décès à Barrière qu’il a reçu un appel pour répondre à un patient dans une maison de la communauté au nord de Kamloops jeudi.

Il indique que l’ambulance disponible la plus proche a été immédiatement envoyée et que les pompiers locaux ont également été invités à répondre à l’appel.

L’agence n’a pas confirmé l’âge ou la cause du décès du patient, mais indique qu’elle a ouvert un examen de l’appel de service et qu’elle travaillera avec le bureau de la qualité des soins aux patients pour contacter la famille et répondre à toute question ou préoccupation.

Troy Clifford, président d’Ambulance Paramedics of BC, avait parlé aux médias au cours du week-end de la mort d’un bébé, mais a déclaré lundi que toutes les demandes de détails sur les délais de réponse étaient transmises aux services de santé d’urgence.

Il dit dans un communiqué qu’il est « navrant d’entendre des informations selon lesquelles une ambulance et des ambulanciers paramédicaux n’étaient pas immédiatement disponibles en cas de besoin ».

Clifford a déclaré que son organisation continuerait de faire face à une “crise de personnel à l’échelle de la province”, y compris dans des communautés comme Barriere qui, selon lui, sont “souvent laissées sans couverture d’ambulance appropriée pendant de longues périodes en raison de problèmes de personnel”.

“C’est facilement l’une des pires situations que l’on puisse imaginer”, a-t-il déclaré.

Les services de santé d’urgence de la Colombie-Britannique ont déclaré que «ses plus sincères condoléances vont à la famille et à la communauté».

