Les plans du gouvernement pour un nouveau navire visant à vanter les vertus du Brexit Britain ont été qualifiés de «perte de temps totale» et de «non-sens populiste stupide» par le pair conservateur senior Ken Clarke.

Avec un prix estimé à 200 millions de livres sterling, l’ancien chancelier conservateur a rejeté la proposition dévoilée par Boris Johnson le mois dernier et a exhorté le gouvernement à faire preuve de « retenue » dans les dépenses publiques.

Quelques instants plus tôt, cependant, Matt Hancock, le secrétaire à la Santé, a fait l’éloge du soi-disant « yacht royal », défendant le projet comme une « idée brillante » et affirmant qu’il était « d’un excellent rapport qualité-prix » dans un article séparé. entrevue.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’agissait d’une bonne utilisation de l’argent des contribuables, Lord Clarke a répondu BBC Radio 4 aujourd’hui programme : « Une perte de temps totale – un non-sens populiste idiot.

« 200 millions de livres sterling ne vont pas poser de problèmes, mais cela montre qu’il y a des gens dans le n ° 10 qui pensent simplement qu’il y a de l’argent gratuit, qui pensent qu’agiter un Union Jack et envoyer des yachts et des porte-avions dans le monde entier montre à quel point nous sommes une grande puissance , nous n’avons pas d’argent pour ce genre de chose ».

L’ancien député conservateur a ajouté : « Nous avons besoin d’argent pour améliorer réellement la qualité et la disponibilité des services sociaux, mais tout ce qu’ils discutent, c’est combien d’argent nous dépensons pour rendre les soins sociaux moins chers pour les personnes riches afin de protéger l’héritage de leur enfants. Nous devons dépenser de l’argent pour la formation professionnelle.

Ses commentaires interviennent au milieu d’une dispute au sein de Whitehall et du Trésor sur les priorités de dépenses futures et sur la manière de traiter la facture importante que le gouvernement a accumulée tout au long de la pandémie de Covid-19, des problèmes majeurs tels que la réforme du système de protection sociale en panne n’ayant pas encore été dévoilés. par le n°10.

Mais demandé si l’argent affecté au nouveau produit phare devrait être dépensé ailleurs, M. Hancock, le secrétaire à la Santé, a déclaré Nouvelles du ciel: « Je ne suis évidemment pas le ministre en charge du yacht royal, mais ce que je peux vous dire, c’est que je pense que c’est une idée géniale.

« C’est une idée brillante parce que c’est ainsi que nous pouvons aider à vendre la Grande-Bretagne à l’étranger. Vous n’avez qu’à encourager une petite quantité de commerce afin de payer pour un yacht comme celui-ci encore et encore.

Il a ajouté: « En prenant le yacht – en affichant essentiellement la Grande-Bretagne dans des pays du monde entier, dans des ports du monde entier de New York à Singapour, vous pouvez vendre ce qui est génial dans ce pays et dans lequel investir.

« Nous avons tellement de choses à vendre. La moitié du 21e siècle est une période fantastique pour le 21e siècle si nous obtenons les bons résultats et je pense que faire l’investissement pour pouvoir vendre la Grande-Bretagne dans le monde est de l’argent bien dépensé et je pense que cela se remboursera au fil du temps. et encore et encore.

« Bien que ce ne soit pas mon domaine, vous pouvez dire que je suis un passionné pour cela et je pense que cela se fait attendre depuis longtemps et je suis absolument ravi que nous progressions dans sa livraison, car je pense que ce sera un excellent rapport qualité-prix dans le sens étroit, mais il est aussi très, très important que nous vendions la Grande-Bretagne dans le monde entier.

S’exprimant le mois dernier, M. Johnson a suggéré que le nouveau navire aiderait le Royaume-Uni à saisir les opportunités commerciales post-Brexit et refléterait le « statut en plein essor du Royaume-Uni en tant que grande nation commerciale maritime indépendante ».

Il a ajouté: « Chaque aspect… de sa construction aux entreprises qu’il présente à bord représentera et promouvra le meilleur des Britanniques – un symbole clair et puissant de notre engagement à être un acteur actif sur la scène mondiale. »

On pense que les entreprises britanniques seront en mesure de promouvoir leurs produits sur le navire, qui naviguera dans le monde entier, accueillant des salons professionnels et des négociations de haut niveau tout en promouvant les intérêts britanniques.