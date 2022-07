“Perte de temps pour tout le monde”: une nouvelle vidéo du gouvernement présente la montagne de paperasse du Brexit

Une nouvelle vidéo du gouvernement explique les obstacles coûteux et chronophages qui doivent être surmontés pour commercer avec l’UE depuis le Brexit – en trois minutes et demie.

La montagne de paperasse requise – comme prix pour quitter le marché unique et l’union douanière de l’UE – consiste à remplir des formulaires, à recruter un agent en douane et à respecter les règles d’origine.

La vidéo répertorie une quinzaine d’étapes à franchir pour qu'”Edward vende des milliers de livres de verrerie à la boutique d’Elise en France”, un processus sans friction avant l’accord de Boris Johnson sur le Brexit.

Il se moque des affirmations du Premier ministre lorsqu’il a signé l’accord la veille de Noël 2020, lorsqu’il a promis au pays « qu’il n’y aura pas de barrières non tarifaires au commerce ».

M. Johnson a salué “un accord qui devrait permettre à nos entreprises et à nos exportateurs de faire encore plus d’affaires avec nos amis européens”.

En fait, comme l’explique la vidéo – décrite comme “Un guide simple pour exporter” -, les commerçants transmanche doivent désormais :

* Recruter un agent des douanes pour aider à soumettre les déclarations.

* Obtenir un numéro d’Enregistrement et d’Identification des Opérateurs Economiques (Eori), pour les démarches douanières.

* Un numéro Eori est également requis par l’importateur dans l’UE.

* Les deux parties doivent convenir d’« Incoterms » – conditions commerciales internationales – qui définissent leurs responsabilités.

* L’exportateur doit fournir un bon de commande avec facture et les détails du transport à son agent en douane (ainsi que le numéro Eori).

* Ils doivent également fournir la preuve que les marchandises respectent les règles d’origine – pour éviter les tarifs.

* Les marchandises doivent également être conformes aux règles d’étiquetage de l’UE.

* Les conseils aux opérateurs de poids lourds doivent être vérifiés.

* Les déclarations d’exportation pour les douanes et les déclarations d’exportation de sûreté et de sécurité doivent être soumises.

* Une référence de consignation est ensuite envoyée à la société de transport pour compléter ses documents de transport de marchandises.

* Utilisé pour s’enregistrer pour utiliser le service de circulation des véhicules de marchandises (GVMS), qui relie les documents douaniers en un seul enregistrement informatique.

* Les déclarations d’importation et les déclarations de sûreté et de sécurité doivent être remplies du côté de l’UE

* Cela génère un numéro de référence de mouvement d’importation (MRN) qui est envoyé à la société de transport

* Les douanes du côté de l’UE doivent être informées de l’arrivée des marchandises en mettant à jour la déclaration d’importation.

* L’importateur doit alors comptabiliser toute TVA.

La vidéo se termine joyeusement : “George se rend en voiture à la boutique d’Elise et livre la marchandise, qu’il peut maintenant vendre en France.”

Certaines des réponses au Cabinet Office sont moins gaies, l’une d’entre elles disant : « C’est si incroyablement compliqué et pénible. Quelle perte de temps et d’argent de tout le monde pour rien.

Un autre déclare : « La sortie de l’UE a rendu beaucoup plus difficile, plus longue et plus coûteuse l’exportation vers notre plus gros client, l’UE. Pas étonnant que les exportations chutent et que les entreprises britanniques fassent faillite.