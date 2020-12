L’activité physique est un élément essentiel pour mener une vie saine et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande que chacun fasse au moins 150 minutes d’exercices d’intensité modérée à vigoureuse chaque semaine. Les exercices d’aérobie, également connus sous le nom d’exercices cardio, font partie des activités physiques les plus efficaces et présentent de nombreux avantages à transmettre. Le mot aérobie signifie «nécessitant ou avec de l’oxygène». Comme leur nom l’indique, ces exercices augmentent votre apport en oxygène et votre fréquence cardiaque et améliorent ainsi la forme cardiovasculaire.

Types d’exercices aérobiques

L’American Heart Association explique qu’il existe deux niveaux d’exercices aérobiques, et les deux sont également bons pour votre cœur.

Le premier type est un exercice aérobique d’intensité modérée, au cours duquel votre cœur bat plus vite et vous respirez plus profondément que d’habitude, mais vous êtes toujours capable de parler. Les exercices d’aérobie d’intensité modérée comprennent la marche rapide, l’aquagym, la danse et le jardinage.

Le deuxième type est un exercice aérobie d’intensité vigoureuse, au cours duquel votre corps est poussé plus loin que modéré, ce qui entraîne plus de sueur. Dans cette intensité d’exercice, vous ne pourrez pas parler sans vous essouffler. Les exercices d’aérobie d’intensité vigoureuse comprennent la course, la natation, la danse aérobie, le tennis, le cyclisme, la corde à sauter, la randonnée en montée ou avec un sac à dos lourd et un entraînement par intervalles à haute intensité.

Avantages de l’exercice aérobie

La Cleveland Clinic affirme que la pratique régulière d’exercices aérobiques peut améliorer votre état de santé général. En fait, les exercices d’aérobie d’intensité modérée sont sans danger pour tout le monde et devraient être pratiqués par tous. Cependant, les exercices d’aérobie d’intensité vigoureuse ne doivent être exécutés qu’avec la recommandation ou l’approbation d’un médecin et dans des conditions et des conseils appropriés. Cela est particulièrement vrai pour les personnes âgées et celles qui vivent avec des maladies sous-jacentes telles que les maladies cardiaques, l’hypertension, l’hypotension artérielle, l’arthrite et les problèmes pulmonaires. Voici quelques-uns des principaux avantages que vous pouvez obtenir en faisant régulièrement des exercices d’aérobie.

1. Aide à perdre du poids: Comme pour tout programme d’exercices bien structuré, suivre un programme régulier d’exercices aérobiques pendant au moins 30 minutes par jour peut vous aider à brûler les graisses et à rester en forme. Les exercices d’aérobie tonifient et améliorent également la masse musculaire maigre dans le corps, ce qui augmente également la force de votre corps tout en vous aidant à perdre du poids en même temps.

2. Empêche les maladies métaboliques: Une nouvelle étude publiée dans le Actes de l’Académie nationale des sciences (PNAS) suggère que la pratique régulière d’exercices aérobies peut augmenter la production d’une enzyme appelée DICER dans le corps, qui à son tour arrête ou inverse les processus de vieillissement et de prise de poids. L’augmentation de la production de DICER aide également à prévenir ou à retarder l’apparition de maladies métaboliques telles que le diabète et l’hypercholestérolémie.

3. Améliore la santé cardiaque: Le but même des exercices d’aérobie, comme le suggère le nom alternatif cardio, est d’améliorer le conditionnement cardiovasculaire et de diminuer la fréquence cardiaque au repos. Les exercices d’aérobie permettent également de contrôler les niveaux de tension artérielle. Ces marqueurs indiquent que votre cœur est fort et en bonne santé et préviennent davantage les risques de maladies cardiovasculaires.

4. Augmente la capacité pulmonaire: Harvard Health Publishing dit que l’exercice aérobie régulier peut améliorer votre capacité pulmonaire en augmentant la quantité d’oxygène que vous prenez à chaque respiration. Ajouter une certaine résistance à vos exercices d’aérobie, par exemple en faisant de la randonnée en montée ou avec des poids ou en utilisant HIIT, peut rendre ces améliorations de la capacité pulmonaire encore plus prononcées et efficaces.

