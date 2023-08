Perte de poids extrême : Celebs Post Malone, Jessica Simpson, Chris Pratt révèlent comment ils l’ont fait

Il n’est pas toujours facile de se concentrer sur la santé et la forme physique, même si vous êtes une célébrité avec d’abondantes ressources à votre disposition.

Parfois, cependant, un petit changement peut faire toute la différence, comme ce fut le cas pour le rappeur Post Malone, qui dit avoir arrêté les sodas sucrés et avoir constaté une transformation majeure de son poids.

D’autres stars comme Chris Pratt et Jessica Simpson ont lancé des régimes intenses pour perdre du poids tout en conservant des habitudes plus basiques pour maintenir leur succès.

Voici quelques-unes des façons dont quelques célébrités ont atteint leurs objectifs de santé.

COUNTRY STAR CHRIS YOUNG MONTRE UNE PERTE DE POIDS DRAMATIQUE DE 60 LIVRES: « TOUJOURS PAS FAIT »

Poste Malone

Le rappeur Post Malone, né Austin Richard Post, a récemment révélé qu’il avait perdu 55 livres avec une simple astuce.

Sur le podcast « Joe Rogan Experience » plus tôt ce mois-ci, Post a déclaré qu’il avait supprimé les sodas de son alimentation, notant : « Les sodas sont si mauvais. C’est si bon mais si mauvais. »

Le rappeur « Better Now » a admis qu’il pesait 240 livres avant de supprimer les sodas de son alimentation. Sans avoir la boisson sucrée, Post Malone a déclaré que son poids était tombé à 185 livres.

Il a ajouté qu’il réservait la boisson en récompense s’il faisait un bon spectacle.

POST MALONE A APPRÉCIÉ L’AFTERPARTY « SAUVAGE » APRÈS LES DÉBUTS DE « SNL » AVEC SELENA GOMEZ : RAPPORT

« [If] J’ai eu un super show, et tu sais quoi, je me sens un peu méchant, je vais me prendre un Coca sur glace », a-t-il déclaré.

Les fans ont remarqué la perte de poids de l’interprète de « Sunflower » plus tôt cette année et ont spéculé sur la consommation potentielle de drogue comme cause.

Malone a abattu les rumeurs sur les réseaux sociaux en avril.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

« Je voulais dire que je ne me drogue pas, beaucoup de gens m’ont posé des questions sur ma perte de poids et, je suppose, sur ma performance sur scène. Je m’amuse beaucoup sur scène et je n’ai jamais je me sentais en meilleure santé », a-t-il écrit.

« Je suppose que la vie de papa a commencé et j’ai décidé d’arrêter les sodas et de commencer à mieux manger pour pouvoir rester longtemps avec ce petit ange. »

Malone a accueilli une fille en juin 2022 avec sa fiancée.

POST MALONE ÉCRIT SES MEILLEURES PAROLES SUR LES TOILETTES : « PARFOIS J’APPORTERAI UNE GUITARE LÀ-DESSOUS »

Valérie Bertinelli

Valérie Bertinelli a partagé au début de l’année qu’elle avait participé au Dry January, une tradition dans laquelle les gens commencent la nouvelle année sans boire d’alcool pendant le mois.

Dans une publication sur TikTok en février, elle a révélé qu’arrêter de boire de l’alcool l’avait aidée à perdre une taille.

« Alors, voici un joli petit effet secondaire de Dry January », a-t-elle déclaré. « Il y a quelques mois, les jeans que je porte étaient si serrés que je ne pouvais pas les boutonner confortablement. Maintenant, ils sont si amples qu’il est temps pour moi de prendre une taille en dessous.

« Ouais, j’aime cet effet secondaire. »

Bertinelli a déclaré le mois précédent qu’elle souhaitait réduire l’alcool pour deux raisons : réduire les envies de sucre et aider à réduire son stress.

VALERIE BERTINELLI RÉVÈLE UNE NOUVELLE PERTE DE POIDS APRÈS AVOIR ABANDONNÉ CETTE CHOSE

« Je veux calmer le cortisol dans mon corps qui fait rage depuis cinq ou six ans. Je suis en mode combat, fuite, gel, faon. Et je veux me reposer et digérer », a-t-elle partagé. . « Je pense que réduire l’alcool m’aidera à y parvenir. »

En juin, la star de « One Day at a Time » a révélé qu’elle était sur le point de laisser tomber une autre taille de jean.

Elle a ensuite détaillé certaines de ses autres habitudes saines et a déclaré qu’elle prévoyait de passer un autre mois sans alcool en juillet.

« J’ai réduit de façon exponentielle ma consommation d’alcool et je suis sûr que cela m’a aidé à perdre le poids que je portais pour me protéger. Et cela m’a protégé. J’en suis reconnaissant », a écrit Bertinelli.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

COMMENT VALERIE BERTINELLI A RÉCUPÉRÉ SA VIE APRÈS UN DIVORCE « MÉCHANT » : « JE SUIS LIBRE »

Jessica Simpson

Jessica Simpson a fait la chronique de ses problèmes d’image corporelle au fil des ans et a partagé une astuce unique qui l’a aidée à se concentrer sur sa santé globale.

En 2021, la maman de trois enfants a déclaré à Hoda Kotb dans « Aujourd’hui » qu’elle avait jeté sa balance.

« C’était comme une planche Ouija », a expliqué Simpson. « Je n’ai aucune idée de mon poids. Je veux juste me sentir bien et pouvoir fermer mon pantalon. Si je ne le fais pas, j’ai une autre taille. J’ai toutes les tailles.

« J’ai vraiment fait de mon mieux pour ne pas laisser cela me définir. »

JESSICA SIMPSON PARTAGE POURQUOI ELLE S’EST DÉBARRASSÉE DE SA BALANCE ET NE SE PÈSE PLUS

La créatrice de mode a perdu 100 livres après avoir donné naissance à son troisième enfant, sa fille Birdie Mae, en 2019.

Après qu’une publication sur les réseaux sociaux ait suscité des spéculations selon lesquelles Simpson était trop maigre et utilisait Ozempic pour poursuivre sa perte de poids, la chanteuse a démenti les rumeurs.

« Oh Seigneur. Je veux dire, ce n’est pas le cas, c’est la volonté », a-t-elle déclaré à Bustle en juillet lorsqu’on lui a demandé si Ozempic était impliqué. « Je me dis : ‘Est-ce que les gens veulent que je boive encore ?’ Parce que c’est à ce moment-là que j’étais plus lourde. Ou ils veulent que j’aie un autre bébé ? Mon corps ne peut pas le faire.

JESSICA SIMPSON RÉVÈLE QU’ELLE A TOUJOURS SES DAISY DUKES DE ‘DUKES OF HAZZARD’

Ed Sheeran

Ed Sheeran a fait un changement majeur dans son mode de vie en 2019 lorsqu’il a perdu 50 livres. Il a arrêté de fumer.

L’interprète de « Shape of You » a parlé de la décision et d’autres changements de style de vie sur le podcast de course britannique « Behind the Medal ».

« Je n’ai même pas touché à l’exercice pendant longtemps », a déclaré Sheeran à l’époque. « J’étais vraiment dans le sport quand j’étais enfant, puis j’ai commencé la musique et j’ai commencé à fumer, puis tout est parti par la fenêtre. »

Il a expliqué qu’il avait arrêté de fumer en 2016 et avait commencé à courir pour aider à améliorer ses poumons.

Sheeran a également partagé qu’il avait nettoyé son alimentation, en particulier après une tournée aux États-Unis.

« Vous terminez un concert en Amérique, vous recevez un plateau d’ailes de poulet, vous vous asseyez à l’arrière du bus, vous regardez Les Simpsons, vous buvez quelques bouteilles de vin. Mais c’est tous les jours », a déclaré Sheeran.

ED SHEERAN DIT RAPPER EMINEM ‘GUÉRI’ SON BÉGAGE CAUSÉ PAR LA PROCÉDURE QU’IL AVAIT FAIT COMME ENFANT

Chris Pratt

Chris Pratt a lancé un programme majeur de perte de poids et de remise en forme pour son rôle dans le premier film « Les Gardiens de la Galaxie » en 2014, mais il a incorporé d’autres méthodes pour entretenir son physique.

Pratt a parlé de son habitude de jeûne intermittent, d’abord en 2018 sur son histoire Instagram.

« Donc, je fais ce truc de jeûne intermittent ; je ne mange pas avant midi, j’essaie de faire mon cardio le matin. C’est un truc d’acteur super excitant », avait plaisanté Pratt à l’époque.

« Regarde ça ! Regarde ça ! C’est en fait plutôt cool. Ça marche plutôt bien et j’ai perdu un peu de poids jusqu’à présent. »

En 2022, l’acteur a fait une interview avec Men’s Health révélant ses habitudes alimentaires passées pendant son passage dans « Parks and Recreation ».

CHRIS PRATT A ÉTÉ REFUSÉ À PLUSIEURS FOIS PAR MARVEL, DIT QU’IL N’AVAIT PAS LE « FACTEUR INFORMATIQUE »

« Je n’arrive pas à croire que je mangerais cinq cheeseburgers pour le déjeuner. J’ai vécu dans un état constant de ‘Oh, mon Dieu. Je suis malade. J’ai tellement mangé.’ Et c’était le bonheur à ce moment-là », a partagé Pratt. « Maintenant, c’est exactement le contraire. Maintenant, manger est ennuyeux. Mais entre les repas, je me sens bien. Avant, manger était amusant, mais entre les deux, je me sentais comme de la merde. »

Il a également noté qu’il continuait à jeûner de temps en temps, en se concentrant sur les protéines maigres, les légumes et les graisses saines pendant la fenêtre de six heures qu’il s’accorde pour manger.

CHRIS PRATT APRÈS UN JEÛNE DE 21 JOURS BASÉ SUR LA BIBLE

Denise Austin

Denise Austin est une gourou du fitness de longue date et souligne des entraînements courts mais cohérents pour aider à maintenir son physique.

En mai, Denise a déclaré à Fox News Digital que la clé de son corps tonique était « des séances d’entraînement de 30 minutes » au cours des quatre dernières décennies.

« C’est vrai. Je fais des séances d’entraînement de 30 minutes depuis 40 ans », a-t-elle déclaré. « Je crois sincèrement qu’en 30 minutes, on peut tout faire. Alors, certains jours de la semaine, je fais 30 minutes de cardio pour brûler les graisses, travailler sur [my heart] – c’est un muscle. Et puis, les trois autres jours, je fais 30 minutes de tonification et d’étirements pour garder [my] des abdominaux forts… pour garder le corps fort, tonique et raffermi. »

Un mois plus tard, Austin a mis en avant un entraînement encore plus court d’un peu moins de dix minutes pour se mettre en forme en bikini.

L’homme de 66 ans a publié plusieurs routines différentes qui se concentraient sur le tronc et le bas du corps et le cardio à faible impact.

Elle a expliqué que même si l’entraînement est « à faible impact et doux pour les articulations », il aiderait à « brûler de la graisse corporelle » et à « stimuler ce métabolisme », ajoutant que « plus vous utilisez de muscles, plus vous consommez de calories ». C’est pourquoi je travaille les bras et les jambes en même temps. Doublez l’entraînement en deux fois moins de temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Shay Mooney

Shay Mooney de Dan+Shay a partagé sa perte de poids sur les réseaux sociaux au début de l’année et a noté que la « cohérence » était le secret pour atteindre son objectif.

« La cohérence. J’ai changé tout mon monde en 6 mois. Pas de gadgets ni de modes. Juste de la cohérence », a-t-il écrit sous une photo montrant sa transformation corporelle.

« Si ce type fatigué à gauche peut le faire, vous aussi. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

En octobre 2022, Mooney a déclaré qu’il avait déjà perdu 50 livres et qu’il suivait une routine simple.

« Cela fait un peu plus de 5 mois, je crois, et j’ai perdu près de 50 livres », écrivait-il à l’époque. « Pour ceux qui demandent : manger sainement/ne pas boire d’alcool et marcher 11 km par jour. Et quelques poids. C’est tout ! »

DAN + SHAY SINGER, SHAY MOONEY, LANCE UNE PERTE DE POIDS DE 50 LB : « JE NE ME SENS LITTÉRALEMENT JAMAIS MIEUX »

Mooney a accueilli son troisième fils, Abram, avec sa femme Hannah en janvier, peu de temps après avoir partagé les photos avant et après.

En mars, il a partagé des photos de lui dans une salle de jeux vidéo avec ses deux enfants aînés, Asher et Ames.

Il a écrit une citation paraphrasée qui disait : « ‘Je ne doute pas que vous mourriez pour vos enfants. Mais voudriez-vous VIVRE pour eux. Voudriez-vous vous présenter tous les jours. Faire des choix difficiles. Faire des sacrifices pour passer du temps avec eux… tu ne devrais mourir qu’une seule fois, mais tu dois VIVRE tous les jours.

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Nous n’avons qu’une seule chance. Profitons-en au maximum. »

Stephanie Giang-Paunon, Brie Stimson et Stephanie Nolasco de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.