Perte de poids en Turquie avec la Sleeve Gastrique (Gastrectomie)

L’obésité peut exposer les individus à un certain nombre de maladies chroniques. Comment faire pour perdre du poids facilement et durablement ? Avez-vous pensé à la Sleeve Gastrique en Turquie, solution optimale pour faire face à l’obésité définitivement.

Les problèmes d’obésité

D’après l’organisation Mondiale de la Santé, 39% des adultes âgés de 18 ans et plus étaient en surpoids en 2016 et 13% étaient obèses.

Les personnes touchées par l’obésité font face à de nombreux défis physiques et mentaux. Il est parfois trop difficile de maintenir un régime stable permettant d’obtenir des résultats satisfaisant à long terme.

En conséquence, de plus en plus de personnes recherchent des solutions permanentes et pratiques qui aident à induire une perte de poids.

Les procédure bariatriques comme solution permanente face à l’obésité

Les procédures bariatriques ont notamment gagné en popularité au cours de la dernière décennie en tant que traitement ultime de l’obésité, car elles résolvent de nombreuses comorbidités morbides liées à l’obésité, notamment l’apnée obstructive du sommeil, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et améliorent la qualité de vie globale. Cependant, comme il existe différents types de cette option chirurgicale, les patients bariatriques ont généralement du mal à choisir la bonne.

Qu’est-ce que la Sleeve Gastrique (Gastrectomie) ?

De plus en plus populaire, la sleeve gastrique aussi connu sous le nom de gastrectomie est une procédure chirurgicale non réversible qui permet de diminuer la quantité de nourriture pouvant être accepté par l’estomac. Le but principal est de retirer une partie de l’estomac, généralement jusqu’à 2 tiers. La raison pour laquelle cette opération est appelée ainsi est que pendant le processus, un manchon étroit est créé et la plus grande partie de l’estomac (la partie incurvée) est retirée.

Ce qui reste est une portion en forme de banane, qui représente environ 20 % de votre estomac.

Combien coûte une Sleeve Gastrique ?

Il est difficile de déterminer un prix fixe pour cette opération car il faut prendre en compte de nombreux facteurs. Tout d’abords, le pays où vous allez vous faire opérer, l’expertise de votre chirurgien bariatrique ainsi que l’hôpital dans lequel vous allez séjourner sont des éléments à prendre en considération pour étable le prix. La Turquie, est l’un des pays le plus propice pour ce type d’opération. En effet, l’attractivité des prix attirent de nombreux patients venant du monde entier.

La qualité des services de santé et le professionnalisme des chirurgiens ont fait de la Turquie une destination propice au tourisme de santé.

Comment se nourrir après l’opération ?

Malheureusement, il n’existe pas de solution à l’obésité morbide qui puisse l’éliminer rapidement sans que vous ayez à lever le petit doigt. Comme toute autre opération, le succès de la chirurgie bariatrique dépend des ajustements que vous apportez à vos habitudes alimentaires après l’opération .

Comme la taille de votre estomac a été réduite, vous devez manger de plus petites portions de nourriture. Ainsi, afin d’être en bonne santé et énergique tout le temps, il vaut mieux préparer de petits repas pendant la journée. Pendant les deux premières semaines, vous n’êtes autorisé à boire que des liquides.

Il faudra par la suite ajouter des vitamines et des aliments mous à l’alimentation.

Les risques et effets secondaires

Il se peut que des complications chirurgicales apparaissent comme effets secondaires à la suite de l’opération tels que :

Caillots sanguins

Échec de la ligne d’agrafage

Fuite à l’endroit de la cicatrice et infection (ulcères ou brûlures d’estomac)

Douleur et infection de la plaie

Carences nutritionnelles

Perforation de l’estomac

Si vous rencontrez d’autres problèmes, notamment une augmentation de votre fréquence cardiaque ou de votre tension artérielle, assurez-vous d’en informer votre médecin et demandez des solutions immédiates.

Pourquoi choisir la Turquie pour une Sleeve Gastrique

La Turquie est devenue la destination phare des opérations chirurgicales non pas que pour ses prix abordables mais aussi pour la qualité de ses services, ses hôpitaux et l’expertise de ses médecins Les personnes qui souhaitent réaliser leur opération en Turquie, ont l’opportunité de se préoccuper de rien. L’agence qui vous accueille offre un service complet de A à Z. Le prix comprend donc l’hébergement dans un hôtel 4* avec tous les transferts inclus depuis l’aéroport vers l’hôpital et l’hôtel en voiture VIP. Ces prestations de services sont donc relativement moins chers qu’en Europe.

Un des succès d’Istanbul dans ce domaine et basé sur le suivi post-opératoire de tous les patients.

Le dialogue reste continu même après l’opération dans le but de répondre aux questions et donner des informations complètes aux patients.