Perte de poids de Tom Brady pendant le divorce de Gisele Bundchen – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Tom Brady aurait perdu 15 livres. cette dernière saison de football au milieu de son divorce largement rapporté de sa femme de 13 ans, Gisele Bundchen42. L’homme de 45 ans Boucaniers de Tampa Bay le quart-arrière a perdu du poids cette saison après avoir joué dans la NFL au cours des 23 dernières années.

L’ancien Patriotes le quart-arrière, qui est connu pour respecter un régime très strict, est tombé à 210 livres après avoir perdu du poids, selon ESPN Journaliste de la NFL Jeff Darlington. La transformation corporelle est survenue alors que son équipe terminait la saison avec un record de défaites et il a fait face à des problèmes conjugaux qui ont finalement conduit au divorce du couple en octobre 2022.

« Brady sait également que sa propre concentration mentale a disparu pendant une grande partie de la saison », a rapporté Darlington le 26 janvier. « Sa stature physique, face à 15 livres. de perte de poids, était également en péril. Il avait parfois l’impression que son angoisse de pré-saison mettait fin à ses chances de succès avant même le début de la saison régulière.

Plus tôt l’année dernière, Tom a annoncé sa décision de se retirer du football pour consacrer plus de temps à sa famille. Cependant, en quelques semaines, il a partagé qu’il ne prendrait pas sa retraite et jouerait une autre saison avec les Bucs.

Tom et Gisèle partagent deux enfants, Benjamin13 et Viviane, 10. Le couple s’est marié en février 2009 avant de se séparer définitivement en octobre de l’année dernière. Il partage également un fils, Jack15 ans, avec son ancienne flamme, l’actrice Bridget Moynahan.

Pendant ce temps, comme nous l’avons déjà signalé, le mannequin aux longues jambes a fait tourner les têtes le 18 janvier lorsqu’elle et son instructeur de jiu-jitsu, Joaquim Valente, ont été aperçus ensemble à cheval au Costa Rica. Le mannequin et le beau gosse portaient des tenues décontractées alors qu’ils profitaient de leur environnement extérieur et souriaient, sur des photos obtenues par TMZ. À un moment donné, Joaquim a également pris des photos de son cheval avec son téléphone.

