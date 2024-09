Perte de poids avec Nikocado Avocado : Nikocado Avocado perd 114 kg en 7 mois : Comment c’est arrivé

Connu pour son extrême mukbang vidéos, Avocat Nikocado a choqué son public avec une transformation inattendue. YouTubeurdont le vrai nom est Nicolas Perrya perdu un incroyable poids de 114 kg en seulement sept mois. Son admiration et sa curiosité ont été suscitées perte de poidscertains se demandant si la transformation a été rendue possible par des médicaments douteux comme OzempicDans une nouvelle vidéo intitulée « 2 Steps Ahead », Perry a parlé de son parcours et a affronté ses détracteurs tout en partageant les revers et les victoires qui ont conduit à sa perte de poids incroyable. Voici tout ce que nous devons savoir sur l’histoire de la transformation de Nikocado Avocado.

Des mukbangs à la perte de poids



Nikocado Avocado a utilisé des vidéos de mukbang, dans lesquelles il mange beaucoup de nourriture devant la caméra, pour établir son empire YouTube. Il est devenu un personnage controversé dans la communauté en ligne en raison de ses habitudes alimentaires sévères, qui lui ont fait prendre beaucoup de poids. Mais pour lui, 2023 a été un tournant. Il a changé le sujet de sa chaîne, passant des crises de boulimie à de meilleures pratiques alimentaires. Sa perte de poids de 114 kg a suscité la curiosité du public quant au processus qui a conduit à ce changement.

Le rôle des problèmes de santé mentale et physique



Le processus de perte de poids n’a pas été facile pour Nikocado Avocado. Son lien avec la nourriture était associé à ses batailles avec santé mentale Il a souffert de troubles tels que le trouble déficitaire de l’attention (TDA) et le trouble obsessionnel compulsif (TOC) tout au long de sa vie. Il a commencé à aborder ces problèmes de front en 2023, lorsqu’il a parlé de ces problèmes et de la façon dont l’alimentation émotionnelle prenait fréquemment le dessus sur son mode de vie.

Ozempic a-t-il joué un rôle ?



La perte de poids de Nikocado Avocado a inspiré de nombreuses personnes. Mais certains s’inquiètent également de cette situation. Selon les inquiétudes exprimées par certains téléspectateurs, le YouTubeur aurait utilisé de l’Ozempic, un médicament initialement développé pour traiter le diabète et dont il a également été démontré qu’il aidait à perdre du poids rapidement. Alors que certains sur les réseaux sociaux spéculent que Perry aurait pu utiliser ce médicament pendant sa pause de sept mois, d’autres pensent que sa transformation était le produit de la volonté. Les fans continuent de contester l’utilisation de médicaments par Perry même s’il n’a pas reconnu en avoir utilisé.

Dans sa vidéo de 25 minutes intitulée « 2 Steps Ahead », Nikocado Avocado parle de sa propre expérience en matière de perte de poids et de son opinion sur la façon dont le public est perçu. Il a carrément traité ses détracteurs de « fourmis » qui s’accrochent sans réfléchir aux histoires en ligne. Il a déclaré : « Les gens sont les créatures les plus dérangées de la planète entière, et pourtant j’ai quand même réussi à avoir deux longueurs d’avance sur tout le monde ! » comme un message de conscience de soi et de persévérance adressé à ses fans.