Perte de mémoire et anxiété : le lien et comment y faire face

L’anxiété est une réponse naturelle et utile aux stimuli stressants. C’est ainsi que notre corps sait se préparer au danger. Troubles anxieux amplifier cette réponse, cependant, en gardant notre corps en mode combat ou fuite plus souvent et plus longtemps. Une anxiété sévère et prolongée peut entraîner des implications physiques et mentales, dont l’une est votre mémoire.

Beaucoup de gens décrivent l’influence de l’anxiété sur votre mémoire comme un brouillard cérébral. Mais c’est un peu plus compliqué que ça. En temps de stress et anxiété, votre mémoire peut être affectée. Nous verrons comment, pourquoi et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

Découvrez également comment améliorez votre santé mentale avec des exercices de réflexion et qui mythes d’anxiété vous pouvez tomber dans.

L’anxiété peut-elle causer des pertes de mémoire?



Oui, l’anxiété peut contribuer à la perte de mémoire. Cependant, si vous souffrez d’un trouble anxieux, cela ne signifie pas que votre mémoire sera affectée négativement. Et pour être clair, l’anxiété n’efface pas de gros morceaux de votre mémoire et ne rend pas difficile le rappel des souvenirs d’enfance.

Il s’agit plutôt de petites choses, comme des directions, des dates et des choses que vous venez de lire. C’est parce que l’anxiété affecte votre mémoire de travail et à court terme.

Mémoire à court terme : Considérez la mémoire à court terme comme un tableau blanc que vous utilisez pour noter les informations, puis les effacer après quelques secondes. Il ne stocke les informations que pendant une courte période. La mémoire à court terme est ce que vous utilisez lorsque quelqu’un vous donne son numéro de téléphone et que vous le saisissez dans votre téléphone. A la seconde où vous avez terminé, vous ne vous en souvenez plus.

: Considérez la mémoire à court terme comme un tableau blanc que vous utilisez pour noter les informations, puis les effacer après quelques secondes. Il ne stocke les informations que pendant une courte période. La mémoire à court terme est ce que vous utilisez lorsque quelqu’un vous donne son numéro de téléphone et que vous le saisissez dans votre téléphone. A la seconde où vous avez terminé, vous ne vous en souvenez plus. Mémoire de travail: Avec la mémoire de travail, les informations sont temporairement stockées afin que vous les manipuliez et les traitiez. Vous utilisez ces informations pour effectuer des tâches cognitives.

L’impact de l’anxiété sur votre mémoire à court terme et de travail est souvent appelé “brouillard cérébral”. Vous êtes oublieux, vous tâtonnez dans les tâches que vous savez faire et la concentration est difficile. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Décomposons-le dans les intersections de la mémoire et de l’anxiété.

Niveaux élevés de cortisol

Pour comprendre l’anxiété et la mémoire, nous devons discuter de la réponse au stress. L’anxiété et le stress sont des réponses naturelles à des stimuli stressants. C’est ainsi que le corps vous avertit que quelque chose ne va pas et vous prépare à réagir. Il le fait en déclenchant le système nerveux autonome et ses deux sous-parties, qui sont essentielles à la façon dont notre corps réagit au stress.

Le système nerveux sympathique déclenche ce qu’on appelle le “se battre ou s’enfuire“, qui comprend une augmentation de la fréquence cardiaque, une respiration rapide et une contraction musculaire. Un autre élément clé est l’augmentation des niveaux de adrénaline et cortisol dans le corps. Lorsque la menace passe, notre système nerveux parasympathique prend le relais et nous ramène à notre ligne de base. Avec l’anxiété, la réaction de combat ou de fuite se produit dans le corps même lorsqu’il n’y a pas de stimuli dangereux.

Le cortisol est la clé de la façon dont l’anxiété et les souvenirs se croisent. La bonne quantité de cortisol peut réellement améliorer votre mémoire. Des études ont montré que ceux qui vivent une anxiété légère sont plus susceptibles de se souvenir choses négatives. Cependant, le cortisol persistant dû à l’anxiété peut altérer votre mémoire et fonction cognitive. Plus vous ressentez souvent de l’anxiété, plus il y a de cortisol dans le corps et plus votre mémoire est altérée.

Privation de sommeil

Sommeil et anxiété avoir une relation unique – l’anxiété peut rendre le sommeil difficile, et la privation de sommeil aggrave l’anxiété. Cela peut devenir un cercle vicieux de sensation d’énervement et de fatigue.

Prolongé privation de sommeil peut avoir des effets négatifs sur votre fonction cérébrale et mémoire. Si vous n’avez pas assez dormi, vous pourriez avoir des difficultés à vous souvenir ou à vous concentrer parce que votre cerveau n’a pas eu assez de temps pour créer les voies nécessaires à la consolidation de la mémoire pendant votre sommeil.

JGI/Tom Grill/Getty Images



Hyperstimulation



La relation entre l’anxiété et la mémoire ressemble à de l’oubli, des difficultés de concentration et de la confusion. Ajoutez maintenant le véritables sentiments d’anxiété à cela – l’inquiétude, la détresse et les réponses physiques. L’anxiété est un état d’hyperstimulation où votre cerveau peut prioriser les menaces potentielles. Naturellement, vous pouvez manquer certaines choses.

Plus précisément, lorsqu’il s’agit de crises de panique, la perte de mémoire est fréquente. Ceux qui souffrent d’attaques de panique peuvent avoir du mal à se souvenir de ce qui s’est passé avant et pendant leurs attaques. Ils se souviennent de la panique, mais d’autres choses s’estompent en arrière-plan.

Comment arrêter l’anxiété et la perte de mémoire?

Vous ne pouvez pas contrôler la réponse au stress de votre corps. Ainsi, l’augmentation des niveaux de cortisol et l’hyperstimulation continueront de se produire lorsque votre anxiété augmentera. Cependant, l’impact qu’il a sur votre capacité à fonctionner est sous votre contrôle. Essayez ces choses pour garder votre mémoire vive et gérer votre anxiété.

Exercices mentaux pour la mémoire : Il existe divers jeux et exercices de mémoire que vous pouvez utiliser pour stimuler votre mémoire et votre fonction cérébrale globale. Essayez des jeux comme le sudoku ou les mots croisés. Ou vous pouvez essayer d’apprendre une nouvelle langue.

Il existe divers jeux et exercices de mémoire que vous pouvez utiliser pour stimuler votre mémoire et votre fonction cérébrale globale. Essayez des jeux comme le sudoku ou les mots croisés. Ou vous pouvez essayer d’apprendre une nouvelle langue. Écrivez les choses : Cela peut aider de deux manières. Tout d’abord, cela vous aide à vous concentrer sur ce à quoi vous pensez, ce qui le rend plus susceptible de s’en souvenir. Deuxièmement, écrire des choses sert également de rappel auquel vous pouvez vous référer. Ne vous inquiétez pas; si le stylo et le papier ne vous conviennent pas, vous pouvez opter pour l’application de notes sur votre téléphone.

Cela peut aider de deux manières. Tout d’abord, cela vous aide à vous concentrer sur ce à quoi vous pensez, ce qui le rend plus susceptible de s’en souvenir. Deuxièmement, écrire des choses sert également de rappel auquel vous pouvez vous référer. Ne vous inquiétez pas; si le stylo et le papier ne vous conviennent pas, vous pouvez opter pour l’application de notes sur votre téléphone. Exercer: Intégrer l’exercice à votre style de vie est un excellent moyen de améliorer votre humeur et gérer les symptômes d’anxiété . Il n’est pas nécessaire que ce soit un exercice vigoureux. De simples promenades peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale.

Intégrer l’exercice à votre style de vie est un excellent moyen de . Il n’est pas nécessaire que ce soit un exercice vigoureux. De simples promenades peuvent avoir un impact significatif sur votre santé mentale. Travaillez à contrôler votre anxiété : Si rien n’est fait, l’anxiété peut entraver votre capacité à fonctionner. Travailler avec un thérapeute l’utilisation de la thérapie cognitivo-comportementale peut vous aider à gérer vos symptômes et à contrôler les effets négatifs que l’anxiété peut avoir.

Wittaya Prasongsin/Getty Images



Quand devriez-vous demander de l’aide pour votre anxiété et vos pertes de mémoire?



Si vous êtes sujet à des problèmes de mémoire, il est important de le surveiller pour vous assurer qu’il ne s’aggrave pas. Même si vous suivez les conseils que nous vous suggérons, vous constaterez peut-être que vos problèmes de mémoire commencent à vous empêcher de fonctionner.

Si l’une de ces choses se produit régulièrement, il est peut-être temps de parler à un professionnel de la Santé:

Vous avez du mal à vous concentrer suffisamment pour accomplir vos tâches quotidiennes.

Vous oubliez régulièrement de faire des choses qui concernent votre sécurité, comme oublier d’éteindre la cuisinière ou de verrouiller vos portes.

Vos relations changent en raison de vos problèmes de mémoire.

Vous oubliez les mots.

Rappelez-vous que les troubles de la mémoire ne sont pas quelque chose que vous devez affronter seul. Assurez-vous de partager votre voyage avec vos amis et votre famille, qui peuvent également être en mesure de vous dire des choses qu’ils ont remarquées.

Trop long; n’a pas lu ?

L’anxiété et la mémoire sont liées. Grâce aux niveaux de cortisol dans le corps et à l’état d’hypersensibilité, votre mémoire peut être affectée lorsque vous ressentez des symptômes d’anxiété. Mais ce ne sont pas de gros morceaux de mémoire auxquels vous ne pouvez pas accéder; votre mémoire à court terme et de travail est altérée. Des tactiques comme écrire des choses et des exercices mentaux peuvent stimuler votre mémoire, mais en fin de compte, mettre de l’ordre dans votre anxiété aura le plus grand impact.

Si vous en voulez plus, découvrez comment améliorer votre santé mentale avec des habitudes quotidiennes et soulager l’anxiété sans médicaments.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.