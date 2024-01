Perte de mémoire due à un TBI inversé

Résumé: Les chercheurs ont fait une percée dans la compréhension de la perte de mémoire due aux impacts répétés de la tête, comme c’est souvent le cas chez les athlètes. Leur étude révèle que les problèmes de mémoire consécutifs à un traumatisme crânien chez la souris sont liés à une réactivation inadéquate des neurones impliqués dans la formation de la mémoire.

Cette découverte est importante car elle démontre que la perte de mémoire n’est pas une condition dégénérative permanente mais potentiellement réversible. En utilisant des lasers pour activer des neurones spécifiques de la mémoire, les chercheurs ont réussi à inverser l’amnésie chez la souris, ouvrant ainsi de nouvelles voies pour traiter les déficiences cognitives chez l’homme causées par des impacts répétés à la tête.

Faits marquants:

L’étude montre que la perte de mémoire due aux impacts à la tête est liée à l’incapacité de réactiver des neurones spécifiques formant la mémoire, et non à des dommages permanents. Les chercheurs ont réussi à inverser la perte de mémoire chez la souris grâce à l’activation laser des neurones de la mémoire. Cette recherche apporte une nouvelle compréhension des problèmes de mémoire chez les athlètes et autres personnes ayant subi des impacts répétés à la tête, suggérant le potentiel de traitements humains non invasifs.

Source: Université de Georgetown

Une étude sur des souris conçue pour faire la lumière sur la perte de mémoire chez les personnes qui subissent des impacts répétés à la tête, comme les athlètes, suggère que cette condition pourrait potentiellement être inversée. La recherche chez la souris révèle que l’amnésie et une mauvaise mémoire suite à un traumatisme crânien sont dues à une réactivation inadéquate des neurones impliqués dans la formation des souvenirs.

L’étude, menée par des chercheurs du Georgetown University Medical Center en collaboration avec le Trinity College de Dublin, en Irlande, est rapportée le 16 janvier 2024 dans le Journal des neurosciences.

D’une manière importante à des fins de diagnostic et de traitement, les chercheurs ont découvert que la perte de mémoire attribuée à un traumatisme crânien n’était pas un événement pathologique permanent provoqué par une maladie neurodégénérative. En effet, les chercheurs pourraient inverser l’amnésie pour permettre aux souris de se remémorer la mémoire perdue, permettant potentiellement d’inverser cliniquement les troubles cognitifs provoqués par un impact à la tête.

Les enquêteurs de Georgetown avaient déjà découvert que le cerveau s’adapte aux impacts répétés de la tête en modifiant la façon dont fonctionnent les synapses du cerveau. Cela peut entraîner des difficultés à former de nouveaux souvenirs et à mémoriser des souvenirs existants. Dans leur nouvelle étude, les chercheurs ont réussi à inciter des souris à se souvenir de souvenirs oubliés en raison d’impacts à la tête.

“Notre recherche nous donne l’espoir de pouvoir concevoir des traitements pour ramener le cerveau à son état normal et récupérer la fonction cognitive chez les humains qui ont une mauvaise mémoire causée par des impacts répétés de la tête”, a déclaré Mark Burns, PhD, chercheur principal de l’étude. professeur et vice-président du Département de neurosciences de Georgetown et directeur du Laboratoire des lésions cérébrales et de la démence.

Dans la nouvelle étude, les scientifiques ont donné une nouvelle mémoire à deux groupes de souris en les entraînant à un test qu’ils n’avaient jamais vu auparavant. Un groupe a été exposé à une fréquence élevée d’impacts légers à la tête pendant une semaine (semblable à l’exposition aux sports de contact chez les humains) et un groupe était constitué de témoins qui n’ont pas reçu les impacts. Les souris touchées n’ont pas pu se souvenir du nouveau souvenir une semaine plus tard.

“La plupart des recherches dans ce domaine ont porté sur le cerveau humain atteint d’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), une maladie cérébrale dégénérative trouvée chez les personnes ayant des antécédents de chocs répétés à la tête”, a déclaré Burns. “En revanche, notre objectif était de comprendre comment le cerveau change en réponse aux impacts légers à la tête que subissent régulièrement de nombreux jeunes footballeurs.”

Les chercheurs ont découvert qu’en moyenne, les joueurs de football universitaire reçoivent 21 impacts à la tête par semaine, les ailiers défensifs recevant 41 impacts à la tête par semaine. Le nombre d’impacts à la tête de souris dans cette étude a été conçu pour imiter une semaine d’exposition pour un joueur de football universitaire, et chaque impact à la tête en lui-même était extraordinairement léger.

L’utilisation de souris génétiquement modifiées a permis aux chercheurs de voir les neurones impliqués dans l’apprentissage de nouveaux souvenirs, et ils ont découvert que ces neurones de mémoire (« l’engramme de la mémoire ») étaient également présents chez les souris témoins et chez les souris expérimentales.

Pour comprendre la physiologie sous-jacente à ces changements de mémoire, le premier auteur de l’étude, Daniel P. Chapman, Ph.D., a déclaré : « Nous sommes doués pour associer des souvenirs à des lieux, et c’est parce qu’être dans un lieu ou voir une photo d’un lieu, provoque une réactivation de nos engrammes mémoriels. C’est pourquoi nous avons examiné les neurones engrammes pour rechercher la signature spécifique d’un neurone activé.

«Lorsque les souris voient la pièce où elles ont appris le souvenir pour la première fois, les souris témoins sont capables d’activer leur engramme de mémoire, mais pas les souris à impact crânien. C’est ce qui causait l’amnésie.

Les chercheurs ont pu inverser l’amnésie pour permettre aux souris de se souvenir de la mémoire perdue en utilisant des lasers pour activer les cellules engrammes.

“Nous avons utilisé une technique invasive pour inverser la perte de mémoire chez nos souris, et malheureusement cela n’est pas transposable aux humains”, ajoute Burns.

“Nous étudions actuellement un certain nombre de techniques non invasives pour tenter de communiquer au cerveau qu’il n’est plus en danger et pour ouvrir une fenêtre de plasticité qui peut réinitialiser le cerveau à son état antérieur.”

Outre Burns et Chapman, les auteurs incluent Stefano Vicini de l’Université de Georgetown et Sarah D. Power et Tomás J. Ryan du Trinity College de Dublin, en Irlande.

Financement: Ce travail a été soutenu par le Mouse Behaviour Core du département de neurosciences de l’Université de Georgetown et par les subventions R01NS107370 et R01NS121316 des National Institutes of Health (NIH) et de l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS). Le NINDS a également soutenu le F30 NS122281 et la subvention de formation sur les blessures neuronales et la plasticité hébergée au Centre pour les blessures neuronales et la récupération de l’Université de Georgetown (T32NS041218). Le financement de démarrage provient du Fonds de recherche CTE de Georgetown.

Les auteurs déclarent n’avoir aucun intérêt financier personnel lié à l’étude.

“L’amnésie après un impact répété sur la tête est causée par une altération de la plasticité synaptique de l’engramme mémoire» par Mark Burns et coll. Journal des neurosciences

L’amnésie après un impact répété sur la tête est causée par une altération de la plasticité synaptique de l’engramme mémoire

Les impacts de sous-commotion cérébrale sont associés au développement de déficits cognitifs aigus et chroniques. Nous avons récemment signalé que les impacts de tête à haute fréquence (HFHI) provoquaient des déficits cognitifs chroniques chez la souris en raison de modifications synaptiques. Pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents au déclin de la mémoire induit par HFHI, nous avons utilisé des souris transgéniques TRAP2/Ai32 pour permettre la visualisation et la manipulation des engrammes de mémoire.

Nous avons étiqueté l’engramme de la mémoire de peur chez des souris mâles et femelles exposées à une expérience aversive et les avons soumises à une simulation ou à un HFHI. Lors d’une exposition ultérieure à des signaux de rappel de mémoire naturelle, les souris factices, mais pas les souris HFHI, ont réussi à récupérer des souvenirs effrayants.

Chez les souris factices, les neurones de l’engramme de l’hippocampe présentaient une plasticité synaptique, évidente dans le rapport AMPA: NMDA amplifié, une tau pondérée en AMPA améliorée et une augmentation du volume de la colonne dendritique par rapport aux neurones non engrammes. En revanche, bien que les souris HFHI aient conservé un nombre comparable de neurones engrammes hippocampiques, ces neurones n’ont pas subi de plasticité synaptique.

Ce manque de plasticité a coïncidé avec une activation altérée du réseau d’engrammes, conduisant à une amnésie rétrograde chez les souris HFHI. Nous avons validé que les déficits de mémoire induits par HFHI provenaient de troubles de la plasticité synaptique en activant artificiellement l’engramme à l’aide de l’optogénétique, et avons constaté que le rappel de mémoire stimulé était identique chez les souris factices et HFHI.

Nos travaux montrent que la déficience cognitive chronique après HFHI est le résultat de déficits de plasticité synaptique au lieu d’une perte d’infrastructure neuronale, et nous pouvons restaurer un souvenir oublié dans le cerveau amnésique en stimulant l’engramme de la mémoire. Cibler la plasticité synaptique pourrait avoir un potentiel thérapeutique pour traiter les troubles de la mémoire causés par des impacts répétés de la tête.