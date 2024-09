Perte de graisse sans changement de poids significatif

De nouvelles recherches soulignent l’impact puissant du cyclisme d’endurance sur la répartition des graisses et la santé cardiométabolique, en mettant l’accent sur la forme physique plutôt que sur la restriction calorique pour des bénéfices à long terme sur la santé.

Étude: Effets de 1 144 km de vélo sur route effectués en 7 jours : une étude d’imagerie cardiométaboliqueCrédit photo : 24K-Production/Shutterstock.com

Dans une étude de cohorte récente publiée dans Journal américain de physiologie, d’endocrinologie et de métabolisme, Les chercheurs ont étudié l’impact du cyclisme intense sur les profils cardiométaboliques, la graisse viscérale et la graisse ectopique des cyclistes récréatifs masculins d’âge moyen.

Ils ont constaté que malgré un apport énergétique accru, les cyclistes ont connu une diminution significative de l’adiposité viscérale et de la masse grasse tout en maintenant une forme cardiorespiratoire élevée.

Arrière-plan

Il est reconnu que l’exercice régulier réduit la masse grasse, même sans perte de poids, si la masse maigre augmente. Dans une étude notable de 2015, des cyclistes masculins d’âge moyen ont parcouru 2 700 km en 14 jours, essayant de compenser leur dépense énergétique élevée par un apport énergétique accru pour maintenir leur poids.

Bien qu’ils aient réussi à maintenir un poids stable, cela a été trompeur concernant la composition corporelle : les participants ont perdu 2,2 kg de graisse corporelle tout en gagnant 2,5 kg de masse maigre. Ce changement significatif de la composition corporelle s’est produit sans imagerie pour confirmer les effets sur l’adiposité viscérale et la graisse ectopique.

La différence dans la façon dont les différents types de graisse réagissent à des volumes d’exercice importants avec une perte de poids minimale reste inexplorée. Par conséquent, les chercheurs de la présente étude ont examiné les effets d’un programme de cyclisme sur route extrême d’une semaine sur la répartition de la graisse corporelle en utilisant l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

À propos de l’étude

L’étude Extreme Exercise and Energy Expenditure (4E) a porté sur 13 cyclistes récréatifs masculins en bonne santé de la ville de Québec, âgés de 50 à 66 ans, habitués au cyclisme de longue distance (en moyenne 5 490 km/an) et ayant une bonne condition cardiorespiratoire.

Les participants ont été sélectionnés en fonction de leur capacité à maintenir une allure moyenne d’environ 30 km/h et ont été exclus s’ils avaient déjà participé à des compétitions, s’ils avaient des problèmes cardiovasculaires, s’ils prenaient certains médicaments ou s’ils avaient des résultats de test anormaux. Au total, 11 cyclistes ont participé à l’étude.

Pendant une semaine, les participants ont parcouru 1 144 km à vélo sur une boucle de 104 km, avec des mesures de sécurité telles que la sensibilisation de la police et des véhicules d’escorte. La composition corporelle, la répartition des graisses et les marqueurs cardiométaboliques ont été évalués avant et après la période de cyclisme à l’aide de l’IRM et de l’analyse de bioimpédance.

Des mesures quotidiennes ont été prises pour surveiller l’hydratation et le poids corporel, tandis que l’apport énergétique a été suivi à l’aide des repas fournis et des journaux alimentaires individuels. Les données des cyclistes ont été comparées à celles d’un groupe de référence de 86 hommes asymptomatiques en bonne santé âgés de 50 à 66 ans qui ont participé à une étude distincte sur le risque cardiométabolique.

L’analyse statistique a impliqué l’utilisation d’une analyse post-hoc, de modèles linéaires mixtes ajustés selon l’âge, de tests post-hoc de Tukey-Kramer, de coefficients de corrélation partielle de Pearson, d’analyses de régression linéaire, de modèles linéaires mixtes pour mesures répétées et de tests de Student. t-test et le test de Shapiro-Wilk.

Résultats et discussion

Aucune corrélation significative n’a été trouvée entre le V̇o des participants 2 Volume maximal et annuel de cyclisme. Trois participants n’ont pas parcouru toute la distance en raison d’épuisement ou de problèmes mécaniques, mais tous ont signalé les effets secondaires attendus, notamment la fatigue musculaire et l’inconfort.

Malgré une perte de poids moyenne minimale de 1 % et des changements dans la composition corporelle, les cyclistes ont montré une réduction significative de l’adiposité viscérale (14,6 %) et du tour de taille. Ils ont maintenu une dépense énergétique supérieure à l’apport lors des journées de vélo plus longues (208 km) par rapport aux journées plus courtes (104 km), avec un déficit énergétique global de 6 867 kcal sur la semaine.

Leur apport énergétique quotidien était plus élevé lors des journées de vélo plus longues, avec une répartition des macronutriments indiquant un apport prédominant en glucides.

Des améliorations notables ont été observées dans les profils lipidiques, notamment une réduction de 21,5 % du cholestérol total et de 34,6 % du cholestérol non lié aux lipoprotéines de haute densité. Les cyclistes ont également montré une augmentation significative du rapport adiponectine/leptine, indiquant une amélioration de la fonction sécrétoire du tissu adipeux. Cependant, aucun changement significatif n’a été constaté dans l’adiposité sous-cutanée et cardiaque ou dans la teneur en graisse du foie.

La présente étude a documenté, pour la première fois, les changements variables dans l’adiposité sous-cutanée, viscérale et ectopique après que les participants se soient engagés dans un protocole d’exercice extrême, au cours duquel leur apport énergétique a été augmenté pour minimiser la perte de poids.

L’étude est renforcée par l’utilisation de mesures de référence pour la répartition de la graisse corporelle et l’évaluation de la capacité cardiorespiratoire, avec une documentation détaillée de l’apport énergétique.

Cependant, la dépense énergétique n’a pas été mesurée à l’aide de la méthode de l’eau doublement marquée et l’échantillon était limité à des hommes caucasiens en bonne santé et physiquement actifs. Les résultats doivent être confirmés par d’autres études impliquant diverses populations, y compris des femmes.

Conclusion

En conclusion, l’expérience de cyclisme sur route de sept jours menée auprès de cyclistes amateurs d’âge moyen a conduit à une réduction significative de l’adiposité viscérale avec une perte de poids minimale et de faibles niveaux de graisse hépatique.

Les résultats soulignent la nécessité d’évaluer les changements de composition corporelle au-delà de la perte de poids dans les interventions d’exercices d’endurance et mettent l’accent sur la promotion de l’activité physique plutôt que sur la restriction calorique pour la prévention de l’obésité, en particulier dans l’environnement actuel d’aliments transformés riches en énergie et facilement disponibles.

Bien que le protocole d’exercice actuel ne soit peut-être pas applicable à grande échelle, il renforce l’idée que les êtres humains peuvent être conçus pour l’activité physique plutôt que pour un apport alimentaire minimal.