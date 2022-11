Perte d’apprentissage pandémique – Le New York Times

La comparaison de deux districts scolaires californiens, l’un plus riche et l’autre plus pauvre, illustre ce point. Cupertino Union, un district scolaire de la Silicon Valley où environ 6% des élèves ont droit à un déjeuner gratuit ou réduit (un marqueur que les chercheurs utilisent pour estimer la pauvreté), a passé près de la moitié de l’année scolaire 2020-21 à distance. Merced City a fait de même dans la vallée centrale, où près de 80% des étudiants ont droit à un déjeuner gratuit ou à prix réduit, selon l’analyse Harvard-Stanford.

Pourtant, bien qu’ils passent à peu près le même temps à suivre des cours à distance, les étudiants du district plus riche de Cupertino ont en fait gagné du terrain en mathématiques, tandis que les étudiants de Merced City, plus pauvre, ont pris du retard.

Performants élevés ou faibles

Bien que les baisses globales du rendement des élèves aient été marquées, les moyennes masquent des divergences encore plus profondes entre les groupes d’élèves. Par exemple, les élèves noirs et hispaniques, qui avaient commencé derrière les élèves blancs et asiatiques en mathématiques de quatrième année, ont perdu plus de terrain que ces groupes pendant la pandémie.

Notamment, l’écart se creuse également entre les élèves les plus performants du pays et les élèves les moins performants qui ont le plus de difficultés.

Cet écart, causé par des baisses parmi les élèves moins performants, était le plus clair pour les élèves plus jeunes et en lecture. (Les baisses en mathématiques au collège étaient plus importantes dans tous les domaines.)

En quatrième année, le score moyen en lecture à l’examen national a chuté de trois points. Mais les résultats des étudiants du 90e centile supérieur n’ont pas chuté du tout, tandis que ceux des étudiants du 10e centile inférieur ont plongé de six points, soit le double de la moyenne globale.

En d’autres termes : Les étudiants qui avaient le moins de terrain à perdre ont perdu le plus.

Il peut y avoir une double explication. Des recherches récentes de la NWEA, une organisation d’évaluation universitaire à but non lucratif, ont révélé que les étudiants en fin de classe ont tous deux connu des revers plus marqués au début de la pandémie. et a montré moins d’amélioration l’année dernière.