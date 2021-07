Perte contre la Suède, une bénédiction déguisée

La milieu de terrain de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT) Rose Lavelle a déclaré que la défaite contre la Suède lors de la première journée du tournoi de football féminin de Tokyo 2020 était une bénédiction déguisée pour l’équipe.

L’USWNT a été démantelé 3-0 par la Suède le 21 juillet, mettant fin à une séquence de 44 matchs sans défaite pour l’équipe de Vlatko Andonovski.

– Rose Lavelle apparaît comme la star réticente de l’USWNT

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Cependant, ils ont récupéré avec une victoire 6-1 sur la Nouvelle-Zélande samedi, Rose Lavelle marquant son premier but après moins de 10 minutes.

« Je pense que ce premier match, nous savions que l’une des choses dont nous sommes fiers [mentality] manquait beaucoup », a déclaré Lavelle lors d’une conférence de presse lundi.

« Je pense que nous avons l’impression que bien que la défaite soit évidemment nulle, c’est un peu une bénédiction déguisée d’obtenir la défaite au début du tournoi et nous savons que nous n’avons aucune marge d’erreur. Cela apporte simplement la même énergie que nous avions contre Nouvelle-Zélande et l’élever encore plus et continuer à construire et à apprendre, puis à se préparer pour le prochain. »

Leur prochain défi vient contre l’Australie – qui a défié la Suède mais est finalement tombée à une défaite 4-2 – mardi.

Rose Lavelle a soutenu l’USWNT pour se remettre de la défaite contre la Suède. Photo de Tim Clayton/Corbis via Getty Images

Andonovski s’est dit satisfait de la réaction de l’équipe depuis la défaite.

« Le premier jour, ils ont bien répondu. Nous sommes très satisfaits du travail qu’ils ont fait. Évidemment, nous sommes venus avec l’état d’esprit pour gagner, avec l’état d’esprit pour marquer des buts et nous l’avons accompli mais dès que cela [the win against New Zealand] arrivé, nous n’avons pas eu le temps – ou envie – de célébrer parce que nous voulions nous concentrer sur le prochain match et cela a été notre objectif principal depuis la fin du jeu.

« En termes de mentalité, les joueurs ont fait un travail incroyable en réévaluant la mentalité. Ils ont fait un travail incroyable pour revenir à nos racines, à qui nous sommes. Évidemment moi-même, je fais juste un peu de ça pour leur rappeler de ce à quoi cela peut ressembler si nous ne sommes pas préparés, si nous ne sommes pas prêts mentalement pour le match.

« Il y a des choses que nous pourrions faire mieux. Il y a certainement de petites choses que j’aimerais voir mieux. Nous l’avons déjà abordé. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour y travailler mais j’espère que nous pourrons en faire plus aujourd’hui [Monday]. »