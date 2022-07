Persuasion de Netflix a qualifié de “parodie sourde” dans les critiques BRUTAL du nouveau film de Dakota Johnson

La toute nouvelle adaptation cinématographique de NETFLIX du roman de Jane Austen Persuasion a été annoncée par les critiques.

La nouvelle version, qui devrait sortir sur la plateforme de streaming le 15 juillet, a été qualifiée de “pire adaptation de Jane Austen” de tous les temps.

L’actrice de Cinquante Nuances de Grey, Dakota Johnson, joue le rôle principal d’Anne, sous la direction de Carrie Cracknell.

Dakota, 32 ans, est américaine, mais joue le rôle de la classe supérieure britannique, Anne Elliot.

La description du film se lit comme suit : « Vivant avec sa famille snob au bord de la faillite, Anne Elliot est une femme non conformiste aux sensibilités modernes.

“Lorsque Frederick Wentworth – le fringant qu’elle a renvoyé une fois – revient dans sa vie, Anne doit choisir entre mettre le passé derrière elle ou écouter son cœur quand il s’agit d’une seconde chance.

“Adapté du roman de Jane Austen.”

Avec seulement quelques jours avant la sortie du film, les critiques ont déchiré l’adaptation.

Alors que le film était censé être une version fraîche et moderne du conte classique, les critiques de cinéma ne l’ont pas bien compris.

Morgan Leigh Davies de Bustle a écrit sur Twitter : “L’embargo de PERSUASION est levé donc je peux enfin dire que c’est la pire adaptation d’Austen que j’aie jamais vue.

« Absolument inexcusable. Supprimer Netflix. Abolissez Dakota Johnson.

Les mots durs ont été repris par Wendy Ide de The Observer, qui a appelé la production: “sourde, démontrant si peu de sensibilité à la précision délicate de l’écriture d’Austen, qu’on se demande pourquoi elle n’a pas simplement fait tout son possible dans certains des charlatans de trombone comiques et une piste de rire du public.

Tim Robey du Daily Telegraph a comparé le film à Bridgerton.





Il a écrit qu’il s’agissait de “… afficher une copie antique du roman dans un selfie de cosplay complet, mais en le tenant à l’envers”.

Toutes les critiques n’étaient pas négatives, car David Rooney du Hollywood Reported qualifiait Persuasion de « comédie romantique indépendante, vaguement attachée à ses origines, le film est une douce distraction ».

Chute de persuasion sur Netflix UK le 15 juillet 2022.