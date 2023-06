Perspectives sombres pour les passagers du Titan, malgré des efforts de sauvetage massifs

BOSTON (AP) – Le temps presse rapidement dans la recherche d’un submersible manquant qui a perdu le contact avec son navire-mère dimanche alors qu’il descendait vers l’épave du Titanic avec cinq personnes à bord.

Alors qu’une flotte internationale de navires et d’avions de surveillance poursuit ses efforts de recherche et de sauvetage, chaque seconde qui passe rend moins probable que les passagers du Titan soient retrouvés vivants, car leur approvisionnement en oxygène devrait s’épuiser d’ici jeudi matin.

Même si le Titan est situé dans l’Atlantique Nord, il pourrait être presque impossible à atteindre s’il est coincé au fond de l’océan à environ 12 500 pieds (3 800 mètres) près de l’épave du Titanic.

Les cinq personnes à bord sont le pilote Stockton Rush, le PDG d’OceanGate, la société qui dirige l’expédition ; l’aventurier britannique Hamish Harding ; Shahzada et Suleman Dawood, père et fils d’une importante famille pakistanaise; et l’explorateur sous-marin français et expert du Titanic Paul-Henry Nargeolet.

Il y a plusieurs issues possibles pour le Titan et ses passagers.

TITAN TROUVÉ EN SURFACE

Le Titan dispose de systèmes de sécurité intégrés qui l’aident à remonter à la surface en cas d’urgence, notamment des sacs de sable et des tuyaux en plomb qui peuvent être libérés, ainsi qu’un ballon gonflable. Le système a été conçu pour fonctionner même si tout le monde à bord est inconscient.

Ce serait le meilleur scénario, mais même dans ce cas, il n’y aurait pas nécessairement de survivants, a déclaré Lawrence Brennan, professeur à la faculté de droit de l’Université Fordham.

L’écoutille du Titan ne peut pas être déverrouillée de l’intérieur, « ils devront donc ouvrir l’écoutille et les verrous de l’extérieur et sauver les personnes qui s’y trouvent. C’est le meilleur scénario, et je ne suis pas sûr que ce soit probable », a déclaré Brennan, un capitaine de la marine à la retraite qui a été impliqué dans des enquêtes et des poursuites impliquant des navires de sauvetage sous-marins.

NAVIRE TROUVÉ INTACT SUR LE FOND DE L’OCÉAN – AUCUN SURVIVANT

Si le Titan est coincé au fond de l’océan, les occupants finiraient par manquer d’oxygène et développeraient une hypothermie due au froid extrême, selon les experts.

Nargeolet, qui a effectué plus de 30 voyages vers l’épave du Titanic, a expliqué à Titanic Channel dans une interview en 2019 les dangers possibles d’être piégé dans un autre submersible, appelé le Nautile, dans l’océan profond.

Il y a suffisamment d’oxygène pour quatre ou cinq jours, mais cela n’aide pas car il est peu probable que de l’aide arrive à ce moment-là, a-t-il déclaré. Le plus gros problème au fond de l’océan est la température de l’eau d’environ 33 degrés.

ENCHEVÊTREMENT

Se coincer dans des cordes, des lignes ou des filets est une autre possibilité.

Il y a beaucoup de vieilles cordes de pêche dans l’océan et il y a un risque d’enchevêtrement avec les cordes ou les câbles du Titanic, a déclaré Greg Stone, un océanologue basé en Californie qui a été sur des submersibles similaires.

« Les lignes flottantes auront, si elles sont attachées aux deux extrémités, peuvent avoir un grand arc dans l’eau dont vous n’êtes même pas conscient », a-t-il déclaré. « Je les ai parcourus moi-même et je me suis fait prendre sans savoir que c’était là. »

Dans ce cas, le vaisseau-mère aurait dû avoir un véhicule submersible télécommandé avec des couteaux qui pourraient descendre et couper les lignes, a déclaré Stone.

Le pilote de mission Rush était conscient des dangers d’enchevêtrement.

« Ce qui m’inquiète le plus, ce sont les choses qui m’empêcheront de remonter à la surface – surplombs, filets de pêche, risque d’enchevêtrement », a-t-il déclaré dans une interview avec CBS News l’année dernière, ajoutant qu’un bon pilote peut éviter ces périls. .

NAVIRE RETROUVÉ INTACT AVEC DES SURVIVANTS

Un avion de surveillance militaire canadien a détecté des bruits sous-marins dans la zone de l’épave du Titanic, ce qui pourrait indiquer qu’au moins quelqu’un est vivant sur le Titan et tente de demander de l’aide.

«Nous devons garder espoir dans le cadre de ce que nous faisons en tant que communauté humaine pour trouver les explorateurs et les mettre en sécurité», a déclaré mercredi Joyce Murray, ministre canadienne des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne.

Les garde-côtes américains ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas dire ce qui faisait ces bruits, mais ils recherchent la zone où ils ont été détectés.

Les bruits sont encourageants car les équipages de sous-marins incapables de communiquer avec la surface apprennent à cogner sur leur coque pour être détectés par le sonar.

« Cela envoie un message que vous utilisez probablement des techniques militaires pour me trouver et c’est ainsi que je le dis », a déclaré Frank Owen, un expert en recherche et sauvetage de sous-marins.

Le problème dans ce scénario est de trouver un autre navire qui peut aller assez loin pour un sauvetage.

La meilleure chance d’atteindre le submersible pourrait être d’utiliser un robot télécommandé sur un câble à fibre optique, a déclaré Jeff Karson, professeur émérite de sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de Syracuse.

BRÈCHE DE LA COQUE

Une brèche dans la coque du Titan en profondeur signifierait la mort instantanée à cause de la forte pression dans l’océan profond.

La pression de l’eau à 12 500 pieds (3 800 mètres) sous la surface sur le site de l’épave du Titanic est d’environ 400 atmosphères ou 6 000 PSI.

« Donc, s’il y avait une panne de pression, ça va être très rapide et ça va être fini en une seconde », a déclaré Stone.

Le journaliste de CBS News, David Pogue, a déclaré que les deux systèmes de communication du navire avaient cessé de fonctionner environ une heure et 45 minutes après la submersion du Titan dimanche.

« Il n’y a que deux choses qui pourraient signifier. Soit ils ont perdu toute puissance, soit le navire a développé une brèche dans la coque et il a implosé instantanément. Les deux sont désespérément désespérés », a déclaré Pogue au réseau canadien CBC mardi.

AUCUN ESPOIR DE SURVIE

Même lorsqu’il n’y a aucun espoir que les occupants survivent parce que leur oxygène est épuisé, la récupération du navire sera difficile.

L’un des problèmes liés à la localisation du submersible pourrait être que les débris du Titanic sont répartis sur un kilomètre et certains pourraient être aussi gros que le submersible lui-même, a déclaré Karson.

Le submersible est essentiellement « un autre morceau là-bas », a-t-il déclaré.

S’il est en bas, que faudrait-il pour le récupérer ?

« Des choses qui ne sont pas disponibles actuellement », a déclaré Brennan.

L’équipement utilisé pour le forage pétrolier en eau profonde pourrait fonctionner, mais cet équipement n’est probablement pas à proximité du site de recherche, a-t-il déclaré.

Mark Pratt, Associated Press