Perspectives hors-saison : Blue Jays de Toronto

Des sorties rapides en séries éliminatoires en 2022 et 2023 ont laissé les Blue Jays se demander l’hiver dernier si leur alignement de base était assez bon pour concourir pour une Série mondiale. À l’approche de cette intersaison, la question est maintenant de savoir si le noyau des Jays peut encore lutter, après que l’équipe ait atteint un record de 74-88. Dans ce qui pourrait potentiellement être Vladimir Guerrero Jr.Lors de la dernière saison à Toronto, les Jays subissent une énorme pression pour changer les choses.

Contrats garantis

Autres engagements

Engagements financiers 2025 : 117,72 millions de dollars

Total des engagements futurs : 246,22 millions de dollars

Joueurs éligibles à l’arbitrage (projections du contributeur MLBTR Matt Swartz)

Agents libres

Après une saison 2023 relativement moyenne, Guerrero a répondu avec une année énorme qui l’a rétabli comme l’un des meilleurs frappeurs du baseball. Daulton Varsho Il s’est également amélioré jusqu’à atteindre une attaque à peu près moyenne dans la ligue et a continué son travail de gants exceptionnel dans le champ extérieur de Toronto. Alexandre Kirk est tranquillement devenu en quelque sorte l’équivalent captivant de Varsho, en tant que défenseur hors pair dont la batte laisse à désirer. Kevin Gausman, Jose Berrios et Chris Bassitt ont été plus bons qu’excellents cette saison, mais ils apportent beaucoup de durabilité et d’efficacité générale à la rotation. Ils seront rejoints dans l’équipe de l’année prochaine par Bowden Francisdont l’émergence soudaine en seconde période a fait de lui un as en herbe, encore moins simplement digne d’un rôle de titulaire.