Perspectives du PIB du trimestre avril-juin au milieu de Covid

L’Inde devrait connaître une expansion à deux chiffres au cours des trois mois se terminant en juin – mais les économistes avertissent que les données ne brosseront pas un tableau complet de la trajectoire de croissance du pays.

La plus grande économie d’Asie du Sud a publié lundi les données du PIB du quatrième trimestre qui a montré une expansion de 1,6% par rapport à la même période il y a un an, principalement due aux dépenses de l’État et à la croissance du secteur manufacturier. On estime que le PIB pour l’ensemble de l’année s’est contracté de 7,3 % contre une croissance de 4 % l’année précédente.

Depuis février, l’Inde est aux prises avec une deuxième vague dévastatrice de coronavirus qui s’est accélérée en avril et a culminé début mai. L’infection a forcé la plupart des États industriels indiens à mettre en œuvre des mesures de verrouillage localisées pour ralentir la propagation du virus.

« Avec les blocages qui existent, nous pensons qu’à l’avenir, l’économie aura tendance à ralentir », a déclaré mardi Madan Sabnavis, économiste en chef chez Care Ratings, sur « Street Signs Asia » de CNBC.

« Les chiffres que nous obtenons pour le premier trimestre de l’exercice 2022 – c’est-à-dire pour le trimestre se terminant en juin – peuvent être très trompeurs », a-t-il déclaré. L’année fiscale de l’Inde commence en avril et se termine en mars de l’année suivante.