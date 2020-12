SINGAPOUR – Les perspectives des sociétés non financières indiennes notées sont « stables » pour 2021, alors que les conditions commerciales s’améliorent et que la croissance économique devrait rebondir, a déclaré mercredi Moody’s Investors Service.

« Plus précisément, environ 39% du total ($) de 16 milliards de dettes venant à échéance jusqu’en 2022 concernent ces émetteurs financièrement plus faibles et de qualité spéculative », a déclaré l’agence de notation à propos des obligations de certaines sociétés indiennes.

Un environnement de taux d’intérêt bas et une disponibilité généralisée du crédit permettraient aux entreprises dotées de bilans solides de se refinancer et de se développer, a déclaré Moody’s. Mais la liquidité serait restreinte pour les entreprises financièrement plus faibles, ce qui aggraverait leurs défis opérationnels.

« Ces conditions commerciales améliorées augmenteront les bénéfices des émetteurs notés, que nous prévoyons de retrouver à leur niveau d’avant la pandémie d’ici la fin de l’exercice 2022 », at-elle déclaré. « Une combinaison de bénéfices plus élevés et de dépenses en capital réduites soutiendra (la réduction de la dette) au cours des 12 à 18 prochains mois. »

Moody’s évalue 21 entreprises indiennes, y compris des entreprises publiques, dans cinq secteurs – pétrole et gaz, télécommunications, constructeurs et fournisseurs automobiles, sidérurgie et mines. À l’heure actuelle, six ont des perspectives stables, 14 ont des perspectives négatives et une société – Vedanta Resources – fait réviser sa notation.

Pétrole et gaz: Moody’s a prédit que les marges et les conditions commerciales dans ce secteur seront plus modérées qu’avant le début de la pandémie. Les bas prix du pétrole devraient peser sur les bénéfices pour certains et la faiblesse persistante des marges de raffinage maintiendra les bénéfices à un niveau bas pour les raffineurs.

Télécommunications: La rentabilité du secteur a rebondi en raison des hausses tarifaires qui ont augmenté le revenu moyen par utilisateur, selon Moody’s. Les principaux opérateurs de télécommunications indiens ont augmenté leurs prix en décembre dernier et les médias indiens suggèrent qu’ils pourraient le faire à nouveau. Les prix des enchères du spectre 5G sont susceptibles d’être chers, ce qui est négatif pour les opérateurs de télécommunications, a déclaré l’agence de notation. La 5G fait référence à la prochaine génération d’Internet mobile à haut débit qui permettrait des connexions Web plus rapides.

Constructeurs et fournisseurs automobiles: Les ventes d’automobiles devraient augmenter légèrement en 2021 et au-delà en fonction de la demande refoulée ainsi que de la nouvelle demande de véhicules d’entrée de gamme, car les consommateurs se concentreront probablement sur une distanciation sûre, a déclaré Moody’s.

Acier: La production d’acier devrait reprendre progressivement après le verrouillage national. La consommation devrait augmenter d’un « faible pourcentage à un chiffre » au cours de l’exercice 2022, selon Moody’s.

Exploitation minière: L’agence de notation a prédit que les perspectives stables de l’industrie mondiale pour le secteur minier refléteraient de meilleures conditions commerciales et une augmentation des niveaux de production qui amélioreraient la rentabilité des entreprises indiennes. Les augmentations de capacité et les réductions de coûts devraient soutenir les bénéfices.