Perspectives des séries éliminatoires de football de l’IHSA pour les équipes de Suburban Life – Shaw Local

Il reste une semaine pour se qualifier pour les séries éliminatoires. Voici les équipes de la région de Suburban Life avant le début de la semaine 9.

Enfermé dans

Downers Grove Nord (6-2)

Les Trojans ont mis fin à une séquence de deux défaites consécutives et ont ainsi décroché une place en séries éliminatoires, grâce à leur victoire 32-0 contre Hinsdale South lors de la semaine 8. Downers Grove North se dirige vers les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive, et pour la troisième fois sous la direction de l’entraîneur-chef Joe Horeni, et peut égaler le total de victoires de l’année dernière en battant Hinsdale Central vendredi.

Glenbard Est (7-1)

Les Rams ont remporté six matchs consécutifs depuis leur seule défaite, par trois points contre South Elgin, et viennent de remporter une énorme victoire de 28-14 contre Glenbard South, auparavant invaincu. Le programme renaissant de Glenbard Est, qui a passé près de deux décennies sans participation aux séries éliminatoires, se dirige maintenant vers les séries éliminatoires pour la cinquième fois consécutive.

Glenbard Sud (7-1)

Les Raiders ont été éliminés des rangs des invaincus vendredi dernier, s’inclinant 28-14 face à leur rival de district Glenbard East. Néanmoins, Glenbard South se dirige vers les séries éliminatoires pour la 12e fois consécutive.

Glenbard Ouest (6-2)

Les Hilltoppers, autrefois 1-2, ont trouvé leur avoine au fil de la saison et se trouvent maintenant dans un endroit familier à une semaine de la fin. Avec une victoire marquante contre York au cours de la semaine 7, Glenbard West peut décrocher une part du titre West Suburban Silver en battant Oak Park-River Forest vendredi. Les Hilltoppers sont destinés aux séries éliminatoires pour la 16e fois consécutive sous la direction de l’entraîneur-chef Chad Hetlet.

Préparation catholique IC (6-2)

Les champions d’État en titre de classe 3A ont eu un chemin difficile pour revenir aux séries éliminatoires en rejoignant la méga-conférence CCL/ESCC. Mais une victoire de 55-20 contre De La Salle vendredi dernier a mis fin à une séquence de deux défaites consécutives et, tout aussi important, a décroché une candidature aux séries éliminatoires. Les Knights ont également récupéré le quart-arrière Dennis Mandala et le remarquable bidirectionnel KJ Parker après avoir raté une défaite lors de la semaine 7 contre Loyola, donc l’ICCP semble prêt pour une autre course en séries éliminatoires en profondeur.

Riverside-Brookfield (6-2)

Les Bulldogs ont connu un calendrier peu orthodoxe contre les équipes de la Conférence Southland pour atteindre la huitième participation aux séries éliminatoires du programme depuis 2014. RB a bien rebondi après les défaites de mi-saison contre les puissances Kankakee et Crete-Monee avec trois victoires consécutives, une victoire de 35-14 sur Thornwood remportant un candidature aux séries éliminatoires. Lors de la semaine 9, les Bulldogs peuvent jouer les spoilers des séries éliminatoires contre 4-4 Rich Township.

Saint-François (6-2)

Les Spartans ont traversé une série d’adversaires coriaces dans la CCL/ESCC et ont terminé sur le fil, mais ont pu respirer plus facilement avec une victoire de 42-6 contre Leo vendredi dernier qui a décroché une candidature aux séries éliminatoires. Les demi-finalistes de classe 4A 2022, avec des victoires impressionnantes contre St. Laurence, Joliet Catholic, IC Catholic et St. Rita, se dirigent vers les séries éliminatoires pour la cinquième fois consécutive sous la direction de l’entraîneur-chef Bob McMillen.

Académie Wheaton (7-1)

La Wheaton Academy a déjà décroché sa troisième participation consécutive aux séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Jim Johanik. Les Warriors, dont la seule défaite est survenue par un point contre Hope Academy, ont encore beaucoup à jouer. Ils peuvent jouer le rôle de spoiler sur Marian Central 4-4, décrocher une part du titre de la Chicagoland Christian Conference et potentiellement organiser un match à domicile au premier tour avec une victoire contre les Hurricanes vendredi.

Willowbrook (6-2)

Les Warriors ont dû transpirer l’année dernière au cours d’une saison de 5-5, mais se dirigent cette saison vers leur septième participation consécutive aux séries éliminatoires. Une victoire de 41-14 contre Morton vendredi dernier était la quatrième de suite de Willowbrook après un départ de 2-2 et a décroché une place en séries éliminatoires.

York (7-1)

Les Dukes, qui viennent de connaître la première saison régulière parfaite en plus de 100 ans d’histoire du programme et une apparition en demi-finale de classe 8A en 2022, ont profité d’un sacré rappel. Une défaite de la semaine 7 contre Glenbard West est le seul défaut. York peut décrocher une part du titre West Suburban Silver, et probablement un match à domicile du premier tour des séries éliminatoires, avec une victoire contre Proviso West vendredi.

York à Lyon Ryan Jackson (9) de Lyon se remet à Danny Caroll (5) lors d’un match de football entre York et Lyon. 14 octobre 2023. (Gary E Duncan Sr. pour Shaw Local)

Assis confortablement

Downers Grove Sud (5-3)

Les Mustangs, comme l’an dernier, ont surmonté les difficultés du calendrier de début de saison pour devenir éligibles aux séries éliminatoires. Downers Grove South a remporté cinq matchs consécutifs depuis son entrée dans le jeu West Suburban Gold et peut décrocher son deuxième titre de champion consécutif et sa candidature aux séries éliminatoires en battant 6-2 Addison Trail vendredi à Downers Grove.

Canton de Lyon (5-3)

Les Lions, qui viennent de disputer les quarts de finale de classe 8A en 2022, ont décroché leur troisième place consécutive en séries éliminatoires sous la direction de l’entraîneur-chef Jon Beutjer avec une victoire lors de la semaine 7 contre Downers Grove North. Une défaite de 24-14 contre York a mis fin à une séquence de trois victoires consécutives, mais les Lions sont éligibles aux séries éliminatoires et peuvent garantir leur victoire à Proviso East vendredi.

Montini (5-3)

Les Broncos, qui ont connu des difficultés pendant 3 à 6 saisons consécutives en 2021 et 2022 après avoir disputé 27 apparitions consécutives en séries éliminatoires, sont de retour. Montini, malgré une glissade de trois matchs après un départ de 5-0, est presque certainement de retour en séries éliminatoires. Les Broncos peuvent verrouiller leur offre en battant St. Laurence 6-2 vendredi.

Wheaton Nord (5-3)

Les Falcons, grâce à leur victoire 24-7 contre Glenbard North vendredi dernier, sont devenus l’une des quatre équipes de la Conférence DuKane à devenir éligibles aux séries éliminatoires. Les rivaux Wheaton Warrenville South et Lake Park, tous deux 4-4, peuvent les rejoindre avec des victoires vendredi. Wheaton North peut, par coïncidence, gâcher la candidature de Lake Park lors de leur rencontre vendredi, où les Falcons, champions de classe 7A 2021, peuvent décrocher leur troisième participation consécutive aux séries éliminatoires.

Encore un à faire

Bénét (4-4)

Les Redwings, comme la saison dernière, sont dans une position où ils doivent gagner un match de la semaine 9 pour atteindre les séries éliminatoires. Comme l’année dernière, Benet affrontera une autre équipe 4-4 dans le scénario gagnant-in, cette fois à Providence vendredi. Les Redwings espèrent que l’histoire ne se répète pas, puisque Benet a perdu contre l’éventuel champion de classe 5A Nazareth l’année dernière lors de la finale de la saison régulière.

Fenwick (4-4)

Les Frères se sont mis dos au mur avec une double défaite de 44-43 en prolongation contre DePaul Prep vendredi dernier. Et Fenwick n’a pas vraiment d’adversaire enviable dans une situation aussi désespérée, un match de la semaine 9 à l’IC Catholic Prep.

Citron (4-4)

Lemont, demi-finaliste de la classe 6A en 2022, a raté les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2013 – sa seule absence des séries éliminatoires au cours des 20 dernières années. Mais Lemont devra gagner à 7-1 TF North lors de la semaine 9 pour poursuivre cette tradition de jouer en séries éliminatoires.

Nazareth (4-4)

La saison dernière, les Roadrunners sont passés de 2-4 à 10-4 et ont remporté un championnat d’État, la première équipe à le faire dans l’histoire du football de l’IHSA. Nazareth est en passe de faire monter la barre cet automne. Après un départ de 0-4, les Roadrunners ont remporté quatre matchs consécutifs. Une cinquième victoire consécutive ne sera pas un pique-nique, un match à domicile vendredi contre St. Francis 6-2. Mais il pourrait y avoir une porte dérobée vers les séries éliminatoires, même en cas de défaite. S’il y a 4 à 5 équipes en lice pour les séries éliminatoires, Nazareth serait en première ligne grâce à son accumulation de points en séries éliminatoires.

Wheaton Warrenville Sud (4-4)

Une défaite 28-14 contre Batavia lors de la semaine 8 a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives, mais les Tigers semblent toujours en bonne forme pour rejoindre la longue liste d’équipes éliminatoires de la Conférence DuKane. WW South n’a besoin que de gagner à 1-7 St. Charles East pour devenir éligible aux séries éliminatoires.