Perspectives de la semaine 9 de Breece Hall pour Fantasy Football (2024)

Le demi offensif des Jets de New York, Breece Hall, a couru 80 verges sans but en 18 courses lors d’une défaite de la semaine 8 contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Il en cherchera davantage lors du match de jeudi soir de la semaine 9 contre les Texans de Houston. Houston a été dur envers les porteurs de ballon adverses cette saison, car ils n’accordent que le 29e plus grand nombre de points fantastiques par match à ce poste. Malgré le match difficile, Hall reste suffisamment occupé dans le jeu de passes pour le rendre pratiquement à l’épreuve des matchs d’un point de vue fantastique, il peut donc toujours être traité comme un RB1 de milieu de gamme avant la semaine 9.

Source: NFL.com