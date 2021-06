Personnes âgées de 21 et 22 ans pouvant réserver le vaccin Covid à partir d’AUJOURD’HUI en tant que 972 000 pour recevoir des SMS les invitant à se faire vacciner

ENVIRON un million de personnes âgées de 21 et 22 ans sont aujourd’hui éligibles pour réserver leur premier vaccin contre le coronavirus.

Plus de 970 000 SMS seront envoyés pour inviter les jeunes Britanniques à prendre rendez-vous pour les deux doses via le système de réservation national.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Environ un million de personnes âgées de 21 et 22 ans sont aujourd’hui éligibles pour réserver leur premier vaccin contre le coronavirus Crédit : LNP

Le Dr Emily Lawson, responsable du programme de vaccination du NHS COVID, a déclaré que la campagne de vaccination du NHS est désormais « dans la dernière ligne droite » du déploiement de la première dose.

Elle a ajouté que l’obtention du jab est « l’étape la plus importante que vous puissiez prendre pour vous protéger, vos amis et votre famille, il est donc très important que tout le monde dans les derniers groupes éligibles se livre pour obtenir son jab et joue son rôle dans cet énorme effort national ».

Les dernières données du gouvernement suggèrent que jusqu’à présent, plus de 40 millions de personnes ont reçu leur première dose – près de 80% des adultes au Royaume-Uni.

Et le déploiement des deuxièmes jabs pour les personnes dans la quarantaine sera désormais accéléré, cela a été confirmé.

Désormais, tous les plus de 40 ans se verront offrir leur deuxième jab huit semaines après le premier, au lieu de 12.

Il vient comme :

Environ 30 millions de personnes ont déjà reçu une deuxième dose, soit 57% des adultes.

Mais avec des millions de personnes qui n’ont pas encore reçu de jab, le déverrouillage du 21 juin a été suspendu.

Le programme de vaccination s’intensifie dans une course contre la variante Delta (indienne), qui provoque une augmentation des cas de Covid.

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que l’objectif de donner à tous les adultes (plus de 18 ans) au Royaume-Uni leur première dose d’ici la fin juillet avait été avancé au 19 juillet.

Il a déclaré qu’à ce moment-là, environ les deux tiers de la population adulte auraient reçu deux jabs, y compris toutes les personnes de plus de 50 ans, les personnes vulnérables et les travailleurs de la santé et des soins.

Toute personne de plus de 40 ans ayant reçu une première dose à la mi-mai devrait également recevoir son deuxième vaccin d’ici là.

L’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles accélèrent les déploiements.

Tous les adultes ont déjà été appelés pour se faire vacciner en Irlande du Nord et dans la plupart des pays de Galles, tandis que les personnes âgées de 18 à 29 ans en Écosse ont été invitées à s’inscrire pour leur vaccin, avec des rendez-vous commençant à la mi-juin.

Mais ce ne sera qu’à l’automne ou plus tard que les plus jeunes recevront leur deuxième dose, date à laquelle une campagne de rappel pour les personnes âgées devrait commencer.