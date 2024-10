Personnel de l’APS fantôme de la faculté de l’UNM

25 octobre — Trente-cinq membres du corps professoral du Collège d’éducation et de services sociaux de l’Université du Nouveau-Mexique se sont déployés dans plus de 20 écoles primaires, intermédiaires et secondaires et dans plusieurs établissements des écoles publiques d’Albuquerque pour observer le personnel et en apprendre davantage sur ce que le à quoi ressemble le domaine de l’éducation moderne.

Surnommé « Lobos@APS », l’événement est né de l’idée de la professeure et directrice des licences, Marjori Krebs, de relier les professeurs du collège au plus grand district scolaire de l’État. En tant que professeur d’études sociales dans une école secondaire de l’Ohio pendant plus d’une décennie, le district de Krebs avait l’habitude de participer à une journée au cours de laquelle les membres de la communauté visitaient les écoles et les enseignants fantômes pour en savoir plus sur le métier. Forte de cette expérience, elle décide d’appliquer le format au collège.

« Je sais que cela m’a été utile en tant qu’enseignante de voir la profession être reconnue par les gens de la communauté, alors je voulais rendre possible la même opportunité de connexion pour notre corps professoral », a-t-elle expliqué. « C’est intéressant de voir ce qui se passe avec les professionnels dans ce domaine. »

C’est avec cet objectif en tête qu’elle a présenté l’idée au doyen du collège, Kristopher Goodrich. En poste depuis moins d’un an, Goodrich y a vu une opportunité de relancer une nouvelle relation de travail entre le collège et l’APS, tout en offrant à son corps professoral l’opportunité de voir comment les enseignants abordent le domaine aujourd’hui et d’apporter cette expérience du monde réel. expérience à leurs étudiants. Le collège a rapidement présenté son idée « Lobos@APS » au district et a obtenu l’autorisation de poursuivre l’événement.

Jeudi, Goodrich a passé sa journée aux côtés de la surintendante de l’APS, Gabriella Blakey, qui est elle-même relativement nouvelle à son poste, commençant officiellement en juillet. Les deux hommes ont visité les collèges Tony Hillerman et James Monroe dans le West Side et ont passé du temps à discuter avec le personnel et les étudiants. Les deux hommes se sont liés d’amitié autour des nouveaux rôles et de la meilleure façon de faire avancer leur relation de travail à l’avenir.

« Il s’agit d’un programme pilote, mais nous espérons l’étendre à tous nos professeurs dans les années à venir si l’APS souhaite nous accueillir à nouveau », a déclaré Goodrich. « Il y a beaucoup d’enthousiasme parmi nos professeurs à l’idée de réintégrer les salles de classe. C’est vraiment important pour nous. »

Blakey a également été ravie dans sa réponse à l’événement et a déclaré que les événements futurs pourraient rappeler au personnel de l’UNM et de l’APS l’impact de leur travail.

« Nous faisons tous partie d’Albuquerque et nous travaillons ensemble dans le domaine de l’éducation. Le fait que nous travaillions aujourd’hui dans une relation symbiotique est vraiment important et constitue un bon rappel que l’enseignement est un domaine très enrichissant », a-t-elle déclaré.

Quant à Krebs, elle a passé sa journée à observer deux enseignants de première année de l’école primaire Apache, dans le nord-est de la ville. En travaillant aux côtés des étudiants, le point culminant de l’expérience a été d’avoir la chance de lire aux deux classes un livre pour enfants qu’elle a écrit avec sa fille, Taylor Potter, intitulé « Lobo Louie et Lobo Lucy visitent l’Université du Nouveau-Mexique ».

« J’espère que (les professeurs de l’UNM) en retireront une appréciation continue pour le travail effectué par nos partenaires de l’APS », a déclaré Krebs. « Nous ne pouvons pas préparer les (futurs) enseignants sans nos écoles partenaires. »