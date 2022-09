« Personne n’est venu ici pour aider » : les inondations massives au Pakistan révèlent le coût de l’apathie mondiale | Nouvelles du monde

Il est facile de perdre de vue l’ampleur des pertes au Pakistan.

Alors même que nous voyageons en bateau à travers le district fortement touché de Dadu dans la province du Sindh, j’ai du mal à comprendre ce qui se cache sous l’eau. Mais nous entendons bientôt les histoires horribles d’une communauté submergée par la perte.

Cultures, maisons, moyens de subsistance – tous submergés.

La région de Kacha est normalement sèche. À certains endroits, il fait maintenant 20 pieds de profondeur.

Je peux à peine distinguer le minuscule glissement du toit d’une école qui dépasse de la surface. A côté – une mosquée est totalement submergée.

Dans le seul Sind, 16 000 écoles ont été endommagées ou détruites. La vie sera mise en veilleuse pour les mois à venir. Et on s’attend à ce qu’il empire.

Au loin, nous voyons un groupe de jeunes garçons se précipiter vers un terrain plus élevé – blottis les uns contre les autres sur un monticule de boue en ruine. Ils nous appellent à terre – derrière un mur en ruine se trouvent les habitants de Jan Mohammad.

La plupart ont perdu leurs maisons et se sont rassemblés sur le peu de terre qui reste ici. Il y a des valises emballées j’espère. Ils ont été coincés pendant trois semaines sans eau potable et très peu de nourriture.

Image:

Photo : AP



Lal Khatoon, qui apparaît comme la matriarche du village – une présence énergique et passionnée dans un groupe de personnes à l’air fatigué, me dit : “Personne n’est venu ici pour aider.

“Dieu merci, mes enfants sont arrivés ici. Mais ils ont maintenant de la fièvre et des problèmes d’estomac.”

Elle veut me montrer sa maison, mais c’est impossible à voir – maintenant totalement sous l’eau.

Image:

Photo : AP



Il y a environ 100 personnes dans ce village et beaucoup d’enfants tombent malades. Les maladies hydriques se propagent.

Une mère me montre son fils qui pleure intensément.

Son petit corps est couvert de taches blanches et elle dit qu’il les a eues à la suite de l’inondation.

Le petit-fils de Lal Khatoon, âgé de trois mois, souffre également – il a une forte fièvre.

Les conditions sont exiguës – une chèvre pioche dans les restes du petit bol de nourriture d’un enfant.

Je vois un flacon de médicaments, mais il est entouré de mouches et les enfants ont l’air terriblement maigres.

Il n’y a aucun signe de camions d’aide ici, aucun avion ne larguant de ravitaillement. Et les villageois craignent que s’ils partent, il n’y aura plus de nourriture ou d’abri nulle part ailleurs.

Mais c’est un risque de rester sur place. On s’attend à ce que davantage d’eaux de crue du nord arrivent ici dans les jours à venir. Les quelques maisons restantes pourraient ne pas survivre.

Lors des inondations de 2010, l’aide a atteint cette communauté. Pas cette fois.

Le Pakistan est considéré comme un hotspot climatique. Oui, il est victime de sa géographie. Et oui, l’instabilité politique et économique l’a laissé sous-préparé à cette crise.

Mais il a également une empreinte carbone étonnamment faible. Il est apparu comme une victime d’une catastrophe d’origine humaine et de l’apathie mondiale.

Qui paie la facture de catastrophes comme celle-ci qui frappent les plus vulnérables et, plus important encore, qui paie pour les prévenir, devrait faire l’objet d’un débat urgent et intense. Et pourtant, ce n’est toujours pas le cas.