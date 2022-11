“Personne n’est intervenu”: un résident de Portapique décède après avoir parlé de problèmes de santé mentale

Un résident de Portapique, en Nouvelle-Écosse, qui a survécu à la fusillade de masse qui a commencé dans la petite communauté en avril 2020 est décédé subitement après des années d’« enfer » en essayant de s’éloigner de la région où plusieurs de ses amis et voisins ont été tués.

Leon Joudrey, 54 ans, est décédé dimanche, quelques semaines seulement après que lui et les habitants de Portapique, leurs proches et les familles des victimes se sont entretenus avec la Mass Casualty Commission qui a mené l’enquête publique sur le massacre. Une transcription de cette réunion de groupe a été publiée par l’enquête jeudi.

Joudrey a expliqué à quel point il était difficile de naviguer dans le système de santé mentale immédiatement après la fusillade, où 13 des 22 victimes étaient de Portapique. Il a dit qu’une offre avait été faite pour le mettre en contact avec un professionnel qui l’orienterait dans la bonne direction, mais qu’il n’était “pas en état d’esprit” pour faire face à cela.

“Quand tu trembles tous les jours et que quelqu’un te dit que ça va faire trois semaines [for help]ne vous aide pas beaucoup”, a déclaré Joudrey à la commission. “C’est comme appeler le 911 et obtenir un enregistrement.”

La GRC a confirmé avoir été appelée dans une maison de Portapique dimanche après-midi où un homme a été retrouvé mort. Le décès n’est pas considéré comme suspect et le dossier a été confié au médecin légiste provincial.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé une image mise à jour du ruban représentant les victimes de la fusillade de masse. Il portait à l’origine le numéro 23 pour représenter 22 victimes et un enfant à naître, mais a été changé en 24 pour inclure Joudrey – un homme décrit dans sa nécrologie comme un père et un amoureux du plein air.

L’épouse du tireur a demandé l’aide de Joudrey

Joudrey était la personne vers laquelle Lisa Banfield, l’épouse du tireur, a couru pour obtenir de l’aide tôt le 19 avril 2020. Il a dit à la police et à l’enquête que Banfield était apparu à sa porte tremblant et bouleversé vers 6 heures du matin, disant qu’elle avait passé la nuit dans les bois après avoir échappé au tireur.

Il a dit à la commission qu’il avait passé la majeure partie des deux dernières années et demie depuis la fusillade loin de sa propriété, qu’il avait du mal à vendre, mais “je n’avais pas vraiment d’endroit où vivre, c’était un peu difficile .”

Mallory Colpitts, un ancien résident de Portapique qui a également vécu le massacre, a participé à la session en petit groupe avec Joudrey et d’autres en septembre.

Colpitts a déclaré qu’elle et Joudrey avaient eu des difficultés similaires en essayant de sortir de la région, et Joudrey lui a raconté comment il avait passé plusieurs mois dans une cabane dans les bois plutôt que dans sa maison de Portapique.

“Il m’a dit que… bien qu’il soit isolé, cela semblait toujours être la meilleure alternative que de rester là, vous savez, entouré chaque jour de ces souvenirs”, a déclaré Colpitts à CBC News.

Colpitts a déclaré qu’elle avait surfé sur le canapé avec ses amis et sa famille pendant des mois avant de réussir à vendre sa maison. Le souvenir de s’être cachée dans son placard avec une arme chargée aux premières heures du 19 avril, sans savoir si le tueur viendrait la voir ensuite, la hante.

Vingt-deux personnes sont décédées les 18 et 19 avril 2020. Rangée du haut à partir de la gauche : Gina Goulet, Dawn Gulenchyn, Jolene Oliver, Frank Gulenchyn, Sean McLeod, Alanna Jenkins. Deuxième rangée : John Zahl, Lisa McCully, Joey Webber, Heidi Stevenson, Heather O’Brien et Jamie Blair. Troisième rangée à partir du haut : Kristen Beaton, Lillian Campbell, Joanne Thomas, Peter Bond, Tom Bagley et Greg Blair. Rangée du bas : Emily Tuck, Joy Bond, Corrie Ellison et Aaron Tuck. (Radio-Canada)

Lorsque les choses ont échoué avec la nouvelle maison qu’elle espérait acheter, Colpitts a déclaré qu’elle s’était retrouvée dans une situation désespérée, sans nulle part où rester au milieu de la crise du logement en cours en Nouvelle-Écosse.

Elle a fini par rester pendant des semaines dans la maison vacante de la victime Lisa McCully à Portapique, en face de la propriété incendiée du tireur de masse.

“Vous regardez à l’extérieur et vous pouvez rendre compte et savoir que, OK, il y avait un corps décédé ici, et ici, et ici. Conduire par des propriétés incendiées et démolies”, a déclaré Colpitts.

“Il fallait encore voir ce jour après jour. J’essayais juste de survivre à ce moment-là et de passer à l’étape suivante par moi-même.”

Colpitts a déclaré qu’elle avait eu la chance d’avoir un psychologue et des avantages sociaux en place grâce à son travail avant la fusillade. Cependant, elle a dit que lorsqu’elle a demandé aux services aux victimes de l’aide pour obtenir un type de thérapie que son praticien ne proposait pas, elle n’a jamais obtenu de réponse.

Elle a dit que pour des personnes comme elle et Joudrey, “aucune psychothérapie” n’aidera si leur environnement se déclenche constamment.

Plus tôt cette semaine, un ami lui a envoyé un texto à propos de la mort de Joudrey, de la même manière que Colpitts a découvert les meurtres de Portapique tôt le matin du 19 avril 2020.

“Personne n’est intervenu. Personne”, a déclaré Colpitts. “Je suis triste de sa perte et j’espère que cela ne mènera à rien.”

Mallory Colpitts sur la plage près de son ancienne maison à Portapique, N.-É. Colpitts dit que davantage aurait dû être fait pour aider les gens de la communauté qui n’ont pas perdu de membres de leur famille immédiate. (Photographie de Bumbleberry)

Familles de victimes, habitants se font l’écho des inquiétudes

D’autres lors de la réunion de la commission avec Joudrey et Colpitts ont fait écho aux problèmes d’obtention d’aide pour leurs familles.

Darrin Murphy a assisté au nom de son frère aîné Bernie Murphy, un résident de Portapique décédé des suites de complications de santé en décembre 2021 à l’âge de 53 ans. Murphy a déclaré que la tragédie avait eu un impact considérable sur son frère, qui avait été informé qu’il faudrait jusqu’à neuf mois pour obtenir soutien en santé mentale.

“Quand je l’ai vu, je ne l’ai pas reconnu (…) ce n’était pas la même personne que nous connaissions”, a déclaré Murphy à la commission.

Sa femme, Michelle Murphy, a ajouté: “Je pense que le stress et tout a contribué à sa mort.”

La belle-sœur de la victime, Sean McLeod, a déclaré que la liste des professionnels que les Services aux victimes leur avaient remise pour aider le père de McLeod était inutile car personne n’acceptait de nouveaux patients dans leur communauté.

On a dit au père de McLeod qu’il aurait peut-être plus de chance à Halifax, mais il a décidé de ne pas faire le trajet, a déclaré Charlyn McLeod.

Dans un communiqué, un porte-parole du ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse a déclaré que “plus aurait pu être fait”.

“Les services aux victimes font tout leur possible pour maintenir la liste à jour, mais nous ne savons pas toujours si les conseillers sont en mesure de prendre de nouveaux cas à moins qu’ils ne nous contactent”, a déclaré Peter McLaughlin.

Joudrey a eu du mal à vendre la maison de Portapique

Colpitts a déclaré qu’elle avait finalement emménagé dans sa maison actuelle à Dartmouth il y a environ un an et demi, mais Joudrey a parlé à CTV Atlantique la semaine dernière comment il était toujours coincé chez lui à Portapique.

“Vivre ici est un cauchemar complet”, a déclaré Joudrey le 26 octobre. “Tout ce que je vois, ce sont mes amis qui sont morts, et les incendies, et les équipes SWAT et je ne veux même plus être ici … C’était l’enfer.”

Joudrey a déclaré à CTV qu’il était sous pression financière car il n’était pas assez bien pour reprendre son travail forestier et que ses prestations d’invalidité prendraient fin au début de 2023.

En tant qu’employée fédérale, Colpitts a déclaré qu’elle se trouvait dans une situation similaire et qu’elle ressentait la pression de son lieu de travail pour revenir bientôt, prendre sa retraite ou perdre son emploi. Elle a demandé à la commission de plaider pour que les personnes touchées par la fusillade soient exemptées des politiques internes qui réduiraient leurs prestations ou les forceraient à retourner au travail pendant qu’elles naviguent pour terminer l’enquête et obtenir un soutien en santé mentale.

Colpitts est un ancien résident de Portapique qui vit maintenant à Dartmouth, N.-É. (Paul Morris)

Joudrey a déclaré à la commission qu’il avait été hospitalisé à un moment donné. S’adressant à CTV, il a déclaré qu’il n’y avait eu aucun suivi jusqu’à quatre mois plus tard malgré son diagnostic de SSPT. Joudrey a déclaré qu’il avait depuis commencé à consulter un psychiatre et qu’il venait de contacter un psychologue au cours du mois dernier.

“Je suis en quelque sorte passé entre les mailles du filet du système de santé mentale”, a-t-il déclaré.

Le fait que le Fonds Stronger Together Nova Scotia de 6,2 millions de dollars – des dons publics recueillis par la Croix-Rouge pour aider les personnes touchées par la fusillade de masse – n’était pas disponible pour les survivants comme Joudrey et Colpitts ressemblait à une autre porte fermée, a déclaré Colpitts.

Bien qu’elle ait déclaré que les familles des victimes devraient avoir la priorité, la Croix-Rouge aurait dû en prendre d’autres au cas par cas et offrir un soutien à la poignée d’habitants de Portapique qui ont survécu cette nuit-là et continuent de souffrir.

“Je suis déjà confronté à la culpabilité du survivant. Je me sens mal de demander de l’aide”, a déclaré Colpitts. “Un peu aurait pu faire beaucoup de chemin.”

Bill Lawlor de la Croix-Rouge a déclaré que tous les fonds ont maintenant été dépensés ou engagés. Peu de temps après la tragédie, il a déclaré que l’organisation avait consulté les familles des victimes sur la manière de distribuer l’argent. Ils ont examiné combien avait été collecté et devait arriver, et il a été jugé «nécessaire» que les fonds ne soient versés qu’à ceux qui ont perdu un membre de leur famille.

“Nous apprécions certainement que l’impact ait été important dans toutes ces communautés où se trouvait chaque tragédie ou scène de crime spécifique”, a déclaré Lawlor.

Brian Comer, le ministre responsable du Bureau des toxicomanies et de la santé mentale, a déclaré mardi qu’il ne pouvait pas commenter spécifiquement la mort de Joudrey. Il a dit que le massacre était un événement horrible et qu’il “ne peut pas imaginer ce que la communauté traverse”.

“C’est très triste”, a déclaré Comer. “Nous faisons de notre mieux pour essayer de les soutenir du mieux que nous pouvons.”

Brian Comer, ministre responsable du Bureau de la santé mentale et des dépendances, s’adressant à CBC News à Province House le 28 octobre 2021. (Brian MacKay/CBC)

En réponse au commentaire de Joudrey selon lequel il est resté quatre mois sans entendre parler de professionnels après sa sortie de l’hôpital, Comer a déclaré qu’il serait “très anormal” que quelqu’un reste aussi longtemps sans suivi, bien qu’il ne puisse pas commenter des cas spécifiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était satisfait du niveau de soutien offert aux résidents de Portapique à la suite de la tragédie, Comer a répondu que “les besoins en santé mentale sont très complexes” et que des ressources étaient sur le terrain à l’époque, notamment des conseils tenant compte des traumatismes et une intervention en cas de crise. .

Assistance supplémentaire à Portapique

Nova Scotia Health a fourni des services supplémentaires à Portapique cette semaine pour aider les gens à faire face à la nouvelle de la mort de Joudrey, et Comer a déclaré que ceux-ci resteraient en place au besoin.

Janah Fair, directrice de la santé mentale et des dépendances dans la zone de santé du nord, a déclaré que deux travailleurs sociaux et trois thérapeutes cliniques étaient à Bass River près de Portapique pour fournir un soutien sans rendez-vous à partir de mardi et resteraient au moins le reste de la semaine. Les services sont offerts à l’ancienne église baptiste unie de Bass River et au centre de santé communautaire de West Colchester.

Joudrey est vu sur cette photo d’archive avec ses chiens de mai 2020 près de son domicile à Portapique. (Eric Woolliscroft/CBC)

Colpitts a déclaré qu’elle aimerait que la commission fasse des suggestions sur la manière dont les communautés et les systèmes peuvent mieux aider les survivants qui n’ont pas perdu un membre de leur famille et qui pourraient ne pas être éligibles à certains soutiens ou dons.

“J’espère que cela conduira à des recommandations significatives sur la reconnaissance, vous savez, du déplacement et le fait de forcer les survivants à … rester dans un endroit où ils ont été traumatisés”, a déclaré Colpitts.

La nécrologie de Joudrey indiquait qu’il était originaire de Sheet Harbour et un homme à l’aise dans la nature qui aimait passer son temps dans les bois, sur l’eau à pêcher ou à chasser. Il manquera profondément à sa famille, dont ses deux enfants, sa sœur et sa mère, selon la nécrologie, et les deux chiens qu’il “considérait comme des enfants supplémentaires”.

Toute personne aux prises avec des problèmes de santé mentale doit appeler le 911 en cas d’urgence ou la ligne d’écoute téléphonique sans frais de la Nouvelle-Écosse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au 1-888-429-8167.