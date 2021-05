Nadine a été marquée comme le visage de la souffrance des enfants palestiniens dans la flambée continue entre Israël et le groupe militant du Hamas basé à Gaza depuis que son monologue en larmes est devenu viral sur les médias sociaux il y a quelques jours. Parlant en anglais, elle a partagé sa frustration, son impuissance et son incapacité à comprendre ce qui se passait après qu’un missile israélien a rasé un bâtiment près de chez elle.

«Tous les jours, la nuit ou le soir, nous entendons les missiles. Le matin, nous entendons les cris et les cris des gens », Nadine a déclaré à RT, décrivant les attaques transfrontalières qui ont commencé il y a une semaine.

Lorsque les grèves commencent, sa famille place deux matelas dans le couloir de leur maison et s’allonge en essayant de rester à l’écart des fenêtres et de la porte vitrée, a-t-elle déclaré.

Personne ne peut dormir la nuit. J’essaye de dormir, mais je ne peux pas, à cause des missiles et des cris des enfants. Je viens de mettre un oreiller sur ma tête. Comme si rien ne se passait là-bas. Comme si personne ne se blessait.

Alors que Nadine dit qu’elle essaie de rester calme, elle est terrifiée par la sécurité de son jeune frère, dont elle est la plus proche. «Je ne veux tout simplement pas qu’il voie la peur, comme si j’avais grandi en voyant la peur,» elle a dit. «Si quelque chose lui arrive, je ne pense plus que je serai moi-même.

Nadine ne peut pas jouer dans la rue avec ses amis comme avant, car un missile pourrait atterrir à proximité à tout moment. En fait, elle essaie de ne pas sortir du tout en disant: «Si vous sortez, la première chose que vous allez voir, ce sont des gens couchés dans la rue … Cela me fait mal au cœur.

Je me sens mal pour les gens [whose homes were destroyed], Je veux juste… faire quelque chose, mais je ne peux pas. Je n’ai que 10 ans.

Et non seulement Nadine est en danger immédiat, mais les frappes israéliennes mettent également en péril son avenir en l’empêchant d’étudier. «Je rêve d’être médecin. Et je rêve d’aider mon peuple. Mais comment cela peut-il arriver? Je suis juste un enfant. Je n’ai plus le droit d’apprendre. Alors, qu’est-ce que vous attendez de moi? Je pleure juste tous les jours » elle a dit.

«Personne n’est en sécurité en Palestine. Personne, » la fille a dit, ajoutant, avec une maturité au-delà de ses années, que «Les parents ne savent pas comment élever leurs enfants dans cette situation. C’est dur pour eux et dur pour nous.

Nadine a également avoué avoir vu des vidéos des États-Unis, de la Russie et d’autres pays en ligne et envié les enfants qui, contrairement à ceux de Gaza, étaient tout simplement « s’amuser. »

«J’entends des missiles tous les jours. Et je ne veux plus les entendre. Je veux juste empêcher ma vie d’être triste. Je veux juste être une personne ordinaire comme eux.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré que le Hamas avait tiré plus de 3000 roquettes sur le territoire israélien depuis le début de l’escalade actuelle, mais beaucoup d’entre elles ont été abattues par le système de défense aérienne Iron Dome ou sont tombées à l’intérieur de Gaza. Au moins 12 personnes ont été tuées et plus de 50 blessées en Israël par ces attaques, selon les médias.

Israël a riposté en frappant plusieurs cibles dans la bande de Gaza densément peuplée et a nivelé un certain nombre de tours qui, selon lui, étaient utilisées par le Hamas. Les frappes des FDI ont fait au moins 217 victimes civiles du côté palestinien, selon le ministère de la Santé de Gaza, 63 de ces victimes étant des enfants.

