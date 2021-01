Le seul responsable du FBI accusé d’avoir utilisé abusivement des mandats de la FISA pour espionner le président Donald Trump via l’assistant de campagne Carter Page a reçu une gifle. La peine de Kevin Clinesmith était une année de probation et de travaux d’intérêt général.

Clinesmith a travaillé au bureau du procureur général du FBI (GCO) et a été affecté à Crossfire Hurricane, l’enquête sur les liens présumés de Trump avec la Russie lors des élections de 2016. À ce titre, il a modifié un e-mail de la CIA qui décrivait Page comme une source de l’agence d’espionnage, pour dire qu’il n’était «pas» une source – permettant au FBI de demander un mandat de la Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) contre Page comme un«Agent russe»– et, à travers lui, espionner la campagne Trump, la transition et la présidence.

Vendredi, le juge fédéral James Boasberg – qui siège également au tribunal de la FISA – a condamné Clinesmith à 12 mois de probation, 400 heures de travaux d’intérêt général et une amende de 100 $.

NOUVELLES: Kevin Clinesmith, avocat du FBI qui a falsifié des courriels dans le cadre du processus FISA Carter Page, reçoit une peine de 12 mois de probation, 400 heures de travaux d’intérêt général et 100 $ de frais. – Ivan Pentchoukov (@IvanPentchoukov) 29 janvier 2021

Boasberg aurait été influencé par l’insistance de Clinesmith sur le fait qu’il avait agi de bonne foi et que sa femme avait un bébé en chemin, tout en ignorant le témoignage de Page selon lequel sa vie avait été ruinée à la suite de fausses allégations selon lesquelles il était un «Agent russe.»

Les républicains siégeant au comité judiciaire de la Chambre ont appelé la sentence « folie » et « scandaleux. »

Folie. Scandaleux. https://t.co/CNZ7T0xKRF – Judiciaire GOP (@JudiciaryGOP) 29 janvier 2021

Dirigé par le représentant Devin Nunes (R-Californie), le GOP judiciaire a d’abord dénoncé les abus de la FISA et publié une note à ce sujet en février 2018, révélant que le FBI s’était appuyé sur le «Dossier Steele» – une collection de fausses déclarations compilées par un espion britannique et payées par la campagne d’Hillary Clinton – dans la demande d’espionnage initiale.

D’autres ont souligné que la transgression de Clinesmith était bien plus grande que celle de presque tous ceux qui ont fini par aller en prison à la suite de l’enquête sur le «Russiagate» de l’avocat spécial Robert Mueller. L’assistant de campagne George Papadopoulos a passé deux semaines en prison pour avoir prétendument menti au FBI – le même crime de procédure que Clinesmith a plaidé coupable en août dernier – et le général Michael Flynn a passé quatre ans à essayer de battre la même accusation.

Même Papadopoulos a été emprisonné pendant deux semaines, mais un avocat du FBI qui a violé les libertés civiles d’un citoyen innocent, d’une manière qui a sapé la confiance du public dans les forces de l’ordre et les services de renseignement, portant atteinte à la fois à l’Unité nationale ™ et à la sécurité, ne reçoit aucune peine de prison . https://t.co/TZZ4MFMXVA – Joël Pollak (@joelpollak) 29 janvier 2021

Clinesmith est également le seul responsable du FBI à faire face à un examen minutieux de la gestion par le bureau de Crossfire Hurricane. L’ancien réalisateur James Comey, son adjoint Andy McCabe, l’agent principal Peter Strzok et l’avocate Lisa Page – tous impliqués dans l’enquête – ont décroché des contrats lucratifs de livres ou des emplois dans les journaux télévisés, ou sont devenus des héros du démocrate. « la résistance » au lieu.

La peine clémente infligée à un avocat du FBI modifiant des preuves a été considérée comme particulièrement flagrante, car, plus tôt cette semaine, un partisan de Trump passant par le pseudonyme « Ricky Vaughn » sur Twitter a été arrêté et inculpé par l’administration Biden pour «Complot visant à priver les gens de leur droit de vote» en publiant des mèmes qui auraient induit en erreur les électeurs de Clinton en 2016.

« L’ensemble du jeu est truqué, » a déclaré le rédacteur fédéraliste Sean Davis. «L’État de droit est mort.»

Le jeu entier est truqué. Le DOJ tente de jeter un troll en prison pendant 10 ans à cause d’un mème de 2016. Pendant ce temps, un avocat corrompu du FBI obtient la probation pour avoir fraudé un tribunal fédéral afin d’espionner ses ennemis. L’état de droit est mort. https://t.co/FOP0lHY4lE – Sean Davis (@seanmdav) 29 janvier 2021

«Aussi scandaleux que cela soit, c’est aussi utile. C’est dans nos visages maintenant » a écrit l’avocat et cinéaste Mike Cernovich. «Quand ils viennent chercher plus de partisans de Trump… Souvenez-vous d’aujourd’hui.»

Aussi scandaleux que cela soit, il est également utile. C’est dans nos visages maintenant. Les créateurs de mèmes pro Trump risquent 10 ans de prison. Les agents du FBI qui mentent dans un mandat de la FISA obtiennent une probation. Quand ils viennent chercher plus de partisans de Trump. Souviens-toi d’aujourd’hui. https://t.co/CIuOfR3Iay – Cerno (@Cernovich) 29 janvier 2021

Démocrates, qui ont passé les quatre dernières années à insister sur le fait que « Personne n’est au-dessus des lois » et que Trump doit faire l’objet d’une enquête pour un éventail de crimes présumés, n’a pas commenté.

