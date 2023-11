Personne n’en sait moins sur la mobilisation du milieu de l’Amérique que Joe Manchin

Le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale a posté une vidéo d’adieu fleurie Mardi, annonçant il ne chercherait pas à être réélu au Sénat.

Mais ce n’était pas un discours sur la retraite. Au contraire, cela ressemblait à un préambule à une candidature présidentielle tierce avec No Labels, le épineux groupe d’argent noir qui a fait le tour d’un ticket bipartisan pour « l’unité » pour 2024.

Au lieu de se présenter à la réélection, Manchin a déclaré : « ce que je ferai, c’est parcourir le pays et m’exprimer pour voir s’il y a un intérêt à créer un mouvement pour mobiliser le milieu et rassembler les Américains. »

Mobiliser le milieu et rassembler les Américains est certainement une bonne idée. Dommage que pratiquement aucun bloc électoral ne réclame une candidature présidentielle de Manchin. En fait, selon le suivi par Civiq de la note favorable de Manchin, les électeurs de tous bords partisans dans son État d’origine ont une opinion particulièrement basse de Manchin.

Les notes de Manchin parmi les électeurs inscrits en Virginie-Occidentale (qui ne sont pas publiques, mais je partage les captures d’écran ci-dessous) se situent à 18 % favorables, 66 % défavorables (avec 16 % incertains).

Manchin obtient le score le plus élevé parmi les indépendants (au milieu !) avec 19 % de faveur (oui !), tombant à 16 % chez les démocrates et à 17 % chez les républicains.

Manchin peut faire preuve de poésie en suivant le « guide » du service public autant qu’il veut, mais un ticket « d’unité » No Labels dirigé par lui accomplira exactement une chose : la réélection de Donald Trump, quatre fois inculpé au pénal, s’il est le Candidat républicain.

En fait, lorsque le sénateur républicain Mitt Romney de l’Utah a annoncé sa retraite en septembre, il a écarté les questions sur la participation à l’effort 2024 de No Labels pour cette raison précise. Comme Le Washington PostDan Balz de ‘s a écrit à l’annonce de la retraite de Romney :

Il a également déclaré que les propos du groupe centriste No Labels sur la présentation d’une candidature indépendante en 2024 étaient une erreur et ne feraient que contribuer à réélire Trump. Il a déclaré avoir parlé « à plusieurs reprises » au sénateur Joe Manchin III (DW.Va.), qui flirte avec une telle offre. «Je fais continuellement pression pour qu’il élise uniquement Trump.»

Aucun label n’a été recherché émousser les critiques que son ticket ne serait rien d’autre qu’un « spoiler » pour la candidature à la réélection du président Joe Biden en présentant son parcours électoral à 270. Au-delà de l’emploi de beaucoup de calculs flous, il comportait au moins un défaut fatal : l’idée qu’un tel ticket pourrait remporter la victoire de la Floride. une aubaine de 30 voix électorales. Steve Schale, stratège vétéran de Sunshine State tué cette pensée magique dans une colonne en soulignant l’histoire très récente de la candidature indépendante de Charlie Crist au Sénat américain en 2010.

Crist, qui s’est présenté comme gouverneur en 2006 et a largement gouverné comme centriste, s’est retrouvé dans une primaire houleuse avec le président de la Chambre des représentants de Floride, Marco Rubio, qui s’est retrouvé à surfer sur la vague du GOP Tea Party – une vague qui chaque jour qui passait mettait la marque de Crist du GOP. la politique est encore plus démodée. Conscient que ses principales perspectives diminuaient rapidement, en avril 2010, Crist a annoncé qu’il je vais me présenter comme indépendant. … En fin de compte – même si certains sondages montrent qu’il était le candidat le plus populaire dans le domaine – le comportement de vote partisan l’a emporté, et Crist ne s’en est pas approché non plus, avec Rubio en route vers une victoire très facile. Une chose est sûre : celui que No Labels sélectionnera n’aura pas la monnaie que Charlie Crist avait en 2010 auprès de l’électorat de Floride. Et si Crist ne pouvait pas s’approcher…

La vérité est que Manchin fait partie des hommes politiques les moins qualifiés du pays pour dynamiser tout mouvement populaire viable à partir de la base. Un tel effort ne serait guère plus qu’un voyage d’ego alimenté par les fantasmes incontrôlables des donateurs.

Malheureusement, cette course de vanité serait également particulièrement dangereuse. Tout candidat ou candidat tiers qui sape les voix de la coalition pro-démocratie qui s’est alignée en 2020 pour rejeter le deuxième mandat de Donald Trump pourrait finalement aider à réélire l’autocrate en herbe en 2024. Manchin a déjà commencé dans cette voie dans son annonce, répétant une liste de blanchisserie. des préoccupations politiques telles que la dette nationale « hors de contrôle » et le sentiment d’insécurité des Américains « même dans leurs propres communautés », qui ressemblaient curieusement à des arguments anti-Biden.

En tant qu’analyste de données Tom Bonier a souligné suite à l’annonce de Manchin : « Si vous êtes un candidat indépendant à la présidence et que tout ce dont vous parlez, c’est de la gravité de la situation dans ce pays, vous n’êtes rien de plus qu’un substitut de Trump et devez être traité comme tel. »

Action de campagne

