‘Personne n’en a rien à foutre’ du changement climatique, changez-le de nom

L’acteur, cinéaste, homme politique et activiste austro-américain Arnold Schwarzenegger prononce un discours lors de la cérémonie d’ouverture du Sommet mondial autrichien R20 Regions of Climate Action à Vienne, en Autriche, le 28 mai 2019.

Arnold Schwarzenegger dit que l’effort mondial pour atténuer les effets du changement climatique est paralysé par son problème fondamental de communication.

« Tant qu’ils continueront à parler du changement climatique mondial, ils n’iront nulle part. Parce que personne n’en a rien à foutre de ça », a déclaré Schwarzenegger à Tracy Smith, correspondante de CBS « Sunday Morning ». dans une pièce diffusée dimanche.

« Donc, mon truc, c’est d’aller reformuler cela et de communiquer différemment à ce sujet et de dire vraiment aux gens – nous parlons de pollution. La pollution crée le changement climatique et la pollution tue », a déclaré Schwarzenegger.

Le bodybuilder, acteur et ancien gouverneur de Californie, âgé de 75 ans, est devenu une voix publique sur le changement climatique grâce à son rôle d’hôte du Sommet mondial autrichienune conférence mondiale sur le changement climatique.

« Je suis en mission pour aller réduire les gaz à effet de serre dans le monde », a déclaré Schwarzenegger à CBS, « parce que je veux avoir un corps sain et une Terre saine. C’est pour cela que je me bats. Et c’est ma croisade. »

Le réchauffement climatique anthropique est causé par une augmentation dans l’atmosphère des gaz à effet de serre, y compris le dioxyde de carbone, qui est libéré lorsque les combustibles fossiles comme le charbon et le pétrole sont brûlés.