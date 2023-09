Personne ne vous sauvera Critique : Thriller unique sur l’invasion extraterrestre

Environ 20 minutes après je regarde un nouveau thriller de science-fiction Personne ne vous sauvera, Je me suis dit : « Attends, est-ce que quelqu’un a déjà parlé de ça ? » Bien sûr, il y avait eu du bruit. Beaucoup de sons très intéressants et effrayants. Et il y avait eu de la musique aussi ; musique évocatrice et atmosphérique. Mais peu ou pas de dialogue. C’est exactement à ce moment-là que j’ai réalisé « Oh, c’est quelque chose de différent.»

Personne ne vous sauvera c’est nonw sur Hulu et c’est le dernier film du scénariste-réalisateur Brian Duffield, qui s’est fait un nom en écrivant des films de genre amusants (Sous-marin, Amour et monstres) et réaliser la remarquable comédie d’horreur Spontané. Mais c’est un peu plus grave que tout cela. Personne ne vous sauvera met en vedette Kaitlyn Dever (Court terme 12, Booksmart) dans le rôle de Brynn, une jeune femme anxieuse vivant une vie de réclusion. On la présente pendant quelques brèves minutes, mais presque avant même que nous ayons mangé une bouchée de pop-corn, elle doit faire face à des extraterrestres qui envahissent sa maison.

Alors les choses commencent là. La peur des extraterrestres associée à la terreur de l’invasion de domicile, et Duffield capture tout cela magnifiquement, utilisant le plein format pour amplifier la tension et le suspense. Dever, elle aussi, est magnifique, faisant de son mieux pour rester calme dans l’un des scénarios les plus terrifiants imaginables. Et si Personne ne vous sauvera c’était juste 90 minutes de ça, ce serait un gagnant.

Mais les choses évoluent à partir de là. Et escalader. Et à chaque tour, juste au moment où vous pensez avoir tout compris, Duffield vous coupe l’herbe sous le pied. Une scène dans le bus fait ça. Une scène dans un commissariat fait ça. Un réveil tôt le matin fait cela. Le scénario entraîne le public comme un ragdoll avec de nombreux rebondissements, mélangés à des décors d’action courts et intenses.

Et pourtant, il n’y a pas de dialogue ; au début, cela ressemble à un passif mais devient ensuite un atout. Vous commencez à anticiper quand ou si de véritables mots seront prononcés, qui les prononcera et ce qu’ils diront. Cela finit par porter ses fruits dans le point culminant émotionnel du film, et le dialogue minimal a pour effet cumulatif de faire en sorte que le personnage se sente plus seul…personne ne la sauveraaprès tout, et ne fait qu’ajouter à la voix unique du film.

Une autre chose qui est unique Personne ne vous sauvera c’est que dans un film avec presque aucun dialogue, une étoile et un décor principal, on s’attendrait à ce qu’il soit insaisissable avec les extraterrestres. Ce serait sûrement plus typique d’un film en streaming comme celui-ci, n’est-ce pas ? Mais depuis cette première scène d’invasion de domicile extraterrestre cinq minutes plus tard, en passant par les niveaux d’escalade, Duffield ne cache jamais ses créatures. En fait, non seulement il les embrasse, mais il les met en valeur. La caméra s’attarde sur les créatures, nous permettant de les étudier et d’être curieux à leur sujet. Nous sommes presque un miroir du film lui-même, curieux d’eux tout comme ils sont curieux des humains dont ils envahissent la planète. Ce choix donne non seulement plus de portée au film, mais il ajoute une toute autre couche d’intrigue et de plaisir.

Cependant, une fois tout dit et fait, le trajet finit par être un peu plus enrichissant que la destination. Duffield a un objectif ici et une fois qu’il est révélé, il est aussi surprenant et intéressant que tout ce qui a précédé. Mais tout ce préambule a été si captivant et divertissant qu’au moment où le film se termine et nous donne sa finale grandiose, la fin ne correspond pas à l’émotivité du reste.

Quand même, Personne ne vous sauvera est toujours un gagnant. C’est le film parfait à projeter n’importe quel soir de la semaine pour une expérience amusante qui vous fera sursauter, vous fera réfléchir et peut-être même vous fera pleurer. Dever prouve plus que qu’elle peut commander un film toute seule, et Duffield montre une fois de plus qu’il a certains des meilleurs yeux pour les histoires de genre originales du secteur.

Montre Personne ne vous sauvera sur Hulu maintenant.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.