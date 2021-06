IKEA a dévoilé la collection ‘Love Seats’ la semaine dernière. Inspirées de drapeaux représentant 10 identités sexuelles différentes, les créations uniques ne seront pas vendues au public, mais exposées dans les magasins IKEA à travers le Canada au-delà de la fin du mois de la fierté (et pendant la « saison de la fierté », comme on l’appelle au Canada).

Bien que la collection ait été annoncée la semaine dernière, les commentateurs en ligne ont remarqué quelque chose qui ne va pas avec l’une des causeuses lundi. Décoré aux couleurs du drapeau bisexuel, le canapé est orné de mains désincarnées et ses deux coussins contiennent un texte déroutant. On lit « quand vous changez OR en AND », pendant que l’autre lit « personne ne vous croit. »

Les commentateurs étaient perplexes. « Je ne me sens pas représenté par ce canapé », un utilisateur bisexuel de Twitter a écrit. « En fait, je suis assez terrifiée par ce canapé. Je vis maintenant dans la peur du canapé bisexuel IKEA. »

Mon thérapeute : le canapé bisexuel IKEA ne peut pas te faire de malLe canapé bisexuel IKEA : pic.twitter.com/QHrZbvTsUw – Chariso Kay (@charisokay) 29 juin 2021

Ikea détruit la communauté bisexuelle avec la causeuse « Nobody Believes You » – Docteur Hurdy Gurdy Guy ⬛🟥 (@NotReallyaDr) 29 juin 2021

Je veux obtenir le canapé Ikea Bisexual, puis jeter l’oreiller « ou vers et » afin que lorsque les gens entrent dans ma résidence, la première chose qu’ils voient soit un canapé avec des mains et des bras qui dit « Personne ne vous croit ». pic.twitter.com/QcUGtZoWhC – 🖤Katie🖤 (@k_tea_cat) 29 juin 2021

twitter aujourd’hui: ikea bisexuel couchme: bikea…. – JP (@jpbrammer) 29 juin 2021

Le canapé a été conçu par Charlotte Carbone, une « créateur de mode queer », et basé sur l’histoire de Brian Lanigan, un jeune poète bisexuel. Lanigan est apparu mardi sur Twitter pour expliquer l’origine du texte sur le canapé. « Pour ceux qui sont confus par l’extrait du poème, la ligne complète originale est » c’est bien d’aimer les garçons ou les filles, mais quand vous changez « ou » en « et », personne ne vous croit « » il déclaré. Lanigan a ajouté que les mains attachées au canapé représentent la foule lors de l’un de ses concerts de création orale.

Cependant, le canapé inspiré de la bisexualité n’était pas le seul design à faire sourciller sur Twitter. « Le canapé asexué » un commentateur remarqué, « ressemble à une vulve ». le « canapé de progression », inspiré par une récente refonte du drapeau de la fierté classique, « ressemble à une architecture hostile faite de fleurs en plastique », un autre commentateur plaisanté.

Les entreprises qui flattent la communauté LGBT pendant le mois de la fierté n’ont rien de nouveau. IKEA a cependant réussi à mettre le pied dans la bouche à deux reprises ce mois-ci. Un groupe d’employés noirs d’IKEA à Atlanta, en Géorgie, a quitté le travail plus tôt ce mois-ci lorsque l’entreprise leur a servi un repas de poulet frit et de pastèque – deux aliments stéréotypés raciaux pour les Afro-Américains – le « juin ». Aussi maladroite que soit l’exécution, IKEA a déclaré que le menu n’était pas conçu pour insulter, mais plutôt pour « honorer la persévérance des Noirs américains et reconnaître les progrès qui restent à faire. »

En ce qui concerne le brouhaha sur les canapés, IKEA aurait peut-être dû plutôt s’inspirer du livre de la NFL. La ligue de football a publié lundi une courte publicité indiquant simplement « le football est gay », « le football est bisexuel », et « le football est transgenre » parmi d’autres mots à la mode LGBT.

